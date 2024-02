Millones de mexicanos carecen de seguridad social, dice el diputado David Parra Sánchez

“A Morena no le importa la salud”

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— Si el pueblo de México cuenta con educación de calidad, trabajo, seguridad, comida en sus hogares, salud y medicamentos, entre otros, votará por la continuidad, de lo contrario, lo único que les espera es el fracaso electoral el próximo domingo 2 de junio.

Así lo señaló el diputado local priista David Parra Sánchez, al tiempo de destacar que “efectivamente, la incompetencia y la insensibilidad de los gobiernos emanados de Morena han acelerado y provocado el deterioro de la economía de miles de familias mexicanas, ya cansadas de ocurrencias desde Palacio Nacional”.

El legislador por el Distrito 32 recordó que “a Morena no le importa la salud, ni el bienestar de la gente. No le importan las mujeres y niños con cáncer. No le importa que pacientes y adultos mayores se queden sin medicamentos y sobre todo millones de mexicanos, sin servicio social y esa es una realidad”, sentenció. Parra Sánchez fue claro al expresar que “la peor de las enfermedades que enfrenta nuestro querido México, es la irresponsabilidad, ineficiencia e insensibilidad de Morena, hacia sus gobernados, los cuales, sin duda alguna, le cobrarán la factura a un gobierno de ocurrencias”.

Por otra parte, el diputado por Naucalpan destacó que no conforme con lo anterior, “el Presidente quiere destruir nuestra democracia, quiere acabar con la transparencia, con la rendición de cuentas, está en contra de organismos autónomos, de la libre expresión y decisión, de los órganos que realizan auditorías, que cuestionan y tiene aversión por toda institución crítica que lo obligue a rendir cuentas y transparentar la información pública o que ponga en tela de juicio los supuestos logros que pregona diariamente”.

Finalmente, Parra Sánchez aseguró que al gobierno federal, “no le gustan los contrapesos porque quiere el poder absoluto y, por ello, presionando a la oposición intentará aprobar nuevas reglas que lo favorezcan en los próximos comicios presidenciales”, concluyó.