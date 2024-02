Con su nuevo y gran sencillo Kalimba dice “Déjame Amarte”

Con 20 años de carrera

Se presentará en el Pepsi Center el próximo 23 de mayo

Mitzi Fernández

A pocos meses de cumplir 20 años como solista Kalimba presenta su sencillo “Déjame Amarte”, balada que él mismo produjo y que fue compuesta junto a Saak. Ya se encuentra en disponible en todas las plataformas, así como el video que fue dirigido por Jair Quintero y cuenta con la participación especial de la modelo Paulina Burrola.

En conferencia de prensa donde anunció este lanzamiento, así como el festejo de su 20 aniversario, Kalimba comentó “Primero quiero agradecer porque sin su trabajo y tiempo que dedican a publicar algo de mí, mi carrera no seguiría creciendo, estoy emocionado porque ya serán 20 años de solista “.

Sobre la canción explicó “la pensé en realidad hace 7 años y la empecé hace poco, no sé si les pasa que voltean a ver a alguien y se dan cuenta que necesita que lo amen, me sentí así con una persona, como les digo hace 7 años y escribí el coro en ese momento, me siento muy contento con el resultado”.

Es por este relato que en el video se ve a una persona que tuvo una pérdida y no tenía espacio ni tiempo de amar a alguien más y otra persona que casualmente estaba ahí para apoyarlo, pues además explica que la gente debe darse el tiempo de conocerse antes de ser novios.

Aprovechando la ocasión hizo un pequeño recorrido por sus inicios, fue cuando confesó “siento que llegó un momento en el que las coreografías no me funcionan tanto como los instrumentos, a mí no me pueden quitar los instrumentos y creo que tiene que ver con que a lo largo de mi carrera he demostrado que puedo cantarles de todo, ya me cree el público que soy creativo”.

Hablando un poco más sobre los géneros musicales expresó “yo no haría reggaetón y no sólo porque no me gusta, si no que no soy ese artista, leo las reseñas de mi público y por eso me regreso a lo que piden, y es que lo más bonito de todo esto no son los números o los premios si no, cuánta gente ha dejado que mis canciones sea parte del soundtrack de su vida”.

Para celebrar estos 20 años en el escenario Kalimba comenzara su “Tour K20” en el Pepsi Center en la Ciudad de México el 23 de mayo, el set list estará conformado por temas icónicos como Tocando Fondo, Se Te Olvidó, Duele, No Me Quiero Enamorar, Estrellas Rotas, entre muchos otros, además de nuevas canciones.

Euforia, alegría y hasta desahogo será lo que se vivirá en dicho concierto para que el que ya se está preparando el cantante “Estamos haciendo un show enfocado más en la música no en los lásers, no en las luces si no en la música, ya sonrió al hablar de eso porque será una gran noche”.

En las cosas que le faltan hacer expreso que quiere hacer un disco country y ser un artista de lo que pueden hacer de todo y habrá gente que lo siga, “Quiero que mi música sea sanación, incluso las tristes son para que llores sueltes y sanes”.

Para terminar, pero no por eso menos importante, al contrario, Kalimba reconoció con gran emoción que se siente en su mejor momento pues “Entregarle mi vida a Dios y no sólo platicar con él me sirvió muchísimo nunca me había sentido tan pleno y tan en paz, con mi vida, mis hijos, mi carrera, conmigo y es que cuando empiezas hacer las cosas con ligereza y humildad todo es mejor”.

Para celebrar estos 20 años en el escenario Kalimba comenzara su “Tour K20” en el Pepsi Center en la Ciudad de México el 23 de mayo, el set list estará conformado por temas icónicos