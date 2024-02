“Las Angélicas Show” por primera vez juntas en el WTC Pepsi Center

Bobo producciones presenta

El concierto madre e hija será el 9 de mayo

Mitzi Fernández

Madre e hija unidas en un solo show Angélica María y Angélica Vale están listas y emocionadas de presentarse este próximo 09 de mayo en el WTC Pepsi Center bajo el concepto “Las Angélicas Show”.

Dicho espectáculo lo llevan preparando desde el año pasado, aunque que, con la idea desde antes de la Pandemia, así lo contaron en conferencia de prensa las artistas “La idea surgió porque mi madre me dijo deberíamos hacer algo juntas, lamentablemente mi papá se nos fue y ya no pudimos estar los 3. Pero no quisimos dejar de pasar la oportunidad” contó Angélica Vale.

A lo que Angélica María completó “si y es que no sé cómo no se le ocurrió antes a alguien, esto lo hacía mi madre cuando hacíamos las obras de teatro, cuando Angélica estaba chiquita, creo que tenemos mucho que ofrecerles estamos muy emocionadas. Todo llega cuando tiene que llegar, creo que por eso no pudimos hacerlo antes y tenía que ser con Bobo producciones”.

Será un show en el que cantarán juntas, con éxitos de la carrera de ambas, y un viaje también por su vida, con el propósito de recordar y dar a conocer a nuevas generaciones su trayectoria además de imitaciones y más.

Sin adelantar o asegurar comentaron que probablemente en otra ocasión harán algo en donde de alguna manera puedan compartir el escenario con su padre y esposo Raúl Vale, quizá a través de a tecnología.

Contando un poco más de como prepararon el show agregaron que no podían ponerse de acuerdo y no por diferencias, pues artísticamente y en su vida diaria llevan una excelente conexión, y complicidad que se nota “cuando estábamos organizando el show si le dije a mi mamá que cantaríamos juntas, pero que la canción ‘Amante de una noche’, la canto yo, y es que, no es muy famosa la canción, pero me gusta mucho” expresó Angélica Vale.

Por otro lado, informaron que no contarán con invitados especiales por el momento, más que los Hijos de “La Vale” quienes están listísimos para pisar el escenario con ellas, lo que si es que planean hacer una gira por Estados Unidos.

Debido a que el show tendrá una parte de la historia de Angélica María, le preguntaron si tenía pensado hacer una Bio Serie y respondió “me lo han propuesto pero no podría decir mentiras y si ya hablo saldrán traiciones de gente que queremos y que ya no están, y no me gustaría hablar mal de ellos, y es que, creen que es muy fácil la vida de los artistas, pero siempre hay envidias en todos lados. Pero tal vez podríamos decirlo de una manera sutil” concluyó.

“Las Angélicas Show” será uno donde Angélica María y Angélica Vale van a cantar juntas y se realizará el próximo 9 de mayo en el WTC Pepsi Center. Los Boletos ya están disponibles a la venta