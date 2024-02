Democracia en manos del crimen

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Sedena, atlas de zona de riesgo

Pueden reventar y anular comicios

Riesgo en 80 de 300 distritos electorales

Fuerzas Armadas blindarán casillas

Juego sucio en el Monte de Piedad

Agiotismo, especulación, ilegalidad

Directivos saquean; no cumplen como IAP

Lavado de prendas robadas, negociazo

PROSA, Telmex y la tecnología

Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos

Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano

En años anteriores, nunca había reflexionado sobre la importancia de la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. Estos se veían como grupos de delincuentes, aislados o regionalizados; algunos con influencia internacional, pero ninguno con el poder suficiente para transformar las instituciones y la democracia de un país.

A través de la historia, hemos visto cómo los grupos de criminales organizados influyeron en los procesos electorales de otras naciones como Colombia. Allá asesinaron a un candidato presidencial, Luis Carlos Galán, en 1989. En Ecuador mataron a Fernando Villavicencio el año pasado.

Colombia es el mejor ejemplo donde las organizaciones de guerrillas y los paramilitares desempeñan un rol político fundamental en los niveles local y regional. De esa manera influyen en los procesos electorales.

Los comicios en cualquier sociedad son el mecanismo para fortalecer una democracia. Esos procesos deben ser impecables, donde se respete el voto de cada uno de los ciudadanos, para elegir a sus autoridades que van desde un alcalde hasta el presidente de la República. Este derecho universal, debe ser protegido y amparado por el Estado.

Las condiciones actuales en México se ven afectadas por la presencia del crimen organizado. No es sólo el narcotráfico, sino las mafias de traficantes de humanos, extorsionadores y de controladores de los sistemas de producción de una región o del país entero.

En el despacho del titular de Sedena, Crescencio Sandoval, hay un atlas de riesgos electorales. Establece que cuando menos en 80 de los 300 distritos electorales en el país hay riesgo de violencia y de anulación de los comicios, tanto a nivel local como federal.

Eso implica que la elección presidencial, o de algún gobernador, pueda anularse o, por si fuera poco, que los criminales puedan tomar el control como autoridad en municipios.

Otro factor, sin duda alguna, es la diáspora que en algunas poblaciones de Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Chihuahua, entre otros, donde el crimen organizado obliga a miles de mexicanos a abandonar sus casas ante la presencia de violencia, ultrajes, secuestros y asesinatos.

Es delicada la situación que impera en gran parte del país, y, por razones obvias, el gobierno no puede aceptar esos focos rojos, ya que provocaría una crisis de credibilidad en la población y, sobre todo, un sentimiento de inseguridad, sobra y abandono.

No es fácil ese blindaje electoral, pero es más que necesario. Por ello, es importante crear una estructura de tal manera que las elecciones del próximo 2 de junio, en donde se disputan más de 300 grupos políticos locales y federales, más de 20,000 puestos de elección popular, sean protegidas en exceso.

No es cosa menor. Están en el juego, incluidas la presidencia de la República, la Cámara de Senadores, el congreso federal y 31 congresos locales, así como más de 2,000 presidencias municipales.

Ya vemos violencia y ataques contra candidatos. Esto, según se aprecia, puede agudizarse y pasar de algo que puede controlarse a un nivel de caos

Queremos unas elecciones en paz y una democracia fortalecida; gane quien gane.

PODEROSOS CABALLEROS

MONTE DE PIEDAD: El Nacional Monte de Piedad, que dirige Javier de la Calle, asegura que vive una insuperable crisis financiera. En 2022, afirmaban que el cierre definitivo de la institución iba a ser en 2024 por sus problemas financieros; en 2023, corrigieron y aseguraron que sería en 2028. Pero lo que nadie comprende son los altos sueldos de los funcionarios de dicha institución, como es el caso de su director general y otros ejecutivos de alto rango que tienen salarios de más de 500 mil pesos mensuales, además de prestaciones estratosféricas que en teoría no deberían tener si en realidad tuvieran dicha crisis económica. Nadie se mete con ellos. Ninguna autoridad, en especial la de Salud que es la responsable de observar el cumplimiento de los reglamentos de operación, les puede revisar las cuentas. Es un saqueo en despoblado. Durante este conflicto, han despedido a 400 empleados del sindicato, bajo el pretexto de que representan un alto costo financiero para la institución. Todo parece indicar que la supuesta crisis económica de la institución es simplemente un pretexto para debilitarlos. Además, los mismos trabajadores han dado a conocer las declaraciones fiscales de la institución donde se demuestra que sus ingresos y activos crecen cada año, mientras que sus pasivos disminuían. Así que parece que el Monte de Piedad eligió la estrategia incorrecta para querer debilitar a su sindicato. Los trabajadores les han ganado las demandas laborales y le están ganando el juicio del Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica. Es una institución que no cumple con los objetivos legales de una IAP. No hace nada para la asistencia social y no apoya a personas en situación vulnerable. Además, los directivos forman mafias que se disputan las prendas pignoradas o empeñadas. Compran grandes cantidades de mercancías robadas que ahí se “lavan” sistemáticamente. Pronto les hablaré de las denuncias que han presentado muchas personas que encuentran sus prendas robadas en aparadores del Montepío.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

PROSA: Desde hace 25 años, PROSA México, que lidera Salvador Espinoza, entrega el Distintivo Socio Estratégico, galardón con el que la procesadora de pagos reconoce a todos aquellas empresas que a lo largo del año enriquecieron su cadena de valor participando en la creación de un ecosistema sólido. Tan sólo el año pasado, hizo posible alcanzar 10 mil millones de transacciones con una estabilidad en sus plataformas muy cercana al 100%. Entre las empresas reconocidas en esta edición se encuentran Telmex y Triara, de Héctor Slim, Google que dirige Julian Clouthier; y el líder mundial de software de pagos AIC Worldwide que encabeza Thomas Wars, entre otras, la mayor parte de ellas del sector tecnológico, quienes proveen a la procesadora de los servicios necesarios para mantener el alto nivel que en los últimos 50 años la ha llevado a convertirse en una de las empresas más importantes de América Latina en el sector.

