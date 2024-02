En tiempos de crisis económica, Monte de Piedad es la solución

Jorge Luis Galicia Palacios

Huelga provoca cierre de más de 300 sucursales y afecta a más de 2 mil trabajadores

Con huelga, así es como los trabajadores de la Fundación del Nacional Monte de Piedad celebraron el 249 aniversario de esa institución que se caracteriza no sólo como una casa de empeño, sino también por la asistencia social que brinda en todo el país.

Y es que luego de diez días de haber impuesto las banderas rojinegras en todas sus sucursales, los trabajadores del sindicato y directivos de la empresa no han llegado a un acuerdo en torno a modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, donde las principales demandas giran sobre un aumento a salarios y mayores prestaciones, como 105 días de aguinaldo, un mes de vacaciones y compensación por horas extras.

Lo grave del tema es que lejos de entrar en un diálogo constructivo, el paro laboral parece alargarse por posiciones intransigentes en ambos partes, es decir ni de las representaciones sindicales ni de parte de la empresa se percibe que haya voluntad para destrabar el conflicto laboral, mismo que hasta el momento ha provocado el cierre de las más de 300 sucursales con que cuenta la referida fundación, en detrimento de más de dos mil trabajadores en todo el país.

No obstante que el derecho a la huelga está debidamente reglamentado por el artículo 123 de nuestra Carta Magna, los huelguistas del Nacional Monte de Piedad han empezado a ser hostigados con veladas amenazas de parte de la representación patronal e incluso ya se habla de despidos injustificados, así como acoso laboral y persecuciones.

Es una lástima que este conflicto se siga agravando y más aún cuando es de todos conocidos que los salarios en esa institución están por debajo del salario mínimo general del país. Ojalá que las partes en conflicto pronto alcancen un acuerdo y juntos, empresa y sindicato, sigan poniendo en alto el nombre de México en materia de crédito prendario, actividad que tiene amplio reconocimiento en países como, además de México, Bélgica, Holanda, Francia e Italia. Es España donde el crédito prendario tiene un mayor nivel de actividad.

LAS CARTAS HABLAN.– Ayer se celebró el 249 aniversario de la fundación del Nacional Monte de Piedad, una institución financiera sin fines de lucro que ha brindado asistencia social a millones de mexicanos desde su creación en 1775.

Con el slogan “Nadie presta ni ayuda más” como lema de batalla, el Nacional Monte de Piedad, es una institución altamente competitiva sobre las casas de empeño lucrativo y que se diferencia del resto de este tipo de empresas por ser la líder en el mercado prendario y con el más bajo interés para los beneficiarios de un préstamo, lo que permite que más del 92% de sus clientes recupere sus pertenencias.

VA MI RESTO.– Coloquialmente también identificado como “Montepío”, para nadie es desconocido que en coyunturas económicas como las que vive nuestro país, con desempleo y bajos ingresos de la población, la mayoría de las familias mexicanas se ven orilladas a buscar paliativos financieros para tratar de salir del paso de sus problemas domésticos y un recurso, tal vez el más recurrido, es la solicitud de un préstamo a cambio de un depósito prendario.

Así, aunque lo ideal sería que en la economía de cualquier país no hubiera la necesidad de ninguna familia de pedir prestado, es un hecho que esta práctica va a seguir existiendo no nada más para salir de una eventualidad inmediata, sino que hoy en día la gente hace uso de este recurso para divertirse, proyectar un viaje de placer, festejar el cumpleaños de un hijo, etc., lo hace y por ello es deseable que la banderas rojinegras en las sucursales del Nacional Monte de Piedad muy pronto sean retiradas, que haya un acuerdo con un aumento justo a la clase trabajadora y que el 250 aniversario se festeje con la mano tendida entre trabajadores sindicalizados y directivos, ah, también sería bueno que antes de solicitar un préstamo los usuarios del Montepío u cualquier otra casa de empeño, se orienten y elijan la mejor opción si es que no quieren verse sorprendidos o sorprendidas con el pago de altísimos intereses, y hasta ahí, porque como veo doy.

