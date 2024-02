No basta con cambiar teléfono; ni el Presidente ni nadie está por encima de la Ley

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Se trate de funcionarios públicos, candidatos a cargos de representación popular o simples ciudadanos, nada justifica que se invadan sus espacios privados y muchos menos que sean objeto de agresiones o de amenazas.

Lo anterior viene al caso por lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro país a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público el número de teléfono particular de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kritoeff, disgustado por haber recibido un cuestionario que definió como una agresión y una calumnia.

López Obrador aseguró el pasado viernes que no fue un error haber divulgado el número personal de la corresponsal del periódico The New York Times, Natalie Kitroeff, tras una investigación revelada ayer por el diario estadounidense en donde vinculan a familiares y colaboradores del mandatario con el narcotráfico

“La periodista del New York Times me calumnió a mí y a mi familia con el narcotráfico, sin pruebas”, acusó el primer mandatario. “Quién me va a reparar el daño a mí o a mis hijos, por ser investigados de recibir dinero del narco”, se defendió tras ser cuestionado por su acto.

El inquilino de Palacio Nacional también denunció que los medios de comunicación cercanos al conservadurismo “les da mucho por ver la paja en el ojo y no la viga en el propio, se sienten bordados a mano, una casta divina privilegiada que puede calumniar impunemente”.

Más allá del berrinche presidencial, el hecho es que la acción del político tabasqueño generó una cadena de revelaciones y exhibiciones de personas que han sufrido amenazas y críticas de toda clase, simplemente porque se les considera cercanas o rivales del actual primer mandatario.

Las revelaciones ilegales alcanzaron al hijo mayor de López Obrador, José Ramón, quien ya puso su queja-denuncia en redes sociales y, efectivamente, en este caso (tiene otros pendientes) ni él ni su familia tienen nada que ver. Su único “pecado” es tener el padre que tiene.

Aunque está en el frente de la lucha electoral, la candidata de “Sigamos Hacemos Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo tampoco debería estar involucrada en este escándalo. Sin embargo, su número telefónico ya circula en las antes “benditas” redes sociales y es objeto de toda clase de descalificaciones y ataques.

La propia candidata presidencial denunció desde su cuenta de “X” la filtración de su número telefónico y tras ello recibir constantemente mensajes de odio.

“El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio (como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales”, reportó la ex jefa de Gobierno de la CDMX, quien calificó los ataques “tan burdos como inofensivos; los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono. Que tengan un buen día”, señaló.

Pero también en la otra acera se han desatado los ataques violentos. En redes sociales comenzó a circular el número telefónico personal de la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien también había colocado un número en las redes sociales para recibir mensajes de sus simpatizantes.

En principio, la abanderada de la oposición acusó que Morena y Sheinbaum “quieren victimizarse” por la filtración de sus números personales.

Otra diferencia respecto de la candidata oficial es que los allegados a Xóchitl Gálvez apuntaron a un o una posible responsable de divulgar los datos personales de la hidalguense.

Mediante una captura de pantalla, los internautas responsabilizaron una cuenta que aparece con el nombre de La Catrina Norteña.

Esa cuenta, por cierto, ya tiene antecedentes contra figuras de la oposición. Por ejemplo, el pasado 13 de septiembre, la senadora del PAN, ex de Morena, Lilly Téllez, acusó en sus redes sociales que el perfil La Catrina Norteña, es supuestamente administrado por una colaboradora que aparece en la nómina de Claudia Sheinbaum, con un salario de 40 mil pesos mensuales.

El hecho es que Gálvez protestó y advirtió que “las filtraciones de datos personales deben ser castigadas de acuerdo a la ley. Ni el proyecto político, ni la autoridad moral están por encima de los derechos individuales, trátese de quien se trate”.

No se trató de ninguna indirecta, sus palabras llevaban dirección a Palacio Nacional, pues nuevamente, al revelar los datos de la corresponsal estadounidense, López Obrador se colocó por encima de la ley y ya se sabe que la candidata de oposición lo ubica como jefe de campaña de su candidata, Sheinbaum, cuando no directamente como político en campaña.

Rubén Moreira propone actuar contra el crimen organizado

El crimen organizado se puede apoderar de este país y entrar por el lado de las elecciones. La democracia sí está en peligro por la inseguridad y a este país le falta que el Estado, los politicos y la sociedad realicen un gran acuerdo para expulsar ese monstruo que atenta contra la democracia, como lo hicieron con el terrorismo los españoles, afirmó el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez.

Al participar en el XIX Congreso Nacional de Abogados, en la sesión plenaria “El Derecho en el México que Viene”, organizado por la Barra Mexicana de este gremio que encabeza Víctor Olea, el líder congresista llamó a actuar, ya que al momento la federación no alienta la coordinación con estados y municipio y no se le ven ganas de hacerlo, “ni siquiera de empezar a reconocer el problema”.

Durante el evento efectuado en la ciudad de Querétaro, el coordinador de los diputados federales del tricolor aseguró que a los grupos delictivos les interesa mucho el poder público, por lo que destacó que falta ese gran acuerdo nacional que vimos en otras democracias del mundo cuando enfrentaron el terrorismo. Estamos en un momento histórico y los políticos no podemos rehuir nuestra responsabilidad de preservar la democracia y detener la incursión del crimen en ella.

Ante cientos de expertos en leyes, el legislador coahuilense subrayó que la seguridad es un grave problema, porque se ha convertido en una amenaza para la democracia mexicana. Señaló que al igual que a Acción Nacional, en el PRI varios candidatos han optado por no registrarse y en este proceso electoral ya hay más de una decena de políticos asesinados.

El político advirtió que las cifras oficiales indican 200 mil homicidios dolosos en lo que va de la actual Administración, pero en realidad hay muchos más ya que hay una cifra oscura, negra, escondida de más de cien mil. Recordó que de las 17 personas que fueron asesinadas en Guerrero, el presidente reconoció 12, pero en el informe del secretariado, no están registrados.

La paz es posible, aseguró Moreira Valdez, pero no como hasta ahora, por lo cual manifestó su preocupación por que al siguiente gobierno le van a dejar muy revuelto el entramado jurídico, policías municipales en completa desaparición, los estados con presupuestos reducidos y la falta de fondos a los municipios como los Pueblos Mágicos.

Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que, debido al abandono institucional de la seguridad por parte del gobierno de Morena, los robos, asaltos, extorsiones, secuestros, enfrentamientos y muerte son una constante en las carreteras de México.

El ex gobernador de Campeche sostuvo que los transportistas se han manifestado en las entradas a la Ciudad de México porque los están matando, los secuestran y les roban su único medio de supervivencia y, en lugar de recibir atención y solución, el gobierno los agrede, descalifica, ignora y recorta aún más el presupuesto destinado a carreteras.

“Hoy constatamos que no hubo planeación, estrategia ni inteligencia en las radicales decisiones que este nefasto gobierno tomó y que se han traducido en dolor humano, crisis y cancelación de oportunidades”, dijo Moreno al recordar que, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal que realiza el INEGI, los robos y asaltos han tenido un incremento constante en lo que va del actual sexenio, sin que exista una respuesta para solucionarlos.

Recordó que el gobierno de Morena desapareció el cuerpo especializado en protección de autopistas, como lo era la Policía de Caminos, que tenía 90 años de servicio, y cuya ausencia ha causado que grupos delincuenciales se adueñen de las carreteras.

