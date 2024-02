López Obrador, errores por angustia

Víctor Sánchez Baños

Acusaciones en EU no sólo dejan huella

Cuando el río suena, lo sabe, agua trae

Detienen a Eduardo Fernández en Madrid

Televisa lo acusó de extorsión en 2018

Ministra Piña defiende a la Corte y jueces

Siemens reducirá agua a cervecera Heineken

La paz no puede mantenerse por la fuerza.

Solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense

Andrés Manuel López Obrador se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida política y personal. Los mensajes que se envían desde Estados Unidos, en torno al presunto financiamiento del crimen organizado a las campañas presidenciales que él encabezó en el 2006, 2012 y 2018 empañan el futuro de Morena en el 2024.

Al dejar la Presidencia de la República, se convertirá en un ciudadano común y corriente. Esto es lo que preocupa al líder del Ejecutivo, creador y dueño del partido, Morena. Se derrumbaría su “proyecto de nación” que calificó como la Cuarta Transformación.

Está al borde de un ataque de nervios. Esto le hace cometer errores graves como el violar la ley de privacidad de datos personales, al divulgar información personal de Natalie Kittroeff, reportera de The New York Times.

Jessica Zermeño, reportera de Univisión, le preguntó en la mañanera, sobre qué hacer con la ley de Transparencia, a lo que AMLO respondió “por encima de esa ley, está la autoridad moral, la autoridad política” de él. Luego agregó: “no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral. Cualquier gente que, porque es del New York Times nos va a sentar en el banquillo de los acusados”.

Luego Jessica le cuestionó sobre sí, volvería a presentar un teléfono privado de cualquier periodista, a lo que respondió: “claro, claro, claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del Presidente de México”.

Estas expresiones nos obligan a reflexionar sobre lo que piensa el Presidente en estos momentos, al cierre de su gobierno. López Obrador, representa al gobierno de México y jurídicamente todos los actos que realiza en nombre de los mexicanos. Si comete alguna violación a la ley, él debe responder; en México o en cualquier parte del mundo, donde cometa un delito o una infracción. Él responde por sus actos.

Si no hay “pecado”, no entendemos su preocupación. Hasta el momento, no se le ha acusado directamente de haber recibido dinero del crimen organizado. Sin embargo, colaboradores cercanos, y hasta sus hijos, fueron señalados por el reportaje del periódico estadounidense.

Esto es lo que preocupa. Independientemente que sea cierto o falso, sabe que es una señal que viene de los grupos de poder de la nación más poderosa del planeta.

Por ello, está obligado, para dejar la institución presidencial que tanto dice representar dignamente. Debe, ante los tribunales de Estados Unidos, exigir que se presenten las pruebas de las acusaciones o de lo contrario que The New York Times ofrezca una disculpa a él y a su familia.

El camino que utiliza AMLO no es el correcto. Su defensa es descalificar al medio. Esto habla de la falta de asesoramiento en medios y en política internacional. Y, si la tiene, no los escucha.

El NYT manejó una información muy profesional y le solicitó, como marcan los cánones del periodismo objetivo, el solicitar la opinión de quien es mencionado en su reportaje. Por ello, buscaron a AMLO, pero se negó a hablar al respecto.

En su defensa, dice que su autoridad puede estar por encima de la ley. Nadie, ni el Presidente de la República, puede estar arriba de la ley. Su autoridad está limitada por la Constitución y las leyes que ella emana, como juró en el Congreso de La Unión, el 1 de diciembre de 2018.

AMLO es una simple autoridad burocrática. Por ello, él es el principal obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

PODEROSOS CABALLEROS

NORMA PIÑA: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña salió en defensa de los jueces y la autonomía del Poder Judicial. Al mismo tiempo, Querétaro, la cuna de la Constitución, pidió diálogo respetuoso entre los poderes. Desde la Presidencia de la República, López Obrador ataca sistemáticamente a la Corte y lleva como comparsa a diputados de Morena. Desde que salió de la presidencia de ese órgano colegiado, un aliado presidencial, Arturo Zaldívar, acusa de ser siervo del conservadurismo a los jueces, magistrados y ministros. La independencia de los poderes es fundamental para el equilibrio político del país. La democracia se da cuando los tres poderes son fuertes, sin que ninguno sea el más poderoso. Por ello el mayor desafío que enfrenta la democracia es el equilibrio de poderes, y en ello estamos completamente de acuerdo con la ministra presidenta.

CNBV, TELEVISA Y FERNÁNDEZ: Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue detenido el viernes pasado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, por una denuncia que presentó Televisa en la Fiscalía de la Ciudad de México, Por extorsión. Anónimamente le exigía al grupo de medios, cantidades de dinero para no revelar información financiera de la empresa. El 6 de octubre de 2022, ante la comisión de valores de Estados Unidos, Fernández habría presentado una denuncia en contra de los mandos de Televisa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SIEMENS: Bajo el liderazgo de Alejandro Preinfalk, Siemens inauguró “Itesa 4”, una planta en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la cual invirtió más de 300 millones de pesos. Enfocará su producción al sector habitacional, de Estados Unidos. Aprovecha el nearshoring y seguramente le proporcionará excelentes dividendos. Por cierto, Siemens es el encargado de reducir el consumo y emisiones de la cervecera Heineken, por lo que reducirán el consumo de energía en más de 15 plantas de Heineken en Asia-Pacífico, América y Europa.

