“Anastasia” presentó el panel motivacional “Crea tu propio destino”

El Musical de Broadway

Ocesa organizó el encuentro para inspirar a otras mujeres

Asael Grande

OCESA tuvo el placer de realizar un evento especial de Anastasia: El musical de Broadway. Se trató del panel “Crea tu propio destino”, donde destacadas mujeres de diferentes ámbitos, conversaron sobre sus historias de vida y aspectos que las han llevado a conseguir logros personales y profesionales, con el fin de inspirar a otras mujeres.

Bajo la conducción y moderación de Paola Rojas (periodista con más de 20 años de trayectoria), Katya Echazarreta (primera mexicana viajar al espacio), Roberta Woodworth (creadora de contenido y podcaster), María Emilia Beyer (bióloga, directora de Universum Museo), Wera Kuri (deportista, creadora de la plataforma Fut sin género), Julieta González (productora y promotora de espectáculos) y Mariana Dávila (actriz, protagonista de Anastasia), se compartió con los asistentes el papel que han tenido como mujeres en sus labores artísticas y profesionales.

“Aquí hay un cúmulo de talento, de experiencia, y sobre todo de inspiración –expresó, Paola Rojas- mujeres a las que admiro mucho, me encanta esta suma, me queda claro que, cuando estamos unidas, somos invencibles, así que, gracias a cada una, y por compartirnos su conocimiento y su experiencia”.

Julieta González (productora y promotora de espectáculos de Ocesa, dijo que “este grupo de mujeres impulsan sororidad, que es un concepto que todas las mujeres deberíamos tener muy presentes. En Ocesa estamos convencidos de que la diversidad de miradas y perspectivas enriquecen las producciones, tengo la suerte de trabajar en una empresa que ha impulsado la equidad, y con Anastasia tenemos una puesta en escena en donde el personaje principal es una mujer”.

Para Katya Echazarreta (primera mexicana viajar al espacio), quien en junio de 2022 se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio exterior como parte de la misión Blue Origin NS-21 a bordo de una nave espacial New Shepard, compartió: “lo más importante para mí siempre ha sido reconocer y entender exactamente por qué estamos haciendo lo que hacemos; cuando tomé la decisión de que yo quería viajar al espacio, yo tenía siete años, y toda mi vida lo quise, lo logré a los 26, yo estaba completamente preparada para poder lograrlo”.

Mariana Dávila, actriz, protagonista de Anastasia, quien incursionó en el teatro a los 8 años en su natal Monterrey. Su carrera destaca por las producciones regiomontanas de texto y musicales como: Litoral, A Chorus Line, The Wiz, Bule Bule, La Estética del Crimen, 12 Princesas en Pugna, entre otros, dijo que “esta experiencia ha sido muy difícil de resumir y de asimilar, es un viaje que tiene, ahora en retrospectiva, me mueve mucho darme cuenta de cómo en el día a día vamos haciendo cosas que tal vez no tengan mucho sentido, pero nos van acercando a una meta que tenemos no muy clara, pero con la mirada al futuro, y para mí Anastasia ha sido el reto más grande que he tenido en mi carrera”.