Julia Palma califica como un error que Kate del Castillo de vida a Chavela Vargas

Tras haberla interpretado en un músical

Se prepara una bioserie de la cantante de música ranchera

Con casi 45 años dedicada al mundo del espectáculo, principalmente en el ámbito musical, Julia Palma, quien ha recorrido Mèxico, Centro, Sudamérica y Estados Unidos con su música, dijo tajante que, con todo el respeto que le tiene a Kate del Castillo, como actriz, está segura que le quedaría grande el papel como intérprete musical.

“Estoy totalmente en contra de que Kate haga la bioserie se Chavela Vargas; amo a sus papás, llevamos una bonita amistad, a ella no la he tratado, a su hermana si, pero tengo que decir la verdad, es una gran actriz, pero no le gusta, ni sabe cantar y menos interpretar como lo hacía Chavela. ¿Qué, le pondrían una doble para el momento de los musicales? Eso sería un engaño para el público”, comentó una de las representantes de la música vernácula mexicana, más reconocidas a nivel internacional.

Y es que Julia Palma ya tuvo la oportunidad de darle vida a esta costarricense que siempre dijo que “los mexicanos podían nacer donde se les diera la gana”, toda vez que ella vio la luz por primera vez en Costa Rica, aunque es claro para todos que siempre se sintió mexicana.

Fue apenas el año pasado, cuando Julia encarnó a Vargas en un musical llamado “La catrina en trajinera”, donde además había otras figuras dándole vida a importantes representantes de la época de oro del cine y la música mexicana, como José Luuis Duval, quien interpretó a Jorge Negrete. Sergio Albarran a Pedro Infante, María Elena Leal a (su madre) Lola Beltrá y María Paloma Fierro y Luz Valenzuela (sobrina de Yuri), a la gran María Félix.

Al cuestionarla cómo se sintió dándole vida a tan importante personaje, esta fue su respuesta: “Me sentí muy bien, es mi segunda ocasión que hago teatro, mi carrera está basada en la música, pero tratándose de un personaje con una importante carga interpretativa, desde luego no dude en aceptarlo. VCLaro que fue un esfuerzo grande e interesante como artista, ya que tuve que engrosar la voz, tener ademanes más masculinos, como era ella, tratando de hacerle un homenaje y créanme que conecté increíble con la gente, hasta el día de hoy me siguen felicitando por ese trabajo”, concluyó esta gran artista.

Julia Palma nació en Sabinas, Coahuila, un primero de mayo siendo registrada con el nombre de Eva Imelda Mejía Cisneros. El compositor y director artístico Ze Luis (José Luis Gómez González), fue quien le dio el nombre artístico y la dirigió en su primer disco “Por tu culpa”, de Homero Aguilar, colocándose en los primeros lugares de popularidad y alcanzando una venta de más de 50,000 copias, en aquel momento de su lanzamiento.

Gracias al éxito de la canción Perdóname si lloro fue llamada La revelación ranchera, nombre con que se lanzó al mercado un LP. En 1982 participó en el 4º Festival Ranchero con la canción El nagual, de Javier Salazar y desde entonces no ha parado de trabajar.