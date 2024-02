Otro periodicazo

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

El otro periodicazo no es el enemigo de AMLO, su verdadero enemigo es el gobierno gringo. Pero él culpa de sus desdichas a la prensa nacional e internacional y le saca al bulto para enfrentarse directamente con los halcones de Washington.

El mote de narcopresidente y el otro periodicazo del New York Times sobre el financiamiento a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, ya lo marcó a él y a su aberrante sexenio para figurar en un sucio rincón del basurero de la historia.

Las doce veces que la muchedumbre pronunció ese mote que retumbó en la Plaza de la Constitución y en los oídos de AMLO, lo cual tiene enardecido al inquilino de Palacio Nacional, que culpa de todos sus males a quienes él ha señalado como los enemigos comunes de todos los mexicanos “los conservadores fifís” con sus respectivos medios de comunicación y periodistas. Otra mentira más.

La tranquiza que López Obrador ha recibido a cargo de The New York Times, que de acuerdo a una investigación del gobierno norteamericano involucra a los hijos del Presidente y a varios de sus muy cercanos colaboradores como los eslabones que han recibido millonarias tajadas por parte de grupos narco criminales para sus campañas presidenciales de 2006 y 2018, eso lo tiene al borde de un infarto.

Desde la mañanera, AMLO cometería el pasado jueves uno de los errores más infames y temerarios cuando leyó una carta de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal en México del periódico New York Times, tachado por AMLO como “pasquín inmundo”, en la que le anunciaba que el periódico publicaría el reportaje en cuestión y le daba el derecho de réplica, pero AMLO, enardecido, “le quemo la nota” a la periodista y la condenó prácticamente a la pena de muerte al revelar impúdicamente el teléfono celular de la comunicadora, con la consecuente violación de la ley que prohíbe revelar datos personales. Hecho que enardeció a la prensa nacional y extranjera.

La primera investigación del gobierno gringo sería por el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña electoral de AMLO del 2006 por dos millones de dólares y la segunda investigación sería sobre la campaña de 2018, es decir que el gobierno norteamericano ha investigado a AMLO durante más de una década y aunque ambas bombas se han archivado para evitar una confrontación política y diplomática entre México y los Estados Unidos, lo cierto es que al Presidente de México, lo tienen en Washington agarrado de donde más duele y para que no ande de retobón le tienen guardadas esas dos papas calientes seguramente algunas más que le sacarán cuando al gobierno gringo le convenga doblegar a AMLO.

Por lo pronto, Donald Trump doblegó a AMLO, ordenándole que le pusiera un ejército de casi 30 mil soldados de la Guardia Nacional para detener la migración en la frontera con Guatemala, pero como Estados Unidos vive tiempos electorales, la migración sigue siendo un problema de seguridad nacional y a López Obrador lo utilizarán como se les venga en gana, sobre todo ahora que le está sirviendo al gobierno chino para introducir en Estados Unidos mercancías de manufactura china con las consecuentes violaciones al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Por lo que se refiere a la prensa norteamericana, vale la pena recordar que los medios de comunicación, principalmente impresos en EU, suelen unificarse cuando algún gobierno extranjero pone en duda o en peligro a las instituciones norteamericanas o cuando el imperio de las barras y las estrellas se encuentra en guerra con algún rival en el mundo.

Lo publicado por ProPublica y ahora por New York Times, no son más que filtraciones periodísticas, por eso AMLO le da duro al asunto para que se rompa por lo más delgado. ¿Por qué AMLO no se agarra directamente con el gobierno gringo, será por puro mello? ¿Los gringos le tendrán otro guardadito a AMLO para cuando ya no sea Presidente?

