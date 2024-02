“Mentiras el Musical” y “Menti Drags” celebrarán aniversario con “M Party”

XV Años en cartelera de manera ininterrumpida

José Manuel López Velarde, autor de la obra adelanta algunas sorpresas

Asael Grande

Mentiras el Musical, que sigue rompiendo todos los récords del teatro musical en México, festejará este año sus primeros 15 años de estar en cartelera de manera ininterrumpida, y para celebrarlo, el musical que ocurre durante la época ochentera, donde 4 mujeres se encuentran para descubrir algo que tienen en común: ¡Aman al mismo hombre!, se presentará a partir de marzo en el escenario del Foro Puebla (Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX).

El productor, escritor, y guionista original de Mentiras el Musical, José Manuel López Velarde, comentó en conferencia de prensa que: “estamos lanzando un nuevo evento, que además coincide con los 15 años de Mentiras, estamos de manteles largos, vamos a tener una temporada en el Foro Puebla, en el que van a estar alternando el concierto con las chicas del grupo Mentiras, y también una versión del concierto de Menti Drags, vamos a estar los viernes a partir del 15 de marzo, habrá personas que abrirán esos conciertos”.

Rogelio Suárez (actor de Menti Drags, y con una trayectoria teatral que incluye su participación en La Jaula de las Locas), destacó: “cuando nos dieron la noticias, sí salté porque creo que es un trabajo admirable el que hacemos todos en conjunto, y creo que si Mentiras ha cumplido 15 años, es por el gran trabajo y por las canciones que nos han hecho llorar, vibrar, bailar, que nos han hecho trapear, mucha gente trapea con ellas, estoy muy feliz de poder enseñar este concierto, solamente hemos dado tres, así que estamos contentos de estar aquí”.

Paola Gómez, quien interpreta a Lupita (secretaria bilingüe, futbolera y la más en todo. Ella te pondrá al “borde de un ataque” con sus ocurrencias, su gran sentido del humor y lo mejor, te pondrá a bailar al ritmo de “Macumba”), dijo estar “impresionada por los 15 años, han pasado demasiadas cosas en todo este tiempo, me sorprende la manera de reinventarse de este proyecto, que podamos estar aquí y seguir compartiendo con muchos de los fans, y darles esta oportunidad a este nuevo espacio, y a esta nueva idea de que alternemos las Drags y nosotras el concierto, Mentiras siempre me ha sorprendido y esta no es la excepción, hay mucho esfuerzo de mucha gente, y para que estén sucediendo estas cosas”.

Georgina Levin, quien hace el papel de Dulce (antes Novicia, ahora una risueña maestra del “Mundo de Juguete”. Sin duda alguna ella está dispuesta a encontrar el amor y a convertirse en “tu pareja ideal”) agradeció “por todo el apoyo que hemos tenido de ustedes hacia nosotras, estoy feliz de estar aquí, otra vez de retomar nuestro concierto, eso lo goza la gente que nos ha visto, se contagia la felicidad de algo que amamos, con nuestro público que ama estas canciones tan hermosas e icónicas de los 80s, entonces, estoy feliz, Mentiras es un regalo, siempre lo ha sido”.

En Mentiras, la historia se va desenredando en compañía de los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones de la música, la televisión y el cine mexicano. Impresionantes voces, una cascada de nostalgia y buen humor, son algunos de los elementos que se conjugan en Mentiras el musical, el gran éxito del teatro mexicano, que ahora festeja sus 15 años en el Foro Puebla.

