Fin del mito de la DEA

Desde el portal

Ángel Soriano

En la actualidad, en nuestro país, la DEA pasó a ser un mito: carecen de fundamento sus acusaciones de vincular al narcotráfico con el proceso electoral federal de 2006 y quienes lo han divulgado, integran el aparato de desestabilización que utiliza la agencia de espionaje con fines de sometimiento del poder público.

El presidente López Obrador cuestionó y retó a las autoridades estadunidenses a presentar tales pruebas y, simple y sencillamente, los EU declinaron en la acusación y descalificaron a la agencia de espionaje en sus dichos difamatorios al decir que, si era un presente vinculado al narcotráfico, como la DEA pedía sentarse a la mesa de negociación o acuerdo con tal autoridad.

Biden intervino y pidió al Presidente mexicano recibir a la delegación gringa para habar sobre asuntos migratorios, y de esa manera el Presidente mexicano cedió, lo cual no hubiera sido posible si es que hubiera pruebas y una clara relación entre el narco y la autoridad legítimamente establecido, porque lo contrario hubiera sido la desestabilización total en México.

Quienes obtienen ganancias con su imaginación de vincular al narco con el poder político quizá tengan razón en algunos casos, pero no en la generalidad, y menos con el actual Presidente que fue perseguido político durante décadas. Al descalificar Biden a la DEA y no presentar pruebas, lo dichos de los mercenarios de la pluma quedan en evidencia: sólo hacen negocio.

TURBULENCIAS

Juicio político a Pérez Dayán

Mas que justificado el juicio político que promueve Morena en la Cámara de Diputados, el Presidente los ha calificado de lacayos. Y eso son: están al servicio del mejor postor, no de ahora, sino de hace décadas; se sienten un poder autónomo, cuya presunta independencia la usan para obtener privilegios no para servir al pueblo de México. Pérez Dayán será ejemplo de lo que no deben hacer los servidores públicos, no servir sólo a los ricos… Xóchitl Gálvez cada vez demuestra más debilidades en su formación política, académica y educación y sólo repite o confronta lo que dice el Presidente, sin presentar ideas propias ni programa alternativo, es una seguidora más de AMLO sólo que al revés. La petición que hizo en la OEA para que vigile las elecciones en México eso siempre lo ha hecho el PAN, no es nada nuevo… En México, el campo de las Tecnologías de la Información (TI) ha crecido a lo largo de los últimos años, ejemplo de ello es que esta industria creció 5.7% al tercer trimestre del 2023 y alcanzó una facturación de 988,000 millones. Dichas cifras muestran la importancia del sector en nuestro país e Infinita lo comprendió desde hace tres décadas, convirtiéndose así en una consultora pionera en TI y en una de las primeras empresas 100% mexicanas en desarrollar talentos e impulsar directores capaces de afrontar grandes retos. Una de sus primeras innovaciones fue crear programas personalizados para sus consultores, a través de los cuales se garantizan resultados tangibles a nivel individual y organizacional… El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, apoyó las 20 iniciativas de reformas a la Constitución del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estas restablecen el sentido social con el que fue escrita la Constitución de 1917, y explicó que estas, además de adicionar la orientación del humanismo mexicano, fortalecen los derechos, las libertades y el régimen democrático del país. Dijo que estos cambios a la carta magna tienen el objetivo de desarticular de manera definitiva las faltas del régimen autoritario, el cual modificó la Constitución cuantas veces fue necesario para establecer un sistema de prebendas y corrupción para los grupos de poder.

