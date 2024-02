Autoridad moral

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene autoridad moral para todo tipo de cuestiones. Que el pueblo se lo concedió cuando votó mayormente por él.

Es cierto, el pueblo votó masivamente por él y le confirió tal confianza como la da los 30 millones de sufragios depositados en las urnas.

Pero esa autoridad moral que le confirió tiende a desaparecer conforme avanza el término de su mandato y se han cometido demasiados errores.

Los 30 millones que se la dieron a él, fueron hace seis años, porque hace tres años apenas rebasaron los 15 millones, lo que le quitó la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y se la dejó en una mayoría simple.

Sin embargo, tener autoridad moral no le da derecho a calificar y condenar a aquellos que no están de acuerdo con él.

El Presidente es experto en marchas y convocatorias para concentraciones y emitir protestas, dedicó parte de su vida a ello y cuando menos una década le rindió frutos en su lucha democrática, como lo hacen ahora aquellos que salen a expresar su repudio a su gobierno. Las marchas y los llamados éxodos desde Tabasco le fueron bien redituados en popularidad y otros menesteres, por lo que basado en ellos se convirtió en dirigente nacional del PRD y candidato al gobierno del Distrito Federal. Fue cobijado por la prensa, que le dio espacios una y otra vez en sus legendarias marchas a la capital del país, mientras pasaba por los estados de Veracruz, Tlaxcala y Puebla, para arribar al extinto DF.

Ahora López Obrador se queja de la prensa y de los espacios que en el pasado le cerraron, aunque él contribuyó a ello, ya que se volvió selectivo en sus entrevistas y las condiciona.

Siempre ha expresado calificativos a los grupos y cuando es increpado su respuesta es la misma, soy peje, pero no lagarto, con lo que refrenda su manifiesta honestidad.

El Presidente acusa sin pruebas a unos y a otros, refugiado en su maltrecha calidad moral que conforma se extingue el sexenio va reduciéndose.

Dice que él no miente y se han comprobado algunas no verdades que no expresó en su momento, como es el alto costo de las grandes obras que realiza o en la defensa de amigos y familiares, sin permitirle argumentos o pruebas a quienes acusan.

El Presidente acusa y exime, según de quien se trate y minimiza pruebas o, incluso, las descarta.

Cada una de las marchas o movilizaciones de los opositores son calificados los asistentes como corruptos, conservadores, mapache, farsantes, antidemócratas y reaccionarios, entre otros epítetos.

López Obrador cree que con esos adjetivos calificativos los desanimará para que ya no acudan a los llamados para salir en defensa de la democracia. Y es que la democracia no es la que se aplica en el caso de los triunfos de su partido y los fraudes son los que dan la victoria a la oposición.

La democracia es una sola y esa es la que se espera que triunfe el dos de junio, sin importar si gana la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez o hasta el relegado Jorge Álvarez.

La diputada Gabriela Sodi se baja de la candidatura del frente opositor en el distrito 12 de la CDMX, el mismo que ganó en forma abultada hace tres años. La razón es porque es amenazada y acosada y teme por su seguridad. ¿Y las autoridades? Ellas bien gracias, como en Guerrero, Morelos, Zacatecas, Michoacán y otras entidades del país… Todo un éxito, la Cumbre Nearshoring México celebrada en Santa Fe con la participación de empresarios, funcionarios públicos, periodistas y gobernadores, explorando la productividad con visión de futuro. La periodista Yazmín Alessandrini actuó como moderadora del panel de clausura.

