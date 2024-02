Aida Cuevas le cantará al amor y al desamor en el Teatro Metropólitan

Este 14 de febrero

Contará con su hija Valeria Cuevas como invitada especial

Arturo Arellano

Este 14 de febrero, Día del amor y la amistad, la talentosa artista mexicana Aida Cuevas le cantará al amor y al desamor en el Teatro Metropólitan, por lo que, se muestra emocionada y asegura que “no necesita ser septiembre para cantar música mexicana, estoy muy contenta por esta presentación y los invitados tan buenos que tendré”.

La cantante se ha caracterizado por hacer algunas fusiones musicales en sus canciones “he hecho fusión con tango, con opera, con las sinfónicas y regresaremos en abril con gira de sinfónicas, mientras se respete el mariachi seguiré, pero si lo respetas bien, solo así saldrá algo bonito”.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, dijo: “Presentaré mi espectáculo con mariachi y músicos, mi hijo Rodrigo se ha encargado de hacer más contemporáneo este género, pero sin perder la esencia. Casi no trabajo en la Ciudad de México, pero me lo propuso Sergio Gabriel y dije ¿por qué no? Entonces estamos haciendo un show bonito con invitados, estará mi nieto, mi hija Valeria acompañándome en el escenario y con canciones propias, también la señora Mara Escalante”.

La duda era si cantaría un dueto con su hija Valeria y mencionó “hace dos meses grabamos ‘Herencia’, puede ser que la cantemos esta ocasión juntas”, por su parte Valeria cuevas, quien la acompañaba expresó “me siento muy feliz, es mi primer show con mi mamá, obvio no tengo su trayectoria, pero es muy bonito que me preste su escenario para seguir creciendo”.

Aida Cuevas, en cuanto a Mara Escalante, aclaró “sabemos todos, que es una gran comediante, pero ella está llevando una obra de teatro que se llama ‘Saturnina’, donde es compositora y cantante, lo hace bastante bien. Entonces tenemos amistad y me pidió compartirle mi escenario, le dije que, con mucho gusto, entonces va a interpretar sus temas”.

Y de su nieto nos cuenta que “tiene 7 años y empezó a cantar a los 3, me lo llevo a mis giras, es un niño chiquito, pero que le gusta la música ranchera. Me dice ‘seré el segundo rey de la música ranchera, porque el primero es Vicente’. Le encanta, se sabe las canciones, me pidió abrir mi show y claro que lo hará, cantará también conmigo”.

En cuanto al repertorio adelanta que “A lo largo de mi carrera trabajo más en Estados Unidos y elijo más otros temas, para nuestros paisanos y gente latina, pero ahora en México me voy por lo más clásico, temas de José Alfredo, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Juan Gabriel mismo y por supuesto mis canciones que he llevado a lo largo de mi carrera, todo encaminado al amor, porque no nada más se puede basar en una pareja, existe el amor desde a la Virgen de Guadalupe, a Dios, a nuestros hijos, amigos, porque también la amistad es muy importante y me jacto de tener pocos, pero muy buenos amigos que valoro como si fueran de mi familia”.

Asimismo, destaca que contará con la presencia de fans no solo de México, sino de otras partes de Latinoamérica “Es un día importante donde quiero celebrar no solo con familia, sino con amigos, con mis fans, que me apoyan, los amo, vienen hasta de Colombia, Venezuela, del interior de la república, es algo maravilloso”.

Aunque reconoce que “Es triste y a la vez alegre, es una mezcla de sentimientos ¿cómo es posible que nosotros tenemos esta fortuna de contar con música que nos identifica en el mundo y no la valoremos? Como si lo hacen los colombianos, venezolanos, la gente de Brasil, ya no digamos en Europa o en Estados Unidos, es hermoso que la gente gusta de esta música y viajan a México para poderme ver, por eso les daré un gran espectáculo”.

Concluyó que “Me siento agradecida con la vida, en primer lugar, por darme los hijos que tengo, de los tres ni a cuál irle, trabajan conmigo y les gusta lo que hago. Ahora Valeria que sigue mis pasos, me llena de orgullo, porque sembré buena semilla en ellos, que gustan de la música ranchera, me dice ‘cantaré lo que tú cantas’ y es increíble, asi debe sentirse Alejandro Fernández o Pepe Aguilar con sus hijos”

El concierto de la Señora Aida Cuevas empezará a las 21:00 horas, pero pide a la gente que lleguen a las 8 para disfrutar de la música de su hija Valeria y de su nieto.

