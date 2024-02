En México hay “focos rojos” donde no se podrán instalar casillas, advierte Xóchitl Gálvez

Miguel Ángel Rivera

Mientras los dirigentes de todos los partidos preparan una reunión en la Cámara de Diputados con la secretaria de Seguridad del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, para revisar los protocolos para ofrecer seguridad a los candidatos de todos los niveles que participarán en las elecciones del venidero 2 de junio, la aspirante a la Presidencia de la República por el bloque opositor denominado Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que habrá zonas del país en donde el crimen organizado no permitirá que se instalen las casillas.

En su conferencia de la verdad, la virtual candidata presidencial de oposición reafirmó que los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no han funcionado para combatir la inseguridad y que no se tiene una visión del consumo de drogas en México desde hace cinco años.

Más adelante indicó que el protocolo de seguridad del INE a candidatos no es suficiente.

Gálvez expresó su preocupación por la seguridad de los miles de candidatos que contenderán por un cargo de elección popular rumbo a los comicios del 2 de junio ante las amenazas e incluso asesinatos de grupos criminales que se han agravado en las últimas semanas en estados como Guerrero y Zacatecas.

Recordó en particular que a la fecha suman cerca de 15 candidatos asesinados.

En ese sentido, señaló que “será muy difícil” que el INE instale urnas en algunas zonas del país consideradas “focos rojos” en materia de violencia e inseguridad.

Esa alarma de los “focos rojos” fue reforzada por el ex presidente del INE y ahora director general de la empresa Integralia, especializada en asuntos electorales, Luis Carlos Ugalde, que señaló en entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula que la zona afectada abarca ocho estados de la República.

Es de recordar que el reciente miércoles, el INE presentó a los partidos políticos el protocolo de las instituciones de seguridad del gobierno federal para brindar protección a los candidatos.

En casi inmediata respuesta, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, advirtieron que el protocolo de protección a candidatos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es insuficiente, pues dijeron que no basta con poner escoltas a los aspirantes amenazados durante la campaña sino en distintos momentos del proceso electoral.

La oposición acusó que el documento presentado por el INE es insuficiente y urgieron a que el Gobierno federal asuma su papel para brindar protección.

Precisamente por ello, las bancadas de todos los partidos preparan una reunión con la secretaria de Seguridad, pues desean una adecuada protección para candidatos, pero no se considera conveniente dar a conocer los detalles del encuentro ni mucho menos de las estrategias a seguir para reforzar la seguridad.

El encuentro fue anunciado por el presidente de la Junta de coordinación Política (Jucopo), el panista Jorge Romero Herrera, pero todavía no se conoce la respuesta de la titular de Seguridad.

Denuncian a funcionarios de Veracruz por desviar

recursos públicos a campaña de Morena

En Xalapa, el precandidato a gobernador de Veracruz por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, interpuso denuncias contra servidores públicos del gobierno del “moreno” Cuitláhuac García, por probables delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos en favor de Morena y sus precandidatas.

Acompañado por dirigentes y representantes del PRI, PAN y PRD, Pepe Yunes presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que consideró que hay suficientes pruebas para iniciar la investigación.

“Está a la vista de todo Veracruz la utilización cínica de dichos recursos” para ganar la elección de este año, “y quieren robársela robándole medicinas, carreteras y apoyo al campo a los veracruzanos”.

Yunes Zorrilla manifestó que las denuncias se refieren en particular a tres eventos masivos realizados en Poza Rica en enero pasado para apoyar a las precandidatas de Morena a la presidencia de la República y al gobierno del estado.

El virtual candidato de oposición recordó que los recursos de los veracruzanos son y deben ser utilizados para mejorar los hospitales, comprar medicinas, reconstruir escuelas, reparar calles y carreteras y no para acarreos, comitivas de Suburban blindadas y patrullas llenas de policías para proteger a la precandidata.

“Todos los días que platico con las veracruzanas y los veracruzanos me expresan su molestia y rechazo a la precandidata que quieren imponer a toda costa como gobernadora. No debemos acostumbrarnos al abuso y al cinismo con el que están actuando, violando la Constitución y las leyes”.

Las denuncias presentadas son por los probables delitos de incumplimiento del deber legal, coalición de servidores públicos y cohecho, contra quienes resulten responsables en perjuicio de las y los veracruzanos, y están tipificados en los artículos 319, 321 y 322 del Código Penal del Estado.

Poco probable que avancen las denuncias. Hasta ahora no se ha sabido nada de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuyo titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, es del círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

México no es un protectorado de los Estados Unidos

A propósito del primer mandatario, seguramente tendrá que intervenir para rectificar a la senadora de su partido Morena, Lucía Trasviña, quien le pidió al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, que intervenga para evitar que en las venideras elecciones nacionales triunfe lo que ella denomina “la derecha”.

La petición la formuló la senadora “morena” durante una reunión del diplomático estadounidense con los integrantes de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la cual preside el dirigente del Sindicato Minero Napoleón Gómez Urrutia.

“Desafortunadamente nosotros recibimos, y somos conscientes y el mundo lo sabe y lo saben ustedes también, recibimos un México muy quebrantado, quebrantado en lo moral, un México inmerso en la corrupción, un México donde desafortunadamente desde los años 70 que gobernaron otros, desde entonces se empezó a fraguar ese monstruo, a crecer el monstruo del crimen organizado. Esto no es de estos cinco años de gobierno”, dijo la senadora muy al estilo de la llamada Cuarta Transformación de culpar de todo lo malo que ocurre en nuestro país a los anteriores gobiernos.

Luego vino su solicitud: “le pedimos también, apóyenos porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con calumnias y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha que fueron los protectores del crimen organizado, es lo que no queremos, queremos salvar a nuestros vecinos, somos vecinos y lo que nos impacta a nosotros les impacta a ustedes directamente, el tráfico de armas también”.

La legisladora “morena” no es ninguna primeriza, pues preside la Comisión de Justicia del Senado, pero en su deseo de impedir el retorno de “la derecha” se olvidó que su líder y guía ha procurado poner distancia entre México y los Estados Unidos y de oponerse a cualquier indicio de intromisiones de los vecinos en asuntos internos.

Basta recordar lo declarado por el presidente López Obrador en septiembre del año pasado, con motivo del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales fueron asesinados.

El mandatario mexicano aseguró en rueda de prensa que México no es “un protectorado de Estados Unidos ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. No recibimos órdenes de nadie”.

Esto, en respuesta a amenazas de parte de legisladores estadounidenses del Partido Republicano, quienes pedían que su ejército combatiera en territorio mexicano a los cárteles de las drogas, considerados terroristas.

El inquilino de Palacio Nacional también sostuvo que tal propuesta “además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía”.

Mientras se conoce la reacción de López Obrador, la senadora “morena” recibió una lección del embajador Salazar. “No me meto en la política de México, yo no voy a votar en esta elección”, respondió el diplomático.

