Agua como bandera política

Desde el portal

Ángel Soriano

Conforme pasa el tiempo se agudiza mas la falta de agua para actividades domésticas y agrícolas en diversas regiones del país, y aunque el problema suele ser a nivel mundial, hay países que han resuelto su problema con tecnología de punta e inversiones para resolver una demanda creciente del vital líquido, que ahora es más vital que nunca.

Y no puede condenarse el uso político de esta demanda fundamental para la sobrevivencia, pues debe ser una bandera de los candidatos a gobernar la comunidad, el país y presentar una oferta satisfactoria y viable para dotar del suministro de agua a la población, y esta definir su voto en función de la solución de sus necesidades.

Si la política es el arte de gobernar y resolver los problemas de la sociedad, el agua es un programa que los candidatos deben presentar a los electores: los que estén dispuestos a invertir en tecnología y sistemas hidráulicos eficientes para llevar el recurso de donde hay a donde se requiere y se establezcan programas adecuados de redistribución de la población.

Porque no es sólo la infraestructura hidráulica, sino evitar las concentraciones humanas en donde es difícil dotar de los servicios indispensables, una redistribución de la población en un inmenso territorio como el nuestro dónde hay regiones donde lo tienen todo y otras donde hace falta todo. Un crecimiento equilibrado del país para que la población cubra sus necesidades elementales.

TURBULENCIAS

Registra candidatura Xóchitl Gálvez Ruiz



La hidalguense Xóchitl Gálvez Ruiz, acompañada de los dirigentes de los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México, registró su candidatura a la Presidencia de México ante Guadalupe Taddei, consejera presidente del INE, que, como lo hace repetidamente, ofrece imparcialidad y transparencia en los comicios del 2 de junio, siempre apegados a la legalidad. A su vez la senadora con licencia pidió vigilancia y cumplimiento de las funciones de los órganos electorales ante la intromisión del poder publico por favorecer y heredar el poder a su favorita. “El jefe de Estado ha olvidado sus funciones para convertirse en jefe de campaña de su corcholata”, dijo Gálvez y pidió al presidente AMLO “prepararse para la derrota”… Sin duda, los más amplios recursos, tecnológicos y experiencia adquirida a lo largo de varias décadas de permanecer en el poder, los adversarios de la IV-T están ante un nuevo reto: aceptar la derrota y la permanencia de la Cuarta Transformación u ofrecer al electorado una nueva opción o la vuelta al viejo sistema político… Y en esas circunstancias, avezados políticos no han dudado en cambiar de partido, de integrarse a Morena ante la bien aceitada maquinaria que, pese a que ya lleva varios meses de campaña, formalmente lo hará a partir del uno de marzo en que arreciaran los ataques de uno y otro bando en base a descalificaciones y difamaciones con tal de retener u obtener el poder… Después de casi 4 años de pandemia y de seis olas de Covid-19, el antiguo Conacyt no ha dado una con la llamada vacuna Patria, que seguramente terminará el sexenio sin que se aplique en el país, por lo que se seguirá importando el biológico y demostrando que también en ciencia llevamos un gran atraso. Los vastos recursos presupuestales que se destinan al rubro no han sido bien aplicados o nuestros científicos no están a la altura de las necesidades actuales. Habria que retomar el rumbo y hacer de la máxima institución dedicada a la ciencia que sirva al país, no solo para la satisfacción de las necesidades de los grupos que mantienen secuestrada la actividad científica de México.

