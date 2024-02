Postcard y Youth in Circles lanzarán oficialmente “Tears” en el EDC

Aunque el sencillo ya se estrenó

Tocarán el tema en vivo ante miles de fanáticos

Bajo el sello de A Records, Youth In Circles y Postcard lanzan “TEARS”, su primer sencillo en conjunto, al cual sumaron la voz debutante de Gingerrossaa, y que se ya se puede escuchar en todas las plataformas y que será interpretado en el EDC el 25 de febrero.

Youth in Circles, se presentará en el EDC y decidió sumar esfuerzos con Postcard, considerado como la gran promesa del Melodic bass y Future Bass en México, para crear esta canción que fusiona sonidos energéticos justamente del Melodic y future bass con esencias y melodías de pop punk, convirtiéndose en una mezcla única dentro del sonido electrónico mexicano.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Postcard nos contó “Mas que nada conozco a Youth desde hace varios años y para mí ha sido un gurú, un guía en la industria de la música, siempre hablamos de colaborar, unir estilos, hasta que un día salió este tema super natural, le dimos forma y básicamente sentimos que la gente lo ha recibido bien, en el sentido que es una colaboración poco común con diferentes sonidos, pues se trata de una mezcla de Future Bass con Melodic bass, como rock con electrónico o rocktronic que empieza a ser un género a pesar de que el movimiento lleva muchos años”.

A esto Youth agregó “La letra es una parte en inglés y parte en español, lo cual es de agrado para mucha gente. Teníamos mucho esa ilusión de hacer un coro tipo Belanova, pegajoso que la gente cante y que recuerdes fácil”.

Postcard añade que “Se nos abre también el mercado, teníamos miedo de hacer el coro en español, hasta que la vocalista Gingerrossaa nos dijo ‘hay que intentarlo’, después de hacer temas solo en inglés, y teníamos miedo, pero nos atrevimos. Porque el mercado es más gringo alrededor de estos géneros y si pensábamos en como lo iban a recibir, pero al contrario, gustó mucho y fue una gran ventaja, esperamos sea un parte aguas haber incluido el español en la electrónica, muchos lo hacen en techno y por años, pero tratamos de hacerlo diferente”.

Youth, nos adelantó que “El domingo Postcard me estacara acompañando, ya me entran los nervios, pero son muchas cosas, también emoción, vamos a tocar esta canción en vivo, el año pasado la tocamos juntos y desde ahí la gente la adoptó, pero no estaba grabada, ahora ya se lanzó en plataformas digitales e incluso subimos un preview a Instagram y había gente que ya se sabía la letra”.

Finalmente, adelantó “Tocaré un poco de mis canciones más melódicas en el escenario circuitGROUNDS a las 14:00 horas”.

Youth In Circles llevará “Tears” al EDC México (2024), su actuación tendrá lugar en uno de los escenarios más prominentes, Circuit Grounds, marcando así uno de los momentos más significativos de su carrera