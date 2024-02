No te va a gustar inicia gira de festejo “30 años”

De Montevideo para el mundo

Se presentarán en el Vive Latino, León, Querétaro y Guadalajara

Mitzi Fernández

Desde Montevideo, Emiliano Brancciari, Denis Ramos y Diego Bartaburu integrantes de la banda de rock No te va a gustar ofrecieron una conferencia virtual a los medios de comunicación, para anunciar sus próximas presentaciones en México derivadas de su gira “30 años” llamada así justo por su celebración de tres décadas de carrera.

Para comenzar Emiliano nos contó que “El año 2023 resultó un tanto atípico, queríamos grabar un disco, pero sentimos que la celebración de este año iba a opacar cualquier festejo, lo que decidimos fue rescatar canciones de otra época, de la banca, que no habían sido grabadas con otros artistas, y empezaremos a tocar con esta gira de celebración”.

Empezarán en Uruguay y llegan a México el 16 de marzo con el festival Vive Latino, siendo esta presentación la cuarta en este festival, resaltando que, aunque es parte de la gira no será el mismo show. Afirmaron entre risas que lo que aprendieron desde la primera vez fue a salir a tiempo, y que es la primera vez que estarán en el escenario principal, para ellos es como una linda presión que se meten ellos mismos de seguir mejorando.

Denis agregó “sabemos la importancia del Vive y conmemorar los 30 años tocando ahí, nos tiene contentos tenemos buen horario y después tenemos otras fechas en México y para una banda que sale de Uruguay es muy buen. Presentaremos lo de los 10 discos. Además, el público mexicano es muy fiel, sobre todo, pero también es entusiasta y participativo”.

“El repertorio para el festival serán las canciones que tengan ya tiempo con un show potente, para los que les gusta la banda o quienes nos escuchan en vivo por primera vez”, explicó Denis,

Siendo una banda de rock en un momento en el que el género urbano resalta más, ellos comentaron “nosotros seguimos haciendo lo que nos gusta, nos hemos adaptado a los cambios y no nos ponemos límites a la hora de mezclar géneros, claro que si no nos gusta alguno no lo hacemos, asi como nos adaptamos somos fieles al disco físico, pero el rock siempre está ahí. Tenemos mucho público joven, nosotros vamos por otro lado, pero lo que hacemos puede ser escuchado por jóvenes, no buscamos como objetivo componer canciones para cierto público, solo hacemos lo que nos gusta y si nos escuchan seguro se identifican con algún tema”.

En cuanto a los sencillos para regrabar mencionó Emiliano que “son las canciones que pegaron y no salieron por algún detalle o por algo nuestro terminaron no entrando en sus respectivos discos, nos quedaba la espina de por qué no sacarlas y las trajimos a la actualidad”.

Mientras que Diego resaltó “Cuando éramos chicos en los festivales había riñas con los diferentes géneros era todo diferente ahora hay más tolerancia, se permiten conocer un género u otro, pueden caminar entre los escenarios y conocer”.

Para terminar, aseguraron que este año será dedicado totalmente a la gira y el año que viene será cuando salga el nuevo disco. Además de dejar un mensaje “primero agradecimiento gracias a ustedes nos dedicamos de lleno a lo que amamos y nos da la posibilidad de viajar y decirles que tenemos banda para rato, después de tanto tiempo seguimos motivados y con muchos planes”.

Las fechas de sus presentaciones son 16 de marzo Vive Latino, 21 de marzo León, 22 de marzo Querétaro y 23 del mismo mes en Guadalajara.