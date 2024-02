De tres sexenios atrás, las raíces del narco en Guerrero: AMLO

Reconoce expansión de grupos

Crecimiento de la delincuencia es resultado del abandono de comunidades, señala

Cuestionado sobre la ola de violencia en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la presencia del crimen organizado en este estado se ha enraizado desde hace tres sexenios y ha crecido mucho en los últimos años.

Se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo; también entraron por la vía de los partidos, lo que ha sucedido en el país desde hace algún tiempo, y se está combatiendo, pero es un proceso y lo vamos a continuar.

El primer mandatario también se refirió a la promoción de acuerdos entre diversas expresiones del crimen organizado auspiciados desde el clero, porque tienen bastante capacidad de movilización. Hace como seis u ocho meses tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, 2 mil, y buscaban un enfrentamiento. Lo que hicimos fue no caer en la provocación, se retiró la Guardia Nacional, porque querían confrontarse.

López Obrador consideró que el crecimiento de la delincuencia en Guerrero fue resultado, en gran medida, del abandono que en el periodo neoliberal se hizo con los jóvenes. Se dejó a la gente sin apoyo en sus comunidades; es algo que ha cambiado en esta administración, en la que se han instrumentado políticas específicas para la atención de ese sector, como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sobre la reciente masacre en la sierra del estado, el Presidente aclaró que las personas fallecidas por enfrentamientos entre Los Ardillos y la Familia Michoacana es de un total de 12 y no 17 como se reportó inicialmente.

Urge López Obrador al INE a investigar

guerra sucia en redes sociales en su contra

En otro tema, el presidente López Obrador urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar la campaña que hay en su contra en redes sociales, la cual se ha fraguado desde hace dos semanas con el hashtag #NarcoPresidenteAMLO y responsabilizó de estos actos a lo que él llama “bloque conservador”, aunque no dio pruebas.

Aseguró que ese tipo de campañas cuestan muchísimo dinero porque se trata de millones de mensajes con robots. “No son personas las que dicen: narco presidente AMLO, son equipos automatizados que reproducen ese mensaje en muy poco tiempo millones de veces”.

Señaló en la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional que se trata de empresas publicitarias las encargadas de hacer ese trabajo mercenario, por eso hay que blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras falsedades y calumnias.

Al sostener que en las próximas elecciones presidenciales las únicas armas que se pueden utilizar deben ser las credenciales de elector y los votos, no la fuerza ni las trampas, López Obrador manifestó en su conferencia de prensa diaria que se está haciendo una guerra sucia con bots que tienen un costo millonario, lo cual, insistió, debe ser indagado por las autoridades electorales.

“Entonces el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia y esto lo debería investigar el INE”, declaró.

Cuestionado sobre las medidas que se están tomando para proteger a las y los candidatos presidenciales, el jefe del Ejecutivo dijo que si bien ya hay medidas de protección operadas por la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad, se necesita también dar protección contra las calumnias.

Añadió que “la protección no es nada más la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, es también esto que estamos viendo, que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero, estamos hablando de millones de mensajes con robots para ponerlo en claro, no son personas las que dicen “narcopresidenteAMLO”, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje en muy poco tiempo, miles, millones”. El mandatario, sin embargo, descartó presentar algún tipo de queja formal frente al INE.

“No, yo no presento quejas, yo nada más denuncio para que la gente se proteja, es el blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias, y así la gente está protegida y no susceptible de manipulación”, aseveró.