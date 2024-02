IMSS: Más fraudes, amenazas de muerte y desacatos a AMLO

Índice político

Francisco Rodríguez

A Jesús Eduardo Thomas Ulloa, titular de la Unidad de Administración del IMSS, le precede un negro historial desde los tiempos en que trabajaba en el ISSSTECh del gobierno de Chiapas. Se le considera El rey del pack en el sector.

El pack es uno de los múltiples trucos que utiliza el IMSS del también chiapaneco Zoé Robledo para regionalizar la compra de medicamentos e insumos médicos, cuando muchos de ellos ya tienen proveedor asignado con contratos, a los que extorsionan y, si no cumplen, les envían invitaciones regionales con muchas claves y muchos fabricantes para entregar en dos días en forma urgente —con lo que nadie puede competir—, obviamente pagando a precios más altos en comparación con los licitados.

Son las empresas con las que están complicitados las que, por supuesto, sí cumplen. Y “por la urgencia” son adquiridos a precios exorbitantes.

Y es que, pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, Thomas Ulloa, ahora a través de sus subordinados en las áreas de adquisiciones Jorge de Anda, Karina Sarmiento y Daniel Ramírez, también se dedican a pedir favores para que los proveedores y fabricantes de medicamentos entreguen a precios inflados sus insumos o, de plano, dejen de ofertar en el estudio de mercado de Birmex para la adquisición de medicamentos, como lo instruyó AMLO y divulgó en una de sus cotidianas matinés.

Esos cuatro personajes mencionados en el párrafo anterior son los mismos señalados en una cartulina donde los amenazan de muerte por favorecer a empresas con esas compras regionalizadas, cartulina que apareció junto con el cadáver de un puestero vendedor de dulces de la calle Durango, en la colonia Roma Norte, precisamente donde se encuentran las oficinas de Adquisiciones del IMSS,

Los mismos cuatro aseguran que, al fracasar Birmex, ellos podrán asignar directamente a precios inflados en las adquisiciones regionales del IMSS, las cuales siguen sin control.

Ello no obstante que las áreas de inteligencia han descubierto una serie de irregularidades a cargo del mismo Eduardo Thomas, y que son dignas de los mejores momentos de los vilipendiados proveedores del sexenio pasado Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Ralca (¿o será que aún existen ellos detrás de otros jugadores?).

Aviso a tiempo de una estafa más en ciernes

Hay evidencia de que un caso que ya se puede considerar como delincuencia organizada, en el que médicos del IMSS encabezados por el panista Efraín Arizmendi, en complicidad con las huestes de Eduardo Thomas, van a desviar la demanda de un medicamento para diabetes hacia otro.

Se trata de las claves para tratamiento de diabetes, con indicación terapéutica igual, 6008 y 6009, Empagliflozina de 10 y 25 miligramos, con las cuales pretenden comprar un mínimo de 336 mil 918 y un máximo de 842 mil 293 piezas y un mínimo de 956 mil 866 y un máximo de 2 millones 392 mil 164 piezas, ambas con un precio unitario de 430 pesos a la empresa Boehringer, por un monto de 1 mil 390 millones 816 mil 510 pesos, en contra de la clave 6007, Dapagliflozina, que tiene un precio unitario de 253 pesos y un valor equivalente de 820 millones 258 mil 29 pesos.

¿Ahorros en la compra consolidada?

No. Para nada. Solamente en esta clave pagarán 570 millones 559 mil 215 pesos más.

¿Y qué va a opinar el área jurídica de Boehringer sobre el compliance de la empresa?

¿O será que, porque es privada, tiene criterios más flexibles para fomentar su comercialización?

Y a todo esto, ¿qué dice el OIC del IMSS?

¿Tampoco le van a hacer caso… porque al fin y al cabo ya se van y no les va a pasar nada, como dicen los pillastres del Instituto que encabeza Robledo?

Indicios

Muy lamentable el fallecimiento de Carlos Urzúa, aparentemente por un infarto fulminante que provocó su caída de las escaleras de su hogar, causándole una herida fatal en la cabeza. Las especulaciones sobre un “accidente provocado” comenzaron a circular en redes sociales prácticamente desde el primer momento en el que se conoció la noticia, apuntando como una de las posibles causas que el economista recién había revelado que en el programa social de apoyos a la tercera edad hay cuando menos 600 mil fallecidos a los que se siguen entregando recursos. Xóchitl Gálvez, en cuyo equipo colaboraba, pidió que no se teorizara al respecto. Lo mismo hizo López Obrador en su matiné de este martes, aunque —como siempre— con fuertes descalificaciones a quienes propalaron dicha especie. Urzúa fue un ser pensante, conocedor del vecindario financiero y, sobre todo, coherente con sus principios, por lo que a los pocos meses de haber sido designado secretario de Hacienda en el primer gabinete presidencial de este sexenio presentó su renuncia irrevocable. * * * Tremendo resbalón de la candidata Claudia Sheinbaum al llamar hipócritas a quienes se concentraron en el Zócalo y en un centenar de plazas públicas a lo largo y ancho del territorio para exigir respeto a la democracia. Un o una aspirante a un cargo de elección debe unir, llamar a la concordia, no dividir y menos seguir polarizando como lo hace AMLO. ¿O es que sigue a pie juntillas los dictados del Foro de Sao Paulo? * * * A diferencia de la anterior gestión del INE encabezada por Lorenzo Córdovaque vetó las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, el nuevo INE, el de la filocuatrotera Guadalupe Taddei, perdonó a 43 morenistas que perderían su registro por no presentar informes de gastos de precampaña. Estos se van tan campantes pagando tan solo una multa del 200 por ciento de los recursos detectados por la Unidad de Fiscalización en su promoción. Pésimo augurio para el desenlace del actual proceso electoral. * * * Muy pronto la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de Luis Crescencio Sandoval se va a quedar sólo con los guardias que cuidan las puertas de su sede en Lomas de Sotelo. Ahora por decisión o capricho presidencial se van a encargar del mantenimiento de la red carretera de todo el territorio nacional, mismo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Jorge Nuño no va a llevar a cabo porque le escamotearon los recursos y los redirigieron a las obras elefantiásicas del sexenio. * * * Asesinatos y más asesinato se suman a la macabra cifra de más de 170 mil homicidios en lo que va de la gestión lopezobradorista. En el violento Sonora de Alfonso Durazo, criminales cobraron la vida de dos mujeres y un niño migrantes, aunque hay versiones no comprobadas de una masacre que cobró 50 víctimas. En Guerrero donde desgobierna Evelyn Salgado, mataron a un comisario de Taxco que previamente había denunciado la inseguridad que priva en el estado, y un enfrentamiento a balazos entre presuntos miembros criminales de Los Tlacos y de La Familia Michoacana dejó un saldo de 17 muertos en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente. Y en Veracruz que en mala hora tiene como gobernante a Cuitláhuac García, éste admitió ayer que más de 20 días después del hallazgo de restos humanos cercenados en Tuxpan, la Fiscalía General del Estado sigue sin poder definir un número determinado de víctimas. Se han identificado ocho cadáveres, pero “hay más elementos anatómicos que vamos a hacer la sucesión (?)”, dijo ayer la fiscal Verónica Hernández Giadáns. Todo el país escurre sangre. * * * En Honduras si hubo un #NarcoPresidente. Se trata de Juan Orlando Hernández quien, desde ayer, es juzgado en un tribunal neoyorquino. Un reporte de José Meléndez para el diario El Universal apunta que el exmandatario catracho fue “comprado” por Joaquín El Chapo Guzmán. Y aquí en nuestro país sigue al alza la tendencia #NarcoPresidenteAMLO por ya casi tres semanas consecutivas. * * * Y por hoy es todo. Reconozco que haya usted leído este Índice Político. Como siempre, también, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez