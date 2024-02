Urzúa, una lágrima en la arena

Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas

ha sido inyectado el veneno del miedo…. del miedo al cambio

Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano

El lunes pasado a muchos mexicanos nos sorprendió la noticia de la muerte de Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales aparecieron infinidad de teorías de la conspiración que dejaban ver la remota posibilidad de que hubiera sido un asesinato.

No somos peritos en criminalística, pero por las pifias de la Fiscalía de la CDMX, así como el entorno político y mediático, aparecen dudas. Esas dudas no están alrededor del motivo de la muerte, sino por la deshumanización de la política en el país y del mismo Presidente de la República.

Primero, el lunes, el día de su muerte, AMLO no desgastó una neurona para mandar condolencias a la familia de quien fue su primer secretario de Hacienda y de quien se decía amigo. Urzúa se separó del cargo, debido a la imposición de inútiles impreparados en puestos técnicos. Todo, para darle entrada a simpatizantes de Morena que lo ayudaron a llegar al poder. Y, así nos ha ido en la feria. Eso no lo perdona el ciudadano de Palacio Nacional. Pide 90% de lealtad y 10 de capacidad.

Segundo, al salir del gabinete de AMLO, Urzúa hizo uso de su libertad de expresión para criticar la administración de su ex jefe. El desastre económico existe: un déficit fiscal espeluznante, una inflación subyacente oculta por el gobierno, una deuda pública que superó a todas las dejadas por sus antecesores, el riesgo de una devaluación y, por si fuera poco, una administración quebrada y sin dinero. Después haremos reflexiones de cada uno de estos aspectos, ya que se ve que hicieron uso del dinero del pueblo, para consolidarse en poder.

Tercero, Urzúa fue objeto de infinidad de presiones y ataques desde el gobierno y su equipo de comunicación para acallarlo, sobre todo desde el momento en que se sumó a la campaña de Xóchitl Gálvez. Así, Carlos hizo equipo con economistas técnicos como José Ángel Gurría.

Dignamente renunció a Hacienda y dejó constancia que su conocimiento no está a subasta, ni es negociable para un puesto burocrático.

Sin embargo, de acuerdo a mi sentido político, NO veo que el gobierno haya estado detrás de la muerte de Urzúa, lo que se configura como un accidente. Si bien la Fiscalía de la CDMX dijo que no investigaría ese deceso, ya que fue “muerte natural”, es importante recalcar que no fue “muerte natural”, fue un accidente y deben realizarse todos los servicios periciales necesarios. Esto fue lo que llamó a sospecha. Si bien la Fiscalía de la CDMX, con el fin de “solucionar crisis “, comete errores garrafales, los accidentes en las casas existen y, de acuerdo a las declaraciones de la muchacha de servicio, él cayó y se golpeó la cabeza. Seguramente, fue un accidente.

Pero, lo que profesionalmente analizó y divulgó, es completamente cierto. El desastre económico lo tendrá que resolver la próxima Presidenta de México, ya sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. No es un asunto menor y urgirá una reforma fiscal que pagaremos todos.

PODEROSOS CABALLEROS

PEMEX: Dentro de ese desastre, se encuentra la principal fuente de financiamiento del gobierno federal: Petróleos Mexicanos. AMLO y su equipo de Hacienda, le envían decenas de millones de dólares para sacar a flote a la petrolera del gobierno. Entre Dos Bocas y la pésima administración de Octavio Romero, la crisis de Pemex es inaudita. A no ser por los apoyos de la 4T, estaría en quiebra. Tiene adeudos con el 90% de sus proveedores; a duras penas cumple con los compromisos bursátiles; el pasivo laboral, representa más de 3 billones de pesos; no se invierte en mantenimiento y extraen recursos sin piedad a sus finanzas públicas aniquiladas. De eso vivieron los gobiernos desde José López Portillo, a López Obrador. Agoniza la gallina de los huevos de oro.

AMLO- ZALDÍVAR: En la mañanera de ayer, López Obrador aseguró que en los momentos en que era ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, intervino en decisiones del Poder Judicial. Aunque usó el término “respetuosamente”, es un hecho repugnante. Andrés dijo que se acercaban a Zaldívar y le pedían que amenazara a los jueces para actuar conforme al capricho de Palacio Nacional. Zaldívar, ahora quedó como un pelele de López y guarda silencio. Grave confesión presidencial.

DEL MORAL: Quien fuera candidata del PRI y la alianza opositora, al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, con un discurso totalmente tricolor, renunció a la candidatura a diputada que le ofreció su partido. Dice que deja el camino abierto a una mujer joven para que pueda participar. Habla en su carta, de que no traicionaría a su partido. ¿A quién va el mensaje?

ÁGUILAS DEL AMÉRICA: Emilio Azcárraga dio el “timbrazo” de la Bolsa Mexicana de Valores, que marca el inicio de operaciones bursátiles del equipo de futbol América. De esa forma, cotizará en la Bolsa y será un atractivo para la afición en el mercado que dirige José Oriol Bosch. La empresa responsable de la operación es Ollamani, filial de Televisa y dueña del Club América y el Estadio Azteca. El club cotizará con la clave de pizarra “ÁGUILAS”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BANCO SANTANDER: Bajo el liderazgo de Felipe García Ascencio, Banco Santander, junto al British Council, lanzan una nueva edición del Curso Santander | English Online 2024 – British Council, que ofrece 8,000 becas para estudiar inglés para mayores de 18 años residentes en 13 países, México entre ellos. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de abril en Santander Open Academy. No tiene ningún costo para los participantes, no requiere título universitario ni ser cliente de Banco Santander.

