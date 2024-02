Con Calderón, ni programas comunes ni visiones similares… sólo saludo de paso: Xóchitl

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial de la oposición, cada día de campaña ha sido caminar en terreno minado. Unas de esas minas se le presentan como gestos amables, civilizados de amistad y otras simplemente son parte del imaginario lopezobradorista.

En este contexto, el fugaz encuentro en Madrid con el ex presidente Felipe Calderón fue convertido en redes sociales por sus enemigos del oficialismo —con AMLO a la cabeza— en la confirmación de que la hidalguense adoptaría el mismo programa de seguridad del ex mandatario panista si gana el 2 de junio próximo.

Fue tal el alud de comentarios en redes, que Gálvez tuvo que salir a aclarar que ni es fan de Calderón, a quien, dijo, “no admiro políticamente”, ni su encuentro fue más allá de la foto y un rápido y cortés saludo.

Este no fue el único tropiezo de Gálvez en su viaje relámpago a Madrid, donde no pudo reunirse como estaba previsto con Alberto Núñez, el líder de la derecha española y presidente del Partido Popular, y todo quedó en una llamada telefónica.

Tampoco fue recibida por el peruano y Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien —hay que decirlo— sufre ya de graves problemas de salud y a su vez fue recibida por Gerardo Bongiovanni, subdirector del organismo.

Y en su encuentro con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que preside de manera honoraria el mexicano Valentín Díaz, la senadora Gálvez recibió las primeras críticas por su foto con Calderón.

A ellos les dijo: “es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada”.

¿Admira políticamente a Felipe Calderón?, le insistieron.

“No. Él hizo su trabajo. Él tiene su visión sobre México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas; son distintas, pero no implica no compartir con él un saludo”, indicó.

Luego de esos momentos ríspidos todo recuperó el tono amable y más cuando la candidata opositora les dijo que con ella habrá un combate a fondo, pero con inteligencia de la inseguridad y el predominio de los cárteles que hoy dominan caso el 40% del territorio.

Confió en reconstruir los lazos con España con certeza jurídica y respeto a los compromisos legales como el principal socio comercial de México en Europa.

“Conmigo no habrá ni pausas, ni agravios. Con respeto y sentido común podemos detonar proyectos de cooperación y beneficio mutuo. Con certeza jurídica y pleno respeto a los compromisos legales se ensancha el horizonte de nuestra prosperidad compartida. La discordia reciente ha sido artificial, estéril y solamente motivada por mezquindades políticas. Nada más alejado de mi persona, mi carácter y mi proyecto”, les dijo.

A los mexicanos radicados en España les pidió “corran la voz, ustedes están aquí en Madrid, pero sí pueden animar a su familia a hacer chats, a hacer redes de xochilovers, a convencer a sus amigos, a participar en redes sociales” para derrotar al oficialismo.

Xóchitl Gálvez regresó ayer a México y hoy encabezará su mañanera de la verdad.

80 años de relaciones México-Canadá

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado Mexicano, y el embajador de Canadá Graeme Clark, presidieron ayer la ceremonia con que ambos países y gobiernos celebraron el 80 Aniversario de sus relaciones de amistad y cooperación.

A lo largo de estas ocho décadas, dijo la senadora tlaxcalteca, juntos hemos tejido una historia de cooperación, amistad y respeto mutuo.

“Nuestras relaciones diplomáticas iniciadas el 29 de enero de 1944, han florecido en una asociación estratégica que abarca numerosos ámbitos; desde el comercio, la esfera laboral y la inversión, hasta la cultura, la educación; pero también hemos pasado en colaboración en asuntos de seguridad ambiental y de defensa de los derechos humanos.

“Unidos hemos enfrentado desafíos y celebrado logros, siempre con el espíritu de colaboración y de entendimiento mutuo.

“En esta relación sólida, madura y altamente benéfica para ambos países, la diplomacia parlamentaria ha jugado un papel crucial para el fortalecimiento de nuestra relación bilateral, ofreciendo una plataforma complementaria para el desarrollo e impulso del intercambio cultural, político y económico.

“En este punto hago un paréntesis para reconocer que las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y su presidenta, la senadora Gina Andrea Cruz, han realizado un trabajo significativo y sustancioso para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales.

“Pero esta colaboración tan estrecha a la que me refiero, no sólo se ve reflejada en la prolífera relación de tratados internacionales y acuerdos firmados por el Ejecutivo Federal y aprobados por esta Cámara Alta, sino también en los intercambios culturales y educativos que promueven el entendimiento mutuo.

“Estas acciones, más allá de ser meros gestos de diplomacia, son reflejo de una voluntad compartida por fortalecer los lazos entre ambas naciones, mostrando así que nuestra amistad trasciende lo político para arraigarse en el aprecio y respeto mutuo entre ambos pueblos”, precisó.

Lilly traía la espada desenvainada

En el Senado que preside la tlaxcalteca Rivera no todo son flores y halagos. Si no que lo digan quienes atestiguaron la participación en tribuna de la sonorense Lilly Téllez, quien la trae con su ex bancada de Morena.

Luego de agradecer amablemente que le dieran la palabra, la ex conductora de TV se fue directo el tema.

Recordó que como ex conductora ella denunció desde 1998 el clima de violencia e inseguridad en México mientras que los ahora morenistas no abrían la boca.

“… desde que tenía 17 años, he estado denunciando la inseguridad, con nombre y apellido y en el año 2000 sobreviví a un atentado a balazos, que está impune todavía… por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata (al Senado), porque prometió que iba a haber paz, y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al Presidente, porque trajo muerte, más muerte, en lugar de traer paz”.

Concluyó al indicar que los senadores de Morena “son el brazo político del crimen organizado en México, y lo saben, y lo sabe todo México, y no hay alguien más hipócrita que haya estado al frente del gobierno mexicano, que ese López Obrador que prometió la paz y en cambio es cómplice…”.

