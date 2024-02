Guacamole, Super Bowl y derecho de piso

Son duda, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, ha resultado una eficaz comunicadora al aprovechar al máximo lo mismo los errores gubernamentales que los acontecimientos nacionales e internacionales con mayor audiencia, para mezclarlos y sacar raja publicitaria sin costo, más que el de la oportunidad.

Y no le falta razón cuando involucra el Super Bowl -visto por millones en el mundo-, con el derecho de piso que cobra la delincuencia organizada a los productores de aguacate de Michoacán y que es el gran atractivo en el evento deportivo, al señalar que por cada taco aderezado por el fruto va una lana que se llevan los delincuentes, apapachados con abrazos.

Gálvez tampoco repara en que el ex presidente Felipe Calderón es uno de los principales objetivos de las críticas del presidente López Obrador, no sólo porque benefició a Iberdrola con contratos petroleros, sino que se fue a trabajar con ella luego de entregarle los recursos de la Nación y de acusarlo de haberle dado un palo al avispero del narcotráfico sin resultados y muchos daños.

Esa visita, dijo Sheinbaum, demuestra que Xóchitl desea implementar una estrategia de seguridad basada en declarar la guerra al narco que sumió a la violencia en el país. La hidalguense genera polémica, aprovecha la menor oportunidad y se mantiene en el ánimo del electorado y de la opinión pública nacional, sin mayor costo, solo con imaginación mezclada con la realidad.

Para dar paso al equipo de la ex secretaria del Trabajo, ahora titular de la Segob, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Asuntos Religiosos Cesar Yáñez Centeno renunció al cargo para incorporarse, al menos esa es la razón oficial, al equipo de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo, a la que se han sumado políticos desplazados de la actual administración, sin que ello les garantice la continuidad en la IV-T y sólo es una salida decorosa. Yáñez ha sido publirrelacionista del presidente López Obrador en su época de opositor y de jefe de Gobierno y se considera que tal perfil servirá a la ex jefa de Gobierno, área a la que fue ubicado también el ex gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa… Casi coincidió cuando el gobernador Salomón Jara y su gabinete bajaba de la sierra norte, luego de presidir la Guelaguetza serrana en San Melchor Betaza, cuando se inició el incendio en Ixtepeji y luego de tres días dejó más de 500 hectáreas de encino arrasadas. Todo el fin de semana se interrumpió la comunicación con la cuenca del Papaloapan y decenas de casas, vehículos y negocios ecoturísticos fueron destruidos. En menos de un mes el presidente López Obrador acudirá a la zona para inaugurar el camino ecoturístico de Juárez que tiene el propósito de aprovechar y conservar los atractivos naturales de la región. El mismo gobernador ha puesto en marcha un programa de prevención del delito para los valles centrales para prevenir el delito y fomentar actividades culturales y deportivas y generar actividades atractivas para los jóvenes… Reclaman a los políticos oaxaqueños que han saturado la entidad con intensa propaganda de promoción personal, sin dar soluciones a los graves problemas del agua y basura y de no acudir, tampoco, en auxilio a la población afectada por los incendios forestales que menudean por la entidad. Los quieren ver con cubetas de agua apagando fuego o recolectando desechos de las banquetas o predios abandonados por falta de camiones recolectores de basura… En el gobierno federal se forman dos equipos: el del segundo piso de la transformación y el de campaña donde serán reciclados y desechados muchos funcionarios que no pasaron la prueba de la lealtad y la eficiencia.

