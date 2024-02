Mägo de Oz adapta su folk metal en “Alicia en el Metalverso”

Asael Grande

La banda Mägo de Oz estrenó el 23 de enero el tercer y último sencillo de su nuevo álbum, “Alicia en el Metalverso”. Para hacer más amena la espera de los fans, el grupo español compartió el año pasado El Sombrerero Loco, y Seremos Huracán, la primera y segunda canción, respectivamente, de este nuevo trabajo musical que está causando gran expectación entre los fans.

Se trata de su nuevo material discográfico, Alicia en el Metalverso, una adaptación “loca y moderna” de la novela de Lewis Carrol, “Alicia en el País de las Maravillas”. La adaptación es obra de Jesús Hernández “Txus di Fellatio” (baterista y líder de Mägo de Oz,) quien dijo a esta casa editorial, DIARIOIMAGEN: “yo llevo ya años intentando hacer una adaptación de esa novela, porque es una novela mágica, me parece algo muy surrealista; yo cuando era pequeño y vi por primera vez la película de Walt Disney, Alicia en el País de las Maravillas, no entendía nada, daba hasta miedo, venía de ver Bambi, Caperucita, y La Bella Durmiente, y de repente, -‘Dios!, alguien está fumando!’- no entendía nada, con el paso del tiempo vi que era una genialidad pero que para nada era para niño, fueron muy valientes en adaptar esa novela a dibujos animados, porque es lo menos infantil, entonces, un día que iba caminando me imaginé si Alicia fuera una chica transgénero y lo pasáramos al siglo veintiuno, y ella, en vez de quedarse dormida y empezar a soñar, estuviera en una consulta con el psiquiatra, y se metiera en el ordenador, y en ese mundo apareciera en el mundo del metalverso, ahí surgió todo”.

Este disco marca el debut oficial de Rafa Blas, conocido por su potente voz y energía en el escenario, quien asumió el papel de cantante principal con la promesa de no defraudar a los seguidores de esta longeva agrupación española: “estuvimos trabajando en las canciones, diferentes tonalidades, y en cuanto empezamos a grabar en estudio todo fue muy fluido, la verdad que muy bien, yo personalmente estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho porque está todo muy bien grabado, es un discazo”.

“Alicia en el Metalverso”, evidentemente inspirado en el libro Alicia en el País de las Maravillas, tiene una ilustración en el álbum (CD y Vinyl), “cuya portada es obra de Marta Moraga, quien hizo la calavera del disco Bandera negra, le pedí que hiciera algo que se saliera totalmente de los dibujos del Mägo de Oz, quería diferenciar mucho el estilo de Gaboni, que es el dibujante de Mägo de Oz, quería algo distinto, algo más infantil, por la temática de Alicia, no quería que tuviera demasiado humor, no le damos tanta importancia a la portada”.

El álbum fue producido por Alberto Seara “Flor” en los estudios Cube, mientras que la masterización estuvo a cargo de Dave Donnelly en los estudios ADN de Los Ángeles. Hace unos días Mägo de Oz confirmó las primeras fechas de su nueva gira, ‘Feliz No Cumpleaños Tour 2024’, con conciertos en España y Latinoamérica en abril, mayo y junio. Visitarán Guadalajara, el 2 de junio; Monterrey, el 26 de junio, y Ciudad de México, el 29 de junio, en la Arena CDMX.

