Convenio entre el Tec de Monterrey la empresa Aspid Pharma

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La leucemia linfoblástica aguda: si es detectada a tiempo su pronóstico es mejor

El Instituto de Investigación Interdisciplinario de Obesidad del Tecnológico de Monterrey y la empresa mexicana Aspid Pharma firmaron un convenio de colaboración para hacer frente a las enfermedades cardiovasculares, ya que en la actualidad y de acuerdo al Inegi durante el periodo enero-junio de 2023 fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, con 97,187 casos. Siguieron las causadas por diabetes mellitus, con 5,885. De acuerdo con Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud y Vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey, el objetivo del convenio será explorar las diversas aplicaciones de los desarrollos de Aspid Pharma en enfermedades cardiovasculares particularmente la Insuficiencia cardíaca. “El Tecnológico de Monterrey, a través del Institute for Obesity Research, hace esta colaboración con la industria mediante sus plataformas tecnológicas y de capital humano para llevar a cabo los estudios preclínicos que permitan determinar el potencial terapéutico de los desarrollos de Aspid Pharma en la insuficiencia cardiaca”, afirmó. Por su parte Aspid Pharma, empresa de investigación y desarrollo con más de 4 décadas de experiencia, aportará sus patentes e investigaciones desde preclínica hasta fase IV para el desarrollo de soluciones terapéuticas. La colaboración busca aprovechar la experiencia de Aspid Pharma para combatir, no sólo la obesidad sino también la insuficiencia cardiaca. Gerardo Molina Polo López de Cárdenas, director general del Grupo Aspid dijo: “Este convenio representa un paso histórico en la colaboración entre instituciones académicas de renombre y empresas mexicanas de investigación. Juntos, estamos comprometidos a abordar los desafíos relacionados con el sobrepeso y sus consecuencias en la salud cardiovascular, marcando un hito en la investigación científica y la innovación en México”.

En el evento estuvieron presentes: Janette Furuzawa, Directora de Investigación Aspid Pharma, Marco Antonio Rito Palomares, Director del Institute for Obesity Research, del Tecnológico de Monterrey, Gerardo García Rivas, Profesor Investigador y Líder de unidad de medicina experimental del Institute for Obesity Research del Tecnológico de Monterrey y Omar Lozano García, profesor investigador de la unidad de bioingeniería y dispositivos médicos del Institute for Obesity Research del Tecnológico de Monterrey.

*****

La detección temprana y el tratamiento oportuno son dos acciones vitales para quien enfrenta cualquier tipo de cáncer, entre ellos la leucemia linfoblástica aguda (LLA). Si es detectada y tratada a tiempo su pronóstico es mejor, pues las personas pueden vivir en remisión con más calidad de vida y menos efectos secundarios derivados de las drogas suministradas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en México, es el segundo tipo de cáncer hematológico con mayor incidencia en personas de 20 años en adelante y se presenta con mayor frecuencia en hombres. De acuerdo con un reciente estudio, Ciudad de México, Chiapas y Jalisco fueron las ciudades de mayor incidencia en niños y en personas adultas. De éstas últimas las defunciones fueron más comunes en personas de más de 65 años. Para cambiar su panorama de vida es importante detectarla a tiempo, por lo que te compartimos las manifestaciones de alerta más frecuentes: fatiga, infecciones, fiebres constantes, moretones que aparecen con facilidad, sangrados nasales frecuentes o intensos, sudoración nocturna y pérdida de peso sin motivo A diferencia de otros cánceres, la LLA no cuenta con exámenes específicos para detectarla en etapas iniciales, por lo que se recomienda visitar al personal médico en caso de presentar cualquier signo o síntoma enlistado arriba y relacionado con la enfermedad.

Actualmente, uno de los tratamientos que se utiliza en personas que no han reaccionado a otro tipo de terapias,es el trasplante de médula ósea. Existen dos tipos de trasplantes: alógeno -un familiar compatible dona sus células madre- y autógeno -se utilizar las propias células madre del paciente.

elros05.2000@gmail.com