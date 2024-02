Bliss on Wheels anuncia su primer Workshop del 2024

En el Pinche Gringo del 23 al 25 de febrero

Con dos estrellas internacionales: Keon Saghari y Candice de L.A. California

“Encontrar equilibrio en las ruedas, es encontrar equilibrio en la vida”

Bliss on Wheels es un movimiento que conecta comunidades alrededor del mundo, con el objetivo de promover, difundir y fortalecer el roller dance anuncia su primer whorshop del año para el 23, 24 y 25 de febrero en el Pinche Gringo con dos estrellas internacionales: Keon Saghari y Candice, de L.A. California.

Gabriela de la Garza vocera de este magno encuentro nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “es un evento dirigido a todo el que quiera adentrarse en roller dance, no tiene límite de edad, hemos tenido clases con tres generaciones, desde abuelos hasta chiquitos de dos años, es un intensivo donde vienen dos estrellas internacionales, profesionales, bailarinas, coreógrafas directoras artísticas. Vale la pena aprender de ellas, serán dos clases al día, una para principiantes y otra para intermedios, porque no hay avanzados en México, aun en eso estamos”.

Asegura que: “Son clases retadoras, se darán principios básicos, técnica, coreografía, cada clase será distinta, si la gente compra todo el paquete pueden estar seguros de que en cada clase se va a aprender algo diferente. En México empezamos en esta disciplina, pero casi todos somos autodidactas, aprendemos de videos de YouTube, de algunos maestros, pero que no tienen conocimientos básicos de técnica, como balancear el cuerpo, de pronto la gente se lastima y no quieren regresar a patinar por miedo, aquí se les va a enseñar a cómo hacerlo de madera correcta y el único requisito es que hay que saber patinar hacía adelante y para atrás”.

Además, considera que hacer este tipo de deporte ayuda mucho a la salud, incluso la mental “Es una meditación en movimiento, es un ejercicio no solo físico, sino mental en un espectro enorme de nuestras vidas. Estudie psicología, estudie danza y he podido comprobar los beneficios no solo físicos, sino a nivel emocional psicológico. Patinar se ha convertido en mi terapia, es algo que te da seguridad y te ayuda a superar miedos, limitaciones, literalmente encontrar equilibrio en las ruedas es encontrar equilibrio en la vida; te fortalece la autoestima, las ganas de hacer cosas nuevas”.

Y afirma que no hay edad para comenzar a practicar “Es súper válido, de repente recibo preguntas, dicen ‘ya tengo 40, nunca aprendí ¿cómo vez? Porque me duele la espalda, no sé si es correcto que me anime a hacer algo así’ y lo que contesto es que yo tengo dos cirugías de columna, la vida es un riesgo, por supuesto que me he caído, pero me he levantado, como en la vida misma, el chiste es reducir los riesgos, aprender de gente que te evite esas caídas y usar protecciones”.

Y para quienes patinaban desde niños comenta “hay muchos que hoy tenemos 30, 40, o 50 años de edad y somos quienes crecimos patinando o jugando fuera de casa, esto te remite a esos años donde pasabas horas jugando, esa nostalgia te jala y recuerdas esa felicidad absoluta, donde no tenías nada mas de que preocuparte, por eso es una actividad tan enriquecedora, lo vas a disfrutar, bailas, conoces gente, no tiene límite de edad y lo recomiendo cien por ciento”.

En Bliss On Wheels informan constantemente sobre las clases en la Ciudad de México, no obstante, ahora está la invitación a este taller con dos maestras de otros movimientos orara fortalecer la comunidad. Y que todos puedan tener acceso a esta disciplina.

“No se confíen, nuestros talleres afortunadamente siempre están sold out, la gente se entusiasma al último momento y de pronto ya no hay cupo, pero ahorita en www.blissonwheels.mx esta toda la información disponible y las inscripciones”. Concluyó.

Durante los días de duración de este taller se impartirán dos clases al día, de dos horas cada una, una para principiantes y otra para intermedios/avanzados.

Candice: Técnica para principiantes La clase llevará a los patinadores a través de los ejercicios necesarios para llenar esos vacíos en sus cimientos del patinaje. Planifica ejercicios de avance, retroceso, transiciones, equilibrio y alineación. Candice: Técnica intermedia/avanzada La clase se centrará en llevar nuestros fundamentos más allá, centrándose en el juego de pies, giros y piruetas. Analizaremos cómo todas las partes del cuerpo ayudarán a desarrollar habilidades más difíciles. Keon: Coreografía principiante e intermedia/avanzada Después de un calentamiento de ejercicios de baile y juego de pies, realizaremos una coreografía de skate original con énfasis en la improvisación y los elementos de baile. ¡Todo esto para ayudarte a mejorar tu patinaje, identificar tu voz individual y convertirte en un artista más fuerte! Keon y Candice: Patinando con un amigo (clase en parejas) Los patinadores trabajarán en el desarrollo de su conciencia espacial para.