Chiapas: Ramírez Aguilar, ¡60% preferencia de voto!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Clave en geopolítica y de seguridad nacional

Etnias, economía, seguridad y paz social

Oposición, con menos del 19% de simpatías

Voceros de candidatas y medios tradicionales

Max Cortázar y César Yáñez, furia y propaganda

Coahuila, inversión de FreightCar America

G. Kosmos, apoyo alimentario a desvalidos

Defender a la naturaleza es defender a los hombres

Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano

Hace una semana, Eduardo Ramírez Aguilar, el coordinador de la 4T, en Chiapas, pidió licencia en el Senado de la República, para dedicarse ciento por ciento a labrar su candidatura al gobierno del estado. Deja la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, misma que será ocupada por el zacatecano Ricardo Monreal.

Estimado lector, tomo el tema de Ramírez Aguilar, por ser el único caso en donde las encuestas lo ponen como el ganador absoluto, con preferencias del voto superiores al 61%. Van de la mano de Morena, PT y el PVEM, otros partidos que representan fuerzas locales y, algunas, a etnias sobresalientes de la región.

Se trata de Coalición el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Podemos Mover a Chiapas, y Chiapas Unido. En total 7 partidos; 3 federales y 4 locales.

La oposición PRI, PAN y PRD, juntos, apenas alcanzan el 18.5 y Movimiento Ciudadano, 7%. Ni juntos, aunado al 13% de los indecisos, podrían ganarle en los comicios del próximo 2 de junio.

Chiapas, a lo largo de la historia ha tenido relevancia a nivel nacional por su posición geopolítica y el abandono de los gobiernos, su riqueza étnica y de recursos naturales. Ahora, toma otra dimensión. Es el paso de grupos delincuenciales que vienen de Centroamérica y han tomado el control, con sus alianzas con cárteles mexicanos, para consolidar sus negocios del trasiego de drogas, la esclavitud de migrantes, así como la extorsión a emprendedores, pueblos enteros y sus gobiernos.

En ese panorama, el legislador cuenta con el apoyo de la candidata presidencial y líder en las encuestas para junio, Claudia Sheinbaum, a quien le presentó el panorama de Chiapas y, ambos, plantean protocolos económicos, sociales y de seguridad nacional.

La herramienta fundamental es la economía, misma que se enfocará en generar más fuentes de empleo a las que hay en la entidad; atraer capital del sector privado y, al mismo tiempo, impulsar el Estado de Derecho.

Al tiempo de respetar sus usos, costumbres y autoridades, las etnias recibirán apoyo para proteger a sus familias, sus tierras y sus propiedades.

La riqueza cultural de la entidad se ve reflejada en aquellos grupos que apoyados: Jakaltekos. Amatenango de la Frontera; Kaqchikeles. Amatenango de la Frontera; Mames. Amatenango de la Frontera; k’anjob’ales-Q’anjob’ales y Tojolabales en Las Margarita; Tekos, Mazapa de Madero; Mochós, Motozintla; Tzeltales. Ocosingo; Akatecas en la Trinitaria; Lacandones, Ocosingo; Chujes, La Trinitaria; Tojolabales, Las Margaritas y Zoques, en Rayón.

Ramírez Aguilar es bien aceptado por la comunidad y resulta intrascendente quién ocupe la candidatura opositora, que cayó en un año más de la mitad de las preferencias.

Seguramente, Eduardo será el candidato de Morena que gane los comicios del 2 de junio próximo. Será el próximo gobernador.

PODEROSOS CABALLEROS

MAX CORTÁZAR: Los equipos de comunicación en la campaña presidencial serán la clave para imponer la agenda, incluso al presidente López Obrador. Por el lado de la oposición, en apoyo a Xóchitl Gálvez, aparece Max Cortázar, quien fue el jefe de prensa en la Presidencia de Felipe Calderón a partir del 2012. Después estuvo en el equipo de Rafael Moreno Valle. Conoce muy bien el tejemaneje de los hilos de la comunicación tradicional. Empezó el contacto con los directores de medios, columnistas, comentaristas, editorialistas, conductores de radio y televisión. Al mismo tiempo, el ex baterista de Timbiriche y Cristian Castro, así como militante panista, busca impulsar la red de redes sociales. Esta es la carta opositora. Sin embargo, su simbiosis con Calderón, no sólo en el aspecto físico, sino en sus lazos políticos, le hace difícil la interacción con los comunicadores.

CÉSAR YAÑEZ: Las candidatas presidenciales, ponen especial interés en atraer los medios tradicionales de comunicación. Ven que las redes sociales, en la mayoría de los mensajes, no se toman con la seriedad. Por ello, echan mano de experimentados comunicadores, como el caso de César Yáñez, quien dejó una subsecretaría de Gobernación, casi inocua, para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum. A su paso en la oficina de prensa del Gobierno de la Ciudad de México, con López Obrador y en la campaña presidencial de 2018, tuvo acceso a los líderes de opinión y presentó las plataformas de López Obrador. Es una herramienta muy útil para el contacto con los medios, que al final de cuentas, le dan legitimidad a las redes sociales. No hay que olvidar que las redes son para difundir rumores y fake news; los periodistas tradicionales, tienen mucho que perder, en prestigio, al generar una noticia falsa. Por ello, lo que se difunde en redes se legitima al ser replicado y confirmado por periódicos, estaciones de radio y televisión, así como por los líderes de opinión tradicionales. Son pocos, muy pocos, los “influencers” que tienen el reconocimiento de la sociedad como informadores serios. Ello lo sabe César, quien no ha perdido su relación con AMLO y ahora la fortalece con Claudia.

COAHUILA: En la consolidación en la región del clúster de fabricación de vagones de ferrocarril, FreightCar America inauguró la expansión de su planta en Castaños, cuyas instalaciones producen una cartera completa de más de 20 diseños de conversión. La empresa, que es liderada por James R. Meyer, impulsará el empleo en la entidad que gobierna Manolo Jiménez.

RESPONSABILIDAD SOCIAL- ESG

CORPORATIVO KOSMOS, a través de su brazo social, Fundación Pablo Landsmanas, cumple 2 años respaldando a familias de Reinserta, organización sin fines de lucro enfocada a la protección de niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia en el país. Desde su fundación en 2013, Reinserta se distingue por su compromiso con la atención integral y la reinserción efectiva de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Kosmos trabaja en 3 principales ejes: Niñez y Prisión: niños que nacen y/o viven en entornos penitenciarios, así como aquellos que enfrentan la complejidad de tener a uno de sus padres privados de libertad. Sobrevivientes: brinda atención a niños y adolescentes que han experimentado violencia grave. Reinserción: atiende y acompaña a adolescentes y jóvenes, desde el momento en que ingresan a centros de internamiento, hasta su reinserción a la sociedad.

