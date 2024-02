Problemas de abasto de agua en al menos 900 colonias de CDMX

Resienten bajos niveles del Cutzamala

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón e Iztacalco, de las alcaldías más afectadas

Con base en datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), de las más de 2 mil colonias de la Ciudad de México, al menos 900 reportan problemas de abasto de agua potable a causa de los bajos niveles en el Sistema Cutzamala.

La zona más afectada es la alcaldía Cuauhtémoc, donde todas sus colonias reportan deficiente suministro. Le siguen Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón e Iztacalco, donde el 90 por ciento de sus colonias tiene afectaciones. En Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco no se reportan problemas de agua debido a que su abasto proviene de pozos locales.

“Sabemos que el número de personas en cada colonia no es homogéneo y que hay colonias mucho más densas que otras, pero la periferia y el oriente están más castigados en cuestión”, explicó Irving Morales, especialista en datos.

“Mientras que en Tláhuac, Iztapalapa, los hogares reciben entre 8 y 24 horas de agua a la semana, es decir, ni un solo día neto, frente a Miguel Hidalgo, que recibe más de 5 días neto a la semana o que tiene colonias que ni siquiera presentan desabasto porque el flujo del agua es continuo”.

Urgen herramientas para medir consumo preciso de agua

Para promover el cuidado del agua, hacen falta herramientas que visibilicen y contabilicen de forma transparente y precisa el consumo de agua por cada habitante, enfatizaron especialistas.

Juan Manuel Núñez, investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la falta de este tipo de instrumentos agrava la escasez.

“Si no medimos el consumo, no hay manera que podamos concientizarnos en términos de cuánto estoy consumiendo, cuánto más estoy consumiendo, cuánto podría dejar de consumir y qué tipo de actividades son las que más me generan gasto en consumo de agua”, apuntó Núñez.

“Pero claro, para eso necesitamos instrumentos que nos permitan saber, de manera muy clara, cuánta agua estamos consumiendo y eso no está sucediendo en la ciudad”.

El contar con esta información permitiría mejorar la forma en cómo se distribuye el agua, para lo cual no basta esperar la temporada de lluvias, enfatizó el experto, pues la realidad es que las fuentes de abasto seguirán reduciéndose en los siguientes años.

“Tenemos que ser muy contundentes en términos de poder decirle a las personas cuánta agua están consumiendo, cuánto más de lo necesario están consumiendo y entonces buscar la manera de reducir sus niveles de consumo”, apuntó.

Datos del Inegi y del Sacmex, cuya última actualización fue en 2020, mostraban que el 50.5 por ciento de las viviendas carecía de servicio de agua medido o estimado, lo que implicaba un suministro irregular.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una persona podría cubrir sus necesidades con un promedio de 100 litros al día, equivalentes a unas cinco cubetas; sin embargo, el Sacmex estimó hasta 2020 que un 23 por ciento de viviendas superaba esa cantidad y un 8.4 por ciento consumía más de 380 litros por persona al día, abundó el experto.