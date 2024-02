Refrenda GEM compromiso con preservación de lengua materna de indígenas

Fomenta identidad

Temoaya, Estado de México.— Celebrar el Día Internacional de la Legua Materna es conectar con las raíces que nos dan identidad y enriquecen nuestra cultura, por ello representantes de los pueblos originarios expresan su orgullo por hacer de sus tradiciones y preservar su lenguaje entre las nuevas generaciones como parte de su cosmovisión y patrimonio.

Por tal motivo, el gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) refrendó su compromiso para impulsar la preservación de la cultura de las comunidades originarias asentadas en el territorio estatal.

En seguimiento a la filosofía de El Poder de Servir, el CEDIPIEM, organismo sectorizado a la Secretaría de Bienestar a cargo de Juan Carlos González Romero, promueve acciones para cuidar a los rasgos que hacen de la entidad, un lugar multiétnico y multicultural.

Esto con el objetivo de fomentar la cultura, costumbres y tradiciones de las comunidades originarias que forman parte de la identidad mexiquense, mediante certificaciones, talleres, actividades y eventos dirigidos a este grupo de la población.

“Hablar una lengua representa un sistema de creencias y una manera de ver el mundo”, mencionó Concepción Peñaloza, Vocal nahua, ya que la forma de comunicar es una de las principales características de un grupo, pues representa una forma de organización social y su existencia se centra en las experiencias e imaginario colectivo de la región.

Por otro lado, Alejo Gómez, Vocal tlahuica aseguró: “para mí, seguir hablando mi lengua Tlahuica es mi gran orgullo. Mi patrimonio es seguir conservando lo que mis abuelos me dejaron”, porque este elemento en conjunto con la vestimenta, gastronomía, música, danza y tradiciones son representativos de cada comunidad originaria y su uso y preservación es gracias al respeto que se le tiene por pasar de generación en generación.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la entidad tiene 308 mil 587 hablantes de lenguas mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlazinca.

“Hoy este día nos sentimos orgullosos y quiero decirles, me siento muy orgullosa de hablar esta lengua como madre que me dejaron mis antepasados, es mi herencia. No tengan vergüenza, hoy más que nunca debemos de hablar nuestra lengua y sentirnos orgullosos, no se avergüencen, sigamos conservando y vamos a echarle ganas, hermanas y hermanos para salir adelante”, finalizó Vicenta Sánchez, Vocal mazahua.