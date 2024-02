Aunque sea de diputado

Punto por punto

Augusto Corro

Una vez repartidas las candidaturas para los aspirantes a legisladores, quedó claro que lo importante para los políticos es conseguir una diputación o senaduría que, en algunos casos, sirve para limpiar reputaciones manchadas, así como tener una chamba segura, por lo menos tres años o utilizar el cargo como trampolín para nuevas aventuras. No se sorprenda que en las listas de los candidatos al Congreso se encuentre una revoltura de nombres de ex priistas, ex panistas, etc., con su nueva militancia en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En esa relación de candidatos no podría faltar el nepotismo, que va directamente a favorecer a los familiares de los políticos. El apoyo a los parientes para ocupar un cargo en el Congreso se practica en el partido oficial y en la oposición. Si no se consigue un cargo relevante en la administración pública, se busca conseguir una curul o un sitio en las Cámaras de Diputados y de Senadores. Aunque sea de diputado o senador, pues se trata de un trabajo, cuyos legisladores reciben la protección de ley, los protege con el fuero, que les permite burlarse de la justicia, en caso de que tengan un pasado lleno de acciones ilegales.

En algunas listas de aspirantes a senadores se encuentran registrados los nombres del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; Citlalli Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. En esta relación están cuatro de los políticos que compitieron por la candidatura presidencial, que ganó la doctora Claudia Sheinbaum. Se supone que en se trata del principio de premios de consolación por la derrota. Es posible que ya como legisladores, en el próximo sexenio sean designados a cargos en la administración pública.

En la oposición se buscará reelegir a un porcentaje considerable de legisladores en la Cámara de Diputados para las próximas elecciones. Entre otros aparecen en las listas Jorge Romero, Margarita Zavala, Jorge Triana, Juan Carlos Hicks, por el Partido Acción Nacional (PAN). En el PRI se habla de Rubén Moreira, Carolina Viggiano, Ildefonso Guajardo y Enrique Murat. En Movimiento Ciudadano (MC), cuyo propietario es el senador Dante Delgado, registró como sus candidatos al Congreso a Gibrán Ramírez, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, la conflictiva alcaldesa de Cuauhtémoc. El dirigente de MC, Dante Delgado Rannauro, no tuvo ningún problema para incluir a su hijo, Dante Delgado Morales, en la relación de aspirantes a senadores.

Como ya explicamos en este espacio, la oposición tendrá que esmerarse en el aumento de diputados y senadores. En general, lograr el control total de las Cámaras si pretende frenar a Morena con sus proyectos lopezobradoristas y de la Cuarta Transformación (4T). Son un sinnúmero de nuevas leyes que propone el presidente Manuel López Obrador y para lograr su aprobación necesita la fortaleza de sus legisladores. Sin embargo, en los partidos adversarios de Morena no tienen a representantes que estimulen a votar por ellos en las próximas elecciones, pues en muchos casos los políticos nombrados, están en la lista de los llamados “cartuchos” quemados.

El Congreso es una tabla de salvación para aquellos políticos que tienen cuentas pendientes con la justicia. El fuero que obtienen como legisladores los salva de ser juzgados por la ley. Se pueden desaforar, pero no es común que eso ocurra. Quizás, el líder del PRI, actual diputado y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, ya piensa en continuar bajo la protección del fuero, porque aparece en las listas de aspirantes al Senado. El dirigente tricolor ya fue acusado de delito electoral, ataque a la libertad de expresión, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com