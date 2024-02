El gobierno de AMLO no se preocupa por los desaparecidos, dice la oposición

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“En un país en donde tenemos 111 mil personas desaparecidas y no localizadas, donde en promedio desaparecen 27 personas a diario, donde tenemos dos mil 700 fosas clandestinas, donde al menos hay 234 colectivos de madres buscadoras, normalistas…

“En un país en donde la Comisión Nacional de Búsqueda renunció la persona, Karla Quintana, que lo presidía, precisamente denunciando que lo que busca este gobierno es desaparecer a los desaparecidos.

“En este contexto, y en este país esta comisión y este dictamen lo que quiere es mandar al Ejército con la Comisión Nacional de Búsqueda a buscar un general que falleció en 1800 a buscar sus restos; cuando no pueden encontrar ni siquiera los que están hoy desaparecidos en el país. Y eso no lo vamos a permitir”, afirmó la senadora de Movimiento Ciudadano (MC) Laura Iraís Ballesteros Mancilla, al inconformarse con una decisión avalada por Morena y sus rémoras para autorizar a la Secretaría de la Defensa y a la Comisión Nacional de Búsqueda para localizar en Panamá los restos del general mexicano Catarino Erasmo Garza Rodríguez, para ser exhumados y repatriados.

Este personaje fue precursor del movimiento revolucionario de 1910, se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz y sufrió persecución por parte de ese gobierno, lo que lo obligó a exiliarse en Centroamérica y, al parecer, la llamada Cuarta Transformación pretende rendirle honores y hacerlo un héroe propio.

Independientemente del propósito real de recuperar los restos del opositor al dictador Porfirio Díaz, la oposición acusó al oficialismo de desatender el grave problema de los miles de desaparecidos en territorio nacional, de recurrir nuevamente a irregularidades en el proceso electoral para aprobar un asunto de interés del actual gobierno y, además, acuñaron un nuevo término: “turismo militar”.

La senadora Ballesteros Mancilla denunció que la Comisión de la Defensa Nacional, presidida por el impresentable guerrerense Félix Salgado Macedonio —su hija Evelyn es la gobernadora de Guerrero, uno de los estados con mayor número de desaparecidos, de manera destacada los 43 normalistas de Ayotzinapa— convocó de última hora a los partidos que no forman parte del bloque oficialista.

Es por eso que, para Movimiento Ciudadano, el posicionamiento es muy claro, estamos a favor de la verdad, estamos a favor de la vida, de las personas que hoy la están perdiendo, en lo que se ha convertido en un campo de batalla para el país por un mal gobierno en el manejo de la seguridad pública, por insistir en militarizar la seguridad pública; cuando lo que tendríamos que estar haciendo es, fortaleciendo los cuerpos policiacos en los territorios, dijo la legisladora al recordar que un día antes se rompió el quorum y se suspendió la sesión porque la casi totalidad de los integrantes de las bancadas oficialista abandonaron el salón de sesiones.

“Nada más ayer, cuando íbamos a votar justamente la iniciativa en donde se iban a fortalecer las capacidades de las policías y sus salarios, casi el 90 % de la bancada de Morena ya no estaba; pero eso sí vamos a votarles a nuestros señores militares todas las misiones a las que quieran salir, vamos a votarles a favor que se lleven a la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando el país está siendo una fosa clandestina”, recalcó la senadora de MC.

Ya paren los desfiles militares por todos los lugares

donde hay tragedias, propuso Germán Martínez

No fue la única reprimenda a los senadores oficialistas. El integrante del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, quien señaló que, además de las irregularidades procesales denunciadas por Ballesteros, se quejó del “desfile militar que se traen en el país después de cada tragedia; hay una tragedia en Zacatecas, militares a Zacatecas; hay una tragedia en Jalisco, a desfilar a Jalisco; hay una tragedia en Michoacán, a desfilar a Michoacán”.

En seguida, el ex panista que llegó a Senado como candidato de Morena y que luego renunció a la bancada oficialista, acuñó la expresión “turismo militar”.

“Y ahora se está inaugurando y se va a instaurar, para ofensa de los militares, el turismo militar.

“Aquí este punto es turismo militar, así como hay turismo parlamentario; un turismo militar en el que el Grupo Plural, por supuesto, está en contra —nuestras fuerzas armadas merecen respeto— de estar dando en los términos de la Constitución y de las leyes que hemos aprobado, estar dando seguridad pública.

“No está el país para el turismo militar; tres asesinatos cada hora en este sexenio, en estos días, tres asesinatos cada hora, les parece poco para que el turismo militar vote, eso es que les importa un carajo la seguridad de los mexicanos y que importa un narcisismo presidencial de ir a buscar a un general que escribió el Presidente sobre el general y que, narcisismo militar, narcisismo presidencial, turismo militar.

“¡Qué pena!”, remató el legislador del Grupo Plural.

El siguiente turno fue para la senadora panista Kenia López Rabadán, quien se ha distinguido por sus contramañaneras:

“Quiero empezar diciendo que es 14 de febrero, Senadores de Morena, es 14 de febrero, parece ser que ustedes no aman a los mexicanos, parece ser que ustedes los odian, de verdad, recompongan la forma en la que hacen política.

“Fíjense nada más, estamos debatiendo el fondo y la forma de este dictamen.

“La forma es que para no variar lo hacen pésimo en la comisión, convocan mal, a deshoras, tarde, todo malhecho, todo malhecho, ¿por qué?, porque Morena, evidentemente no quiere hacer caso al Reglamento y con justificaciones, el 99 % irresponsables, pues citan a los Senadores al vapor, a dictaminar y como tienen mayoría en la Comisión, pues sucede lo que hoy se está aquí argumentando.

“Pero en realidad el problema no es un asunto de forma, sino de fondo.

“¿Qué se está valorando en este momento si salen tropas a Panamá a buscar personas?

“La primera pregunta: ¿cuándo va Morena y este gobierno irresponsable a buscar a los mexicanos?

“Les voy a dar la cifra al momento, López Obrador y su pésima estrategia tiene el récord más inhumano en la historia de este país, 49 mil 389 desaparecidos en este gobierno.

“No tienen límites no tienen ética, no tienen amor por México, casi 50 mil desaparecidos y el triple de asesinatos en este gobierno corrupto.

“Ya sabemos que no saben gobernar, ya sabemos que en las redes sociales le reclaman el narco presidente AMLO y ustedes, simple y sencillamente no lo aceptan”, añadió la legisladora panista, quien luego destacó que las madres buscadoras utilizan sus manos, pues “López Obrador decidió dejar de darles recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las familias para irlos a tirar a un aeropuerto que no tiene vuelos, porque López Obrador decidió de la manera más inhumana pagar por una refinería que hoy no refina nada y entonces sacrificar la vida de los mexicanos desaparecidos y revictimizar a sus familias. Es una vergüenza que todos los días se descubran actos de corrupción de este gobierno, mientras 50 mil personas están desaparecidas”.

A pesar de las críticas, el bloque oficialista impuso su mayoría y aprobó que vaya la comisión militar y de la Comisión Nacional de Búsqueda a tratar de localizar los restos del general mexicano al que, como señaló Germán Martínez, está en vías de ser incorporado al panteón de los héroes nacionales luego de que lo mencionó López Obrador en uno de sus libros.

La obra se titula Catarino Erasmo Garza Rodríguez. ¿Revolucionario o Bandido? En la presentación del libro en el portal de la Librería El Sótano se dice que “Ese es el propósito de este libro: dar a conocer la vida de un revolucionario olvidado que enfrentó a Porfirio Díaz y llamó a derrocarlo 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero, en 1910”.

A propósito de López Obrador, a pesar de sus continuos reclamos a los políticos de los Estados Unidos para que no se entrometan en cuestiones domésticas, de nueva cuenta el mandatario mexicano se involucra en asuntos internos de los Estados Unidos.

Esta vez, el inquilino de Palacio Nacional defendió a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad en el gabinete del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien los republicanos de la Cámara de Representantes (diputados) pretenden someter a un juicio político por considerar que es responsable de la crisis migratoria en la frontera con México.

riparcangel@hotmail.com