Adanowsky cerrará The Fool Tour en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Con un enorme recorrido musical

La cita para esta experiencia envolvente es el 24 de febrero

Asael Grande

El talentoso músico franco-mexicano Adán Jodorowsky, compartió a través de redes sociales su emoción por finalizar su gira llamada Adanowsky The Fool Tour, el próximo 24 de febrero de 2024 en uno de los escenarios más populares de la Ciudad de México, el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

La presentación en vivo del nuevo álbum promete ser inolvidable, ya que Adanowsky, conocido por su ecléctica expresión artística, prepara el escenario para un espectáculo que fusiona sus éxitos ya consagrados con las adiciones de su última creación musical: “he hecho muchos conciertos muy excéntricos, con luchadores, salir en una vagina gigante, me crucificaron, cada vez que hago un show en México, es un espectáculo, pero esta vez, me da la experiencia, la sabiduría, pensé que quería hacer todo lo contrario, realmente, en lo simple, no quiero decorado, somos siete en el escenario, y pureza absoluta, nada de efectos, en el show concentrados totalmente en la música, vamos a la esencia, no quiero experimentar”, comentó en conferencia de prensa.

Hijo del famoso cineasta y escritor chileno Alejandro Jodorowsky, Adanowsky ha desarrollado una carrera multifacética, en la que explora diferentes formas de expresión creativa. En el ámbito musical, ha lanzado varios álbumes que unen una variedad de estilos, que incluyen pop, rock y elementos de música latina: “The Fool es un disco que representa un Adan que ya no soy, entonces, me siento cercano por los recuerdos, me siento conectado con ese disco, entonces, tengo ganas de hacer otro disco, pero en ese momento, era en pandemia, me aburría bastante, pero estaba feliz de componer, grabé ese disco, y lo tiré a la basura porque no me gustaba, volví a recomponer las canciones, y me di el tiempo de hacerlo, generalmente cuando haces un disco tienes que apurarte porque hay fechas límite, pero como era pandemia, honestamente, me di la libertad de tomarme todo el tiempo que quería, hacía que tiempo que no había hecho un disco así, de hecho voy a cantar varias canciones de ese disco aquí en el Teatro de la Ciudad, pero también canciones de todos mis discos, una selección, cantar canciones que no había cantado hace años, canciones desconocidas que voy a cantar de algunos discos, nunca toqué la canción ‘Agradecido’, la canción que hice con Beck (‘Chain Reactionary’), es como un concierto para aficionados que conocen mi música”.

Además, la presentación en vivo es una experiencia envolvente. Adanowsky promete llevar al público a un viaje a través de las capas sonoras de The Fool. El evento en vivo será una oportunidad para que la audiencia experimente la esencia misma del artista. Este no será solo un concierto, sino una inmersión en la creatividad y la autenticidad de uno de los artistas más innovadores de la escena actual. Adanowsky. The Fool Tour se lleva a cabo el próximo sábado 24 de febrero a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico, cerca del Metro Allende).

Adanowsky. The Fool Tour se llevará a cabo el próximo sábado 24 de febrero a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. (Donceles 36, Centro Histórico, cerca del Metro Allende)