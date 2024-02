Otra falla de los abogados de Presidencia: presentaron con errores iniciativas de AMLO

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Una de dos: o el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un equipo jurídico poco capaz o de plano lo único que le interesa al proponer casi 20 reformas a la Constitución es utilizarlas como bandera política en su calidad de jefe de campaña de Morena y sus satélites del PT y PVEM.

Esta situación ambivalente la puso de relieve el coordinador de los diputados federales del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, al hacer una superficial revisión de las iniciativas que con tanto bombo presentó el inquilino de Palacio Nacional el pasado 5 de febrero, sin lograr su propósito de minimizar la ceremonia oficial efectuada en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro.

En conferencia de prensa, le preguntaron al coordinador de la bancada priista ¿cuáles de las anunciadas reformas de López Obrador aceptaría su partido y contribuiría con sus votos para que sean aprobadas?

“Mejor déjeme le digo algo, primero tienen que subsanar los errores que tienen, resulta que a dos reformas constitucionales no les pusieron impacto presupuestal, además de que dos oficios que tienen errores, se refieren a artículos que no existen, transcriben artículos, pues será de otra ley, porque el que pusieron ahí no viene”, respondió de inicio el legislador priista, quien en síntesis dijo que los abogados de la Presidencia cometieron “errores de primaria” en el paquete de iniciativas.

Precisó que, en su cuenta de X, puso una explicación al respecto.

“Error en reforma. Funcionarios cometen falla de primaria en dos iniciativas. En términos claros, no incluyeron impacto presupuestal; los mediocres oficios se refieren a un artículo inexistente y a otro sin relación al tema… y el impacto de presupuesto llegó días después”, escribió Moreira Valdez.

“Segundo, nosotros estaremos de acuerdo con el sistema pensionario, pero hay que decirle a la gente que no es lo que se dijo en la presentación de las iniciativas” (las pensiones iguales al último salario del trabajador, que tanto presume AMLO, tienen un tope, pues no alcanzarán a quienes ganen más de 16 mil pesos mensuales).

Luego el coordinador de la bancada del tricolor en San Lázaro hizo un recuento de las reformas que respaldaría su partido:

“Estamos de acuerdo en el aspecto salarial, pero no es lo que se dijo en la presentación de las iniciativas.

“En cuanto a los derechos de comunidades afromexicanas, pueblos originarios, estamos a favor.

“Salario mínimo, estamos a favor.

“Pero en el caso de las comunidades indígenas hay que decirles que presentaron una iniciativa para quitar el Instituto que se encarga de la protección de las lenguas indígenas. Entonces, esta reforma tiene muchos problemas de formalidad, tiene mucho engaño y tiene una difusión que no corresponde, por parte del gobierno no de ustedes, una difusión que no corresponde a lo que dice la iniciativa”.

Luego, sin mencionar al personaje de Televisión que dio origen a lo que se conoce como política de “La Chimoltrufia”, Moreira remató: “Tan sencillo, se dice una cosa y se presenta otra”.

Retó a las otras fracciones parlamentarias, especialmente a las oficialistas, a respaldar las reformas presentadas por el PRI en materia de jubilación temprana y recorte de la jornada laboral.

“Retamos a Morena y retamos a todo mundo aquí en la Cámara, a que se vote la iniciativa que está en Mesa Directiva, yo presenté un oficio ayer o antier, de semana de 40 horas, ese es un apoyo importante para los trabajadores. Retamos a que se vote la pensión de adulto mayor a los 60 años y no como lo puso el presidente a los 65, que esa era la propuesta del presidente Peña, por cierto.

“Entonces seamos serios, lo que se dijo que era la iniciativa, no es lo que se puso en blanco y negro, y lo que se puso en blanco y negro tiene muchos errores de formalidad y de soporte constitucional.

Las reformas, un plan electorero, denuncia el PRD

Al margen de las declaraciones de Moreira, el pleno de la Cámara de Diputados dedicó una sesión solemne a celebrar el aniversario de la Constitución que las bancadas oficialistas de Morena y sus rémoras intentaron en convertir en plataforma de homenaje para las anunciadas iniciativas del jefe del Ejecutivo.

De entrada, el ex priista y ahora “moreno” Juan Ramiro Robledo Ruiz, en calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, muy al estilo de la llamada Cuarta Transformación, dedicó gran parte de su exposición a criticar a los gobiernos “neoliberales” y a despotricar contra el Poder Judicial Federal, en particular la Suprema Corte de Justicia a la que acusó de colocarse por encima de los otros poderes de la República, el Ejecutivo y el Legislativo.

“Hoy, instituciones como la acción de inconstitucionalidad ha sido burlada, para que lo que no pueden hacer 8 ministros lo pueda hacer un solo juez de amparo o 2 ministros nada más, por la vía de la interpretación judicial. Las reformas del año 11 y las secuencias han permitido que medios de defensa jurídica tan históricos, como el amparo, tengan hoy un uso político partidista que obstruye la gobernabilidad del Estado y afecta la función pública. Los 3 Poderes son democráticos. Puede decirse que ninguno es más que el otro. Cierto. Pero a condición de que se conduzcan democráticamente, esto es, que se sometan a la Constitución.

“Nosotros afirmamos que si existe un poder en México que se coloca hoy por encima de la Constitución y que vulnera los principios republicanos fundamentales de la austeridad, de la división de poderes y la sujeción al Estado de derecho positivo, es el propio Poder Judicial Federal. Esto y otros aspectos de la vida pública de México deben discutirse para lograr hacerlos compatibles con la democracia y la justicia”, quien remató con un propuesta para que las reformas que pretende el presidente López Obrador no puedan ser revertidas.

No tardó mucho la respuesta. La diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, denunció que, en el marco de la celebración del aniversario de nuestra Constitución, “López Obrador, mostró su desprecio al no asistir a Querétaro a un trascendental acto republicano en el que se reúnen los Poderes de la Unión para confirmar el pacto social que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Este Presidente autoritario, no ha admitido las derrotas que desde la oposición advertimos sufriría por intentar violar y violentar la Constitución, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha puesto en su lugar, es decir, en considerables ocasiones le ha enseñado sobre la preminencia de la Constitución al resolver los juicios de inconstitucionalidad, honrando los principios emanados en la Constitución del 17 y el principio, sobre todo, del equilibrio de Poderes, permaneciendo firme al no renunciar a su deber y tampoco renunciar a su autonomía”, afirmó la legisladora, quien agregó:

“Hoy, el Presidente insiste por enésima ocasión en imponer sus ocurrencias personales, pero, sobre todo, sus necedades en el contexto del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Construyó su propio evento. Nuevamente entramos a pejelandia, un evento personal y solitario en el que presentó su nuevo plan de campaña, porque eso es, un plan total y absolutamente electorero”.

“En el PRD, por supuesto que estamos a favor de fortalecer nuestra democracia, pero más la división de Poderes, la defensa de los organismos constitucionalmente autónomos, de seguir siendo una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos”, remató Pérez Valdez.

En seguida, Omar Enrique Castañeda González, representante de MC, el partido al que se acusa de ser un aliado embozado de la llamada Cuarta Transformación, reprochó:

“Han pasado 107 años de la Promulgación de nuestra Constitución y desafortunadamente, compañeras y compañeros diputados, este periodo ha sido donde más intentos de violentarla se han generado.

“Nada más ni nada menos hay 19 mandatos judiciales que incluyen varias acciones de inconstitucionalidad, por pretender violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, añadió el legislador de MC, al advertir a los diputados de las bancadas oficialistas que “no se puede con un discurso en pro de la justicia cometer actos injustos que violentan la normativa para imponer una visión”.

riparcangel@hotmail.com