Joaquín López-Dóriga, mi amigo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Solidaridad profesional con “El Teacher”

La verdad contra el discurso de odio

La crítica, incomoda a los políticos

Ninguno, de todos los partidos, se escapa

Kramer vs. Kramer; Claudia contra Clara

Taboada, hoy se registra ante el IECM

Lourdes Paz, Iztacalco; HERDEZ; ARCA

Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles

Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés

Allá, en los primeros meses de 1993, un entrañable amigo, Alfredo Nolasco, me dijo que otro amigo, me pedía que formáramos un equipo radiofónico.

Fue así como coincidimos profesionalmente Joaquín López-Dóriga. Ese fue mi inicio en la radio y, por si fuera poco, a una intensa escuela de periodismo radiofónico y televisivo, con “El Teacher”.

Hecho en la prensa escrita, donde recorrí los pasos del reportero, comentarista, conductor de radio y televisión, columnista y, por si fuera poco, la organización, fundación y desarrollo del diario Summa, en inglés, francés y español, bajo la casa de Ovaciones, que presidía Fernando González Parra, consolidé cuatro décadas de periodismo.

Ovaciones, que deje en ese 1993, en números negros, fue el atractivo para que Emilio Azcárraga lo comprara a nombre de Televisa, en varios millones de dólares. Durante casi dos años de trabajar, de la una a tres de la tarde, de lunes a viernes, compartimos micrófonos y estudios Joaquín, Jesús González Schmall y quien escribe este comentario.

Vimos, analizamos y vivimos, el paso de muchas informaciones vitales para el país y el mundo, entrevistamos a decenas de personajes políticos, artísticos y sociales, y aprendimos el arte de analizar y comentar, a botepronto, la actualidad. La agilidad de comprender y expresar la noticia y sus consecuencias.

Joaquín, se convirtió rápidamente de un colega a un entrañable amigo. Por él, inicié en el periodismo radiofónico crítico, que es mi pasión, pese a que desde el poder político, no les es cómoda la crítica, ni el análisis frío que los exhibe tal y como es la decadente clase burocrática que, en ocasiones, se vuelve autócrata. La represión nunca esperó.

Él recomienda mi columna “Poder y Dinero”, para el periódico El Heraldo de México, cuando su dueño era Gabriel Alarcón. Pase otros 14 años en ese medio hasta que lo compró José Gutiérrez Vivó. Ahora, escribo en El Heraldo de México, en su nueva época, con Ángel Mieres Zimmerman y Franco Carreño Osorio.

Estimado lector, todo ello te lo platico ya que con López-Dóriga, aunque no nos veamos cotidianamente, hay un sólido lazo de amistad, que trasciende al tiempo y espacio.

En los últimos meses, mi amigo es víctima de una serie de ataques que vienen desde el Poder Ejecutivo; desde la Presidencia, pues. Joaquín no es el único objetivo que quieren acallar. Van contra todos los medios de comunicación y opinadores. Incluso, yo he sido víctima de esos ataques (y me constan a través de testigos que me han informado de esa estrategia en mi contra). Pero ese será el tema de otra columna, muy próxima.

Nunca, pero nunca, la clase política se siente cómoda ante la crítica y el análisis frío. Siempre ha sido el motivo por el cual hay fricciones entre el poder y la verdad. En lo personal, he sido de gobiernos del PRI, con José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador. Por ello, recibimos presiones desde las más altas esferas de poder.

No hay diferencia entre los gobiernos priistas, panistas o morenistas. Todos son iguales. Nada los hace diferentes. De ello, estamos acostumbrados. Sin embargo, ahora las presiones no son sutiles. Son directas y sin recato. Cínicamente atacan, denostan, presionan y, por si fuera poco, coaccionan a los medios informativos.

Las amenazas actúan, ahora con impunidad. No sé si de ello es informado el Presidente López Obrador, pero quien las opera muchas de esas acciones es el jefe de prensa de Presidencia, Jesús Ramírez. En lugar del diálogo en la comunicación gubernamental hay golpes bajos. Al final, sepas o no, es el presidente.

Esto, pese a lo que piensan, deja huella en la historia y los ataques que sufren amigos como López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Rivapalacio, Sergio Sarmiento, Carlos Loret, Brozo, Aristegui y muchos más, que ejercen el derecho humano de expresión, quedan escritos en piedra y no se borran.

Un abrazo querido Joaquín y a todos mis amigos víctimas de ataques desde el poder. La amistad y el respeto, son valores que trascienden.

PODEROSOS CABALLEROS

CRISIS CDMX: La guerra en la Ciudad de México, no se da necesariamente entre la oposición y el oficialismo. Ocurre en el seno mismo de Morena. Clara Brugada, aunque su discurso es de apapacho a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, atrás hay un choque entre los rudos y los técnicos. Entre Clara y los ultras radicales, que son un peligro para la gobernabilidad de Claudia, si gana los comicios. Esto lo saben en el búnker de Ejército Nacional y desde ahí, contemplan la derrota en la capital del país, con el menor número de bajas; sin sacrificar votos para la presidencia. Santiago Taboada, candidato opositor, resultaría beneficiado en la refriega morenista. Claudia prefiere la joya más preciada de la corona, por la gobernabilidad.

LOURDES PAZ: Iztacalco está en una encrucijada, tras años de abandono y desgobierno. La alcaldía necesita un liderazgo firme. Los jóvenes perfilan a un liderazgo firme, para lo cual perfilan a Lourdes Paz, diputada local de Morena. Lleva sólidos apoyos.

HERDEZ: En el marco del Día Mundial de la Energía, Grupo Herdez, de Héctor Hernández Pons, impulsa los dispositivos de energía eólica, aerogeneradores, construidos con latas recolectadas de su campaña “Recicla la lata”, desde 2017. Cada sistema provee de energía limpia a 7 lámparas que benefician hasta 3 viviendas a través de 2 a 3 bombillas con una capacidad de generación de 730 W y 60 horas de servicio de luz cada una. Hace 6 años “Recicla la Lata” invitó a las y los mexicanos a llevar latas de aluminio para su recolección, en centros comerciales del país. Así iluminan los hogares de 30 familias en las comunidades de Sipche, Yaxcaba y Kulche en Teabo en Yucatán.

TABOADA: Hoy a las 17.30 hrs. en el Instituto Electoral de la CDMX, se registrará como aspirante al gobierno de la capital del país el aspirante por el Frente Amplio Opositor, Santiago Taboada.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

ARCA CONTINENTAL: Arca Continental, que lidera Jorge Humberto Santos Reyna, se suma otro logro: su inclusión en el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, donde la empresa acumula 5 años y el cual busca medir el desempeño de compañías consideradas las mejores en su clase, y que cumplen con ciertos requisitos de sostenibilidad de mejor manera que sus pares dentro de su industria.

