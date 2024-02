Guerrero, un Estado fallido

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Violencia, abandono y corrupción

Evelyn, un gobierno desapercibido

Economía se hunde paso a pasito

El golpe de AMLO al Poder Judicial

C. Ochoa, va al Senado por Morena

Su pasado en Pemex lo condena

#GoätLeisure, IA para el turismo

Las masas humanas más peligrosas son aquellas en

cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo

Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano

Guerrero, un bastión controlado por Morena, mediante su gobernadora Evelyn Salgado, se convierte en un Estado fallido. Sus gobernados no cuentan con seguridad, ni bienestar… nada. Una entidad inmensamente rica en minería, litorales, pesca, turismo y más recursos, mantiene a un pueblo en la miseria.

Es tal el nivel de pobreza y malestar, que el mismo presidente López Obrador prefiere no verlos cara a cara y viaja en aquellos rumbos, en helicópteros del Ejército y la Marina.

Claro, no es la única entidad que se encuentra en esa categoría sociopolítica. Una cuarta parte del país, está en esa condición debido al explosivo cóctel de injusticia, impunidad y pobreza.

¿Qué es un Estado fallido?

Se definen por la incapacidad de sus gobiernos para controlar el territorio, su falta de autoridad o su pérdida de presencia ante la comunidad internacional. Son gobiernos que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población.

Uno de los servicios elementales es la protección de su población ante aquellos que la ofenden robando sus propiedades o matándolos.

La categoría de “Estado fallido”, es ampliamente debatida a nivel mundial y se le aplica a países. Sin embargo, en estados libres y soberanos como los que conforman la República Mexicana, también podemos ubicarlos en esa definición: gobiernos fracasados, pues.

El gobierno morenista de Evelyn, como los anteriores del PRI, de Héctor Astudillo, o del perredista Ángel Aguirre o Carlos Torreblanca, han dejado ir al precipicio a ese bello pueblo. Abandonaron su responsabilidad de proteger a 3 millones 600 mil habitantes, el 2.8 % del total del país.

Así echaron a pique una economía que, en el 2021, presentaba un PIB nominal de 330 937 millones de pesos.

Pero, el grupo en el poder, dominado por Morena, acabó con centros de producción que repercuten en la economía nacional. Acapulco, independientemente del paso de “Otis”, está en la quiebra y abandono. Su alcaldesa, Abelina López, ni idea tiene de la administración pública.

Lo mismo pasa con Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Tierra Caliente y otras regiones.

Es triste ver la diáspora de miles de familias que huyen de la violencia. Este otro factor, es un fiel retrato de un estado fallido. De eso no hay duda.

Están a tiempo de modificar esa tendencia. No se trata de crear un estado de guerra, sino de lograr condiciones de desarrollo para todos los sectores.

Como dice el inquilino de Palacio Nacional, con empleo y mejoramiento económico, es como lograrán que los pueblos logren la esperanza de prosperar. Pero, no lo hacen. Viven en su zona de confort.

Saben que la sociedad, como el caso de los cuatro obispos católicos de la entidad, tomaron la decisión de hablar en nombre del pueblo, cansado de la violencia. Fracasaron, pero es una llamada de atención ante la desesperación de una sociedad cansada de la violencia. No los dejan trabajar y los mantienen sumidos en la miseria económica y moral.

Es tal el cinismo e incompetencia de la clase política que se refleja en lo dicho por el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien descalificó que los obispos Salvador Rangel y José de Jesús González hayan revelado pedir una tregua al crimen organizado. Les molesta que los exhiban como incompetentes.

No les caerían mal a esos gobernantes estatales y municipales, unas clasecitas de administración, derecho y honestidad, para el bien del pueblo sabio.

PODEROSOS CABALLEROS

OTRO ATAQUE A LA CONSTITUCIÓN: López Obrador, se apresta a aniquilar los derechos de todos los mexicanos que encuentran en el amparo, una forma de evitar que sus garantías individuales sean pisoteadas por los gobiernos. La nota principal del periódico El Universal, del 12 de febrero, reza: “La bancada de Morena en la Cámara de Diputados alista la aprobación de una iniciativa para que, con solamente cuatro votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y, por lo tanto, sea incontrovertible. También plantea dejar sin efecto todos los amparos que estén en trámite contra reformas que no pudieron declararse inconstitucionales por no alcanzar los ocho votos”. La única verdad es la del gobernante. Los demás son esclavos de sus caprichos. A gobernar sin obstáculos legales y convertir al país en un amasijo de miserias. La verdad yo no entiendo la obsesión de algunos políticos de gobernar a pueblos miserables. Con honestidad y honradez, podrían pasar a la historia, como los mejores mexicanos. En cambio, por el amor al Poder y Dinero, unos cuantos, aniquilan la esperanza de decenas de millones de mexicanos. Triste historia, ya que la mayoría de los diputados de Morena, leales al tlatoani, aprobarán esas leyes… pero, necesitan una mayoría calificada. Eso es lo que buscan en las elecciones de junio próximo y los mexicanos, seguramente, no se la darán.

MORENA, OSORITAS Y PEÑISTAS: Vaya pobreza de valores en Morena en Hidalgo, entidad que gobierna Julio Menchaca, que tuvieron que reciclar a peñistas como al que fue funcionario de Pemex y que participó en la venta con sobreprecio de Fertinal a Alonso Ancira, en los tiempos de Emilio Lozoya, Cuauhtémoc Ochoa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

