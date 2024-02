PRI, PAN, PRD y Xóchitl Gálvez se cuelgan de las reformas de AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los opositores y la candidata presidencial del Frente Va por México ya se le colgaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y aprovecharán su propuesta de reforma a Pensiones para promover electoralmente sus propias propuestas de beneficios laborales.

En un inesperado contragolpe mediático y electoral, durante la semana anterior, las dirigencias del PRI, PAN y PRD, junto a Xóchitl Gálvez, salieron en grupo a declarar a los sorprendidos e incrédulos medios que cómo no, que todos ellos votarían en la Cámara de Diputados y la de Senadores a favor de la reforma para elevar prensiones al 100% que enviará hoy al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esta declaración conjunta en todos los frentes, los opositores y su candidata presidencial daban un giro total a su rechazo inicial hacia esa iniciativa.

En un principio, cuando AMLO adelantó que promovería esa reforma de pensiones al 100% los opositores indicaron que no pasaría en el Congreso porque ellos no darían su aprobación a una reforma que a su juicio y conocimiento no tenía sustento financiero para ser posible.

En ese momento la senadora morenista tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, les pidió primero esperar a ver el contenido de la iniciativa presidencial y luego expresar su rechazo.

Y los opositores la pensaron y rectificaron.

La única condición para dar su voto a esa reforma de AMLO, dijeron, es que el mandatario diga explícitamente de dónde saldría el dinero que requiere echar a andar pensiones al 100%, un monto que no se aplica en ningún otro país del mundo.

Una vez que cambiaron de opinión, las dirigencias de la oposición ahora han sacado sus propias reformas para sumarlas a las de AMLO.

Así el ex gobernador coahuilense y coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, pidió a su vez recuperar la propuesta de su partido para que se adjunte el dictamen y se establezca la reducción laboral de 48 a 40 horas.

O sea, que no sólo se establezca pensiones al 100% sino una reducción sustancial de la jornada laboral en el país.

Moreira consideró que la entrada en vigor de esta reforma podría ser gradual y con apoyos fiscales por parte del Estado, para no ocasionar problemas en las pequeñas y medianas empresas, con el fin de no afectar su debilidad.

Ya metidos en la ola de peticiones y de presentación de reformas de beneficio para trabajadores la diputada priísta hidalguense y secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano —casualmente esposa del ex gobernador y diputado Rubén Moreira— exigió a su vez dictaminar su iniciativa para que la edad de pensiones a adultos mayores sea a partir de los 60 años y no como ocurre ahora a los 68 años.

Recordó que desde el 13 de septiembre anterior esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, como un paso esencial para beneficiar a quienes enfrentan la dificultad de conseguir un buen empleo y poder así hacer frente a aumentos en precios de medicinas y alimentos.

“Existe un amplio consenso político y social para legislar sobre las pensiones a fin de garantizar la seguridad de las y los adultos mayores”, indicó la hidalguense.

Consideró que disminuir la edad de 68 a 60 la edad para recibir la pensión de adultos mayores surge de las circunstancias económicas, laborales y de desarrollo que enfrentan actualmente las y los mexicanos, donde, dijo, cada vez resulta más complicado pertenecer al campo laboral y costear alza de precios de medicamentos y bienes básicos.

Viggiano explicó que la pensión que actualmente otorga el gobierno federal sólo llega a un padrón de 10 millones 259 mil 861 derechohabientes y que ello significa que existen alrededor de 5 millones de mexicanas y mexicanos más que resultan excluidos de los beneficios de esta pensión, independientemente de su condición económica.

En este mismo contexto y ola de peticiones adjuntas a la iniciativa de pensiones del 100% de AMLO, la fracción del PRI en el Senado pidió complementar esa iniciativa con modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para hacer deducibles los gastos por servicios de guarderías o estancias infantiles de niñas y niños de entre cero y tres años de edad.

Y es que de acuerdo al Inegi, dicen, en México existen millones de madres y padres solteros, quienes enfrentan el desafío de conciliar la crianza de sus hijos con sus responsabilidades laborales.

“De acuerdo con estudios recientes, se estima que más del 70% de los padres y madres trabajadores en México requieren servicios de guardería para asegurar el cuidado adecuado de sus hijos durante su jornada laboral”, afirma su petición.

De ahí que sea necesaria la deducibilidad del pago de servicios de guardería en la declaración de impuestos de los contribuyentes.

O sea, si AMLO busca proponer aumento de pensiones al 100% en esta etapa electoral —con fines obvios de atraer simpatías a su candidata Claudia Sheinbaum—, pues los opositores se le han metido en medio con otras propuestas para apoyar a la suya, a la hidalguense Xóchitl Gálvez.

¡Sorry!, en campaña presidencial todo se vale…

Rivera quiere relanzar lo de la marihuana

Al indicar que en México no sólo termina una etapa muy importante de la historia del país, sino que “marca el inicio de grandes discusiones”, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado propuso relanzar el tema de la aprobación de la marihuana para usos médicos.

Recordó que durante el pasado periodo ordinario de sesiones del se avanzó mucho en la regulación de cannabis y el sistema nacional de cuidados.

Hay, dijo, una importante agenda legislativa pendiente y “estamos, desde hace mucho tiempo, quienes coincidimos en que ya se debe discutir” en el Pleno, con seriedad, sin tabúes ni complejos, la regulación de cannabis.

Es un asunto que, comentó, toca cuestiones de salud y de seguridad.

“En este país estamos viviendo una situación complicada para lograr controlar, en algunas regiones del país, a los grupos que se han fortalecido en el tráfico de drogas; entonces, es un tema que también tiene que ver con la seguridad nacional”.

“Considero que, en este momento, para nuestro país, lo más importante es lograr la pacificación en las regiones donde la delincuencia organizada, el narcotráfico, han generado mucha violencia y mucho dolor”, subrayó.

