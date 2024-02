Saraí Gutierrez Mora, egresada UAEMéx, recibe premio de periodismo Por un #MéxicoSinDolor

Toluca, Estado de México.— Con el reportaje “Los cuidados paliativos nos permitieron estar con mi mamá hasta el último segundo de su vida” publicado en el portal SuMédico, la periodista de ciencia egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Katherine Saraí Gutierrez Mora, ganó el primer lugar de prensa escrita de la segunda edición del Concurso de Periodismo “Por un #MéxicoSinDolor” que otorga Grünenthal México.

Los cuidados paliativos son un tratamiento que ofrece a las y los pacientes, ya sea con medicación para afrontar la enfermedad o ya sin ella, vivir sin dolor y permite a sus familias y personas cuidadoras sobrellevar la enfermedad.

A través de la empatía y la confianza, Gutierrez Mora escribió la historia de Claudia y su mamá Norma, a la que le diagnosticaron una remisión de cáncer de mama en etapa cuatro. Derivado de este diagnóstico, someterla a quimioterapia ya no era viable por lo que Norma y su familia se acercaron a los cuidados paliativos para tratar los dolores que sentía.

“Para Claudia, los cuidados paliativos no sólo le permitieron a su mamá vivir con mayor dignidad y morir en su casa, sino que pudieron acompañarla en su proceso. Algo que recuerdo mucho es que Claudia me comentó que en un hospital no puedes llorar ni sentir las emociones que te produce una enfermedad. Sin embargo, ella pudo acompañar a su mamá siendo fuerte cuando lo necesitaba desde la comodidad de su casa, al igual que sus hermanas y hermanos”, abundó.

Saraí Gutierrez explicó que es necesario contar estas historias desde el periodismo de ciencia, específicamente el de salud, ya que permite dar a conocer conceptos, tratamientos e innovaciones, pero también críticas en materia de salud y ciencia, para implementar políticas públicas que fomenten el cuidado y bienestar de todas y todos para tener una calidad de vida digna.

En este sentido, explicó que el reportaje y los cuidados paliativos abordan que las y los pacientes no tienen porque vivir, ni fallecer con dolor y que el tratarlos es una manera de calmar el dolor emocional que pueden vivir las y los cuidadores.

“Es necesario abordarlo desde el periodismo de ciencia porque necesitamos explicarle a las personas todos estos conceptos y acercarles que al final, la vida no se divide en hospitales, pacientes y doctores, sino que somos una comunidad que nos podemos enfermar, cuidar o necesitar de alguien más y por ello es fundamental que las personas comprendan que existe esta alternativa en caso de que un paciente lo necesite”, enfatizó.

Para Gutierrez Mora, es importante contar estas historias desde la empatía en el periodismo porque el dolor se ha abordado como un estigma o que debe de sobre vender, por ello es necesario generar narrativas humanas porque no estamos realizando solo un trabajo, sino que son personas que han pasado por un proceso y tienen algo que enseñar.

“Las nuevas generaciones de periodistas ahora vamos proponiendo más trabajos colaborativos e intentamos concientizar que debemos de tratar a las personas como seres humanos, que es necesario cuidarles y atenderles”, afirmó.

La también integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RedMPC), destacó que ganar este premio fue un reconocimiento a su trayectoria profesional y a SuMédico, medio donde trabaja, pero sobre todo fue una manera de formar parte de la historia de Claudia, Norma y su familia.

Además, espera que este reportaje llegue algún paciente o cuidador que esté viviendo con dolor y conozca que existan estos tratamientos y que son accesibles y puede solicitar para tratar el dolor.

Finalmente, aconsejó a las y los universitarios a formar parte de su comunidad universitaria para generar redes de apoyo entre compañeros y compañeras. Además, de que las y los interesados en iniciar en el periodismo se acerquen a diversos medios de comunicación y redes como la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia o la Red LATAM de Jóvenes Periodistas porque el periodismo ya no es un trabajo individual, sino colectivo.