Turnan reformas de AMLO, Morena se confía en que tiene mayoría de presidencias de comisiones

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Legisladores de la coalición Va por México han advertido que no le harán el juego

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, recibió el controvertido paquete de iniciativas planteadas el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales se turnaron ya a 23 comisiones de trabajo con el objetivo de que inicie el proceso legislativo de su discusión y votación y aún desde antes de su llegada al Palacio Legislativo de San Lázaro, fue objeto de cuestionamientos del bloque opositor ante una encendida y necia defensa de parte de las bancadas de Morena y rémoras que le acompañan.

De hecho, tanto en la Cámara baja como en el Senado de la República, legisladores del oficialismo hicieron un intento por externar confianza en que se podrá negociar con la oposición y al final se pudiera lograr algo, sin embargo, ya los legisladores de los partidos que integran la coalición Va por México han advertido que no le harán el juego a este cocktail que resultó ser el paquete de reformas con el que el Presidente intentó cubrirse de gloria y enviar el mensaje entre líneas de que él será el que seguirá gobernando, así que eso que dijo que dentro de poco más de siete meses se va a jubilar, no hay que creer nada.

El caso es que ya en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 iniciativas serán dictaminadas sólo por la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz, quien, obvio, hará lo suyo para quedar bien en Palacio Nacional. Dicha Comisión sólo está a la espera un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, (Jucopo), en San Lázaro, para organizar el método de discusión de las mismas.

Respecto a la controvertida reforma electoral, las comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral, que preside la morenista Graciela Sánchez Ortiz, quien la víspera declaró que estaba más que lista para recibir el paquete de iniciativas que con “bombo y platillo” presentó el Presidente. También está involucrada en la dictaminación, la Comisión de Gobernación que preside igualmente un diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé.

No dejó de llamar la atención que a la Comisión de Justicia que encabeza el panista Felipe Fernando Macías Olvera, no le dieron turno para dictaminar en la reforma al Poder Judicial, bajo el argumento de que sólo le corresponde emitir opinión, pese a que es una de las más polémicas del paquete presidencial.

De todo lo anterior entonces bien puede inferirse que Morena y rémoras, están confiándose en que como tienen en sus manos las presidencias de importantes Comisiones parlamentarias, podría serles más fácil sacar avante las reformas más trascendentales, porque tienen la instrucción precisa, la orientación de Palacio Nacional.

Pero el oficialismo debería de estar pendiente de lo que por lo menos al momento, “pinta” el panorama y es que la oposición no está dispuesta a ceder. Además, los legisladores del partido guinda y anexas, no se han caracterizado por ser los mejores operadores, empezando por ejemplo, por quien coordina la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, que una vez que no logró ser el candidato de su partido al gobierno de Puebla, como que se desinfló y ha perdido el interés.

Lo que se ha venido manejando, es que con la presentación de dichas reformas, lo que hizo el Presidente es maniatar dejándole la mesa puesta ni más ni menos que a su candidata, Claudia Sheinbaum, a quien no le quedó otra que anunciar que ya tomó dichas reformas para presentarlas como parte de su programa de gobierno el 1 de marzo en la plancha del Zócalo capitalino.

Municiones

*** Los pacientes con Leucemia Aguda Linfoblástica (LLA) tienen una nueva esperanza de vida, gracias a un innovador tratamiento que será aplicado por el Servicio de Hematología del Hospital Universitario en la Universidad Autónoma de Nuevo León, dirigido por David Gómez Almaguer, Jefe del servicio de Hematología del hospital de especialidades de Monterrey, quien informó que se sólo se está en espera de la autorización de Cofepris. La innovadora terapia CAR-T consiste en la recolección de la sangre de las células T (linfocitos) del paciente, posteriormente pasa a la producción de células CAR-T en el laboratorio mediante la introducción de un gen que codifica un receptor quimérico de antígeno (CAR) específico para las células cancerosas. Estas células modificadas se infunden de vuelta en el paciente. Por su parte, la presidenta de la Fundación Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, (UNAC), Florencia Infante de Garza, aseveró que suma a los esfuerzos que desarrolla el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, para ofrecer esta alternativa de procedimiento a los niños que esperan una luz de aliento para superar la enfermedad y poder regresar a disfrutar de la vida familiar y su infancia. Por ello, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, UNAC lanzó la campaña Tu donación puede salvar vidas, para obtener recursos y poder brindar una oportunidad de vida a las niñas y niños que están hospitalizados y que han presentado resistencia a los tratamientos convencionales.

*** Y hablando de cuestiones de salud en el país y esa Dinamarca que cada vez está más lejana, una mentira más hay que agregar a las muchas que ha dicho López Obrador. Resulta que su tan vendida y ofertada vacuna “Patria” contra la Covid-19, no fue hecha en México, sino en un Hospital de Nueva York, según lo dio a conocer el reconocido doctor Francisco Moreno y desde luego, esta errada y llamada Cuarta Transformación tuvo que pagar un costo, porque gratis, nada hace el vecino del norte. Para rematar, la vacuna mexico-americana, en la actualidad, no sirve para nada, pues no ha sido adaptada a las nuevas variantes de Covid y una situación como para reírse es que se aplicará en 2025 y, ¿Cómo ya para qué?, porque estamos hablando de una vacuna vieja. Una pregunta más: ¿qué irá a hacer esta errada y llamada cuarta transformación con las millones de vacunas Sputnik y Abdalá que tiene en bodega?, porque en México, un alto porcentaje prefiere pagar para inocularse con Pfizer y Moderna. No sería la primera vez que se deje caducar un lote de medicinas o ¿acaso se las irán a llevar a la mega farmacia?

