Blindarse con el fuero

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

En Morena no somos iguales, cacaraquea el Presidente López Obrador y sus seguidores, marcando supuestas diferencias con los otros partidos y sus dirigentes.

Sin embargo, la razón no les asiste, ya que los dirigentes de Movimiento de Regeneración Nacional son una calca de sus adversarios y siguen sus pasos en la mayor parte de los extrañamientos que hacen.

Lo más nuevo es su forma de seleccionar a sus candidatos al Congreso de la Unión, por la vía de la representación proporcional, donde ubican, por dedazo, a los privilegiados que tendrán acceso directo al Senado de la República y la Cámara de Diputados.

En lo único que se diferencian de los otros partidos, es que su dirigente nacional no encabeza las listas al Senado, aunque dejaron abierta una vacante en el sexto lugar de la lista, por si se le ofrece a Mario Delgado ocupar la vacante.

La única duda radica en quién será el coordinador de la bancada, si Adán Augusto o Marcelo Ebrard, ubicados en primero y séptimo sitio de la lista al Senado, aunque desde ahora se anticipa que uno será el coordinador y el otro presidente de la mesa directiva.

Es decir, los morenos tienen tal confianza que hasta anticipan que tendrán mayoría, aunque se debate si está será calificada o simple.

Queda claro que los compromisos se cumplen y aquellos que se prestaron a la mascarada de las encuestas que definirán al candidato o candidata presidencial, obtienen su recompensa, con todo y los tirones habidos entre ellos.

Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña van al Senado y Ricardo Monreal se dirige a la Cámara de Diputados, Manuel Velasco, será propuesto por su partido, el Verde Ecologista, todos contentos, todos satisfechos para prolongar sus carreras políticas.

Aquí todo sanó y los rencores y rencillas del pasado se limaron y nuevamente vuelve a privar la unidad, aunque sea con moretones.

La lista de prospectos es amplia y la humildad y sumisión son premiadas, así como la cercanía con los altos mandos y la protección con el fuero para algunos personajes que puedan requerirlo.

Las listas son amplias y todos encajan en ellas, aunque algunos no sirvan para el debate, ni para el estudio de las iniciativas, pero sí cuenta su voto a favor de lo que pretenda Morena.

Como en los tamales, hay de mole, rajas, verdes, rojos y hasta de chipilín, de los que tan gusta el Ejecutivo federal. Algunos son disciplinados, otros más son devotos, pero dentro de la licuadora se unifican criterios.

Hay quienes van por ambas vías y son metidos en los plurinominales como cobertura, aunque tienen garantizado su acceso sea por la mayoría o por la primera minoría, por lo que sus suplentes se frotan las manos. Otros seguramente serán compensados con un grado mayor, si triunfa su candidata presidencial, como sucedió este sexenio en que un número importante de legisladores fueron incorporados al gabinete.

Veremos cómo queda, finalmente la lista de plurinominales que fue entregada ante las autoridades electorales, aunque los partidos tendrán todavía margen de relevar a algunos de ellos en el curso de la campaña.

*******

Cuál es el temor de Cuauhtémoc Blanco para ser incrustado en un sitio privilegiado de los diputados plurinominales, si como parece Morena mantendrá el control del gobierno de Morelos. Será que sienten que Margarita González Saravia no logrará su cometido y por ello hay que blindar al ex futbolista… En menudo lío metió el presidente López Obrador a su principal actor jurídico, el ex ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, ya que si los abogados que presentaron una denuncia en su contra logran su propósito de sancionar, Zaldívar se verá impedido de ser parte del eventual gabinete de Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, el ex ministro de la Corte ya negó lo dicho por López Obrador.

