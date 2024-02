Alarma en Morena: no caminan en varios estados

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Conforme se acercan los tiempos de acudir a las urnas (2 de junio) y de las campañas políticas plenas (1 de marzo), Morena enciende las alarmas, al no caminar sus candidatos en varios estados.

Cuando inició el año electoral (septiembre pasado), Morena se veía como un partido homogéneo, catalogado como indestructible, con amplias preferencias con sus candidat@ presidencial y en la mayoría de las entidades del país.

CDMX, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla y Morelos, se veían como estados que ganaría, sin grandes problemas el Movimiento de Regeneración Nacional, el que apostaría por las entidades emblemas del panismo, Guanajuato y Yucatán y del MC, Jalisco.

El problema inició con la rebeldía de Marcelo Ebrard por los resultados de las encuestas que no le favorecieron y lo hicieron con Claudia Sheinbaum. El estira y afloje de Marcelo y los amagos de que iría con otro partido resquebrajaron algunas líneas del partido, mientras que Ricardo Monreal y Adán Augusto López, prefirieron no mostrar su molestia, pero sí la distancia de la ganadora.

Con ese escenario, la dirigencia nacional de Morena procedió a sacar los candidatos a gobernador en nueve entidades y los resultados fueron admitidos con reserva, en especial en varios de ellos, en los que los ganadores fueron hechos de lado, para favorecer, por género a una mujer (CDMX, Jalisco y Guanajuato) y a un hombre (Chiapas).

En esas cuatro entidades hubo rebeldía y los perdedores, tres hombres y una mujer, fueron compensados con la promesa de una candidatura al Senado, lo que aceptaron de mala gana.

Para colmo de males en Morelos, la militante mejor posicionada, la senadora Lucy Meza, no fue invitada a participar y prefirió renunciar al partido y aceptar la nominación por la alianza opositora. En Veracruz se formó un malestar generalizado por la candidatura de Rocío Nahle, zacatecana avecindada en el estado desde hace más de 20 años, pero sin conocimiento del territorio.

En Yucatán y Guanajuato, Morena recurrió a candidatos con pasado panista, considerando que de esa manera se podría neutralizar a los simpatizantes de este partido muy arraigado entre los electores.

CDMX fue el centro de una feroz batalla entre un advenedizo, vinculado al “odiado” Genaro García Luna, apoyado por la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum y una protegida del Presidente López Obrador, Clara Brugada, a la que impusieron, por cuestiones de género. El resultado es que Clara no crece y se le acerca peligrosamente el abanderado de la oposición, Santiago Taboada.

En Jalisco, MC parece encaminado a recibir el respaldo de los electores que no están convencidos y menos con su candidata, Claudia Delgadillo, una ex priista, cercana al entorno del asesinado ex gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval. Guanajuato, Yucatán, CDMX, Jalisco. Morelos y Veracruz, se complicaron para la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional y en Puebla se muestran algunas fracturas, aunque no han permeado, hasta ahora.

De esa manera solamente se aprecia, antes del inicio de las campañas formales, como seguros para Morena los gobiernos de Chiapas y Tabasco.

El panorama se torna sombrío y más denso estará en el momento en que se divulguen los nombres de los candidatos a diputados, senadores, alcaldes y diputados locales.

******

Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen), son los municipios que anhelan gobernar en Quintana Roo, los candidatos de todos los partidos, por lo que son muchos los aspirantes de Morena, aunque se perfilan Ana Patricia Peralta (actual alcaldesa interina), por Cancún, y Willy Ferrer, en Solidaridad. Nuevamente la senadora Marybel Villegas se quedará vestida y alborotada… Un episodio de telenovela o digno de una historia romántica como aquella de 40 y 20 es la que protagoniza una subdirectora de Pemex y uno de sus subordinados. Ella de 50 años él de 30, sin duda el amor no tiene edad y florece en las oficinas de gobierno.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com