Morena y los “camaleones”

Punto por punto

Augusto Corro

Sería muy interesante conocer las repercusiones de la política de Morena que abrió la puerta a sus adversarios políticos y los premia con cargos públicos. Con esa acción dejan de lado a militantes del partido guinda con méritos suficientes para participar en cualquier contienda electoral. Se trata de militantes con amplio sentido de lo que son los principios y la ideología partidista. En el presente, los opositores que buscan refugio en Morena lo hacen para satisfacer sus ambiciones e intereses personales.

Por supuesto, los morenistas tendrán que recibir una información suficiente para entender la conducta de sus dirigentes, a quienes no les importó hacer a un lado a sus propios compañeros, para brindarles una mayor atención a los “políticos” con conducta “camaleónica”, que les permite cambiar de color de acuerdo a su conveniencia. ¿Es Mario Delgado el promotor de esa acción de otorgar cargos a los enemigos de otros partidos políticos de los que no se sabe si actuarán con lealtad, o copiar la conducta de Lilly Téllez?

Cabe recordar que la sonorense llegó al Senado, gracias al apoyo del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y con el tiempo se convirtió en una panista con odio ilimitado contra Morena y sus dirigentes, incluido su líder moral. En el mismo caso se encuentra el exdirigente panista Germán Martínez, quien no aprovechó la oportunidad de trabajar en el gobierno lopezobradorista. Ahora es uno de los principales críticos del gobierno y de su organización política.

La semana pasada, Morena dio a conocer las listas de sus candidatos plurinominales y de mayoría relativa que competirán por un sitio en las Cámaras de Diputados y de Senadores. Entre los nombres de los “camaleones” se encuentran políticos de la oposición que no pudieron obtener un cargo público en los partidos que militaban. Esos “cartuchos quemados” tendrán que pagar el favor con el apoyo a las reformas del presidente López Obrador, cuando les toque a los legisladores aprobarlas o rechazarlas.

Quizás la aprobación de las nuevas leyes es una de las mayores preocupaciones del actual mandatario, pues con ellas se trata de reencauzar la vida pública. Además, se contraponen a las iniciativas que fueron aprobadas durante el llamado periodo neoliberal. Y se supone que en el Congreso, el partido oficial deberá contar con la mayoría de legisladores, como se plantea en la ley para este tipo de reformas, con el propósito de que ningún obstáculo la frene.

En algunos casos, los propios morenistas mostraron su preocupación con la llegada de ex priistas a su partido. Temen que la organización guinda se convierta en un nuevo PRI, que funcionaba como una “dictadura perfecta”. Por su parte, el líder de la institución guinda, Mario Delgado declaró que “la incorporación de personas que hayan participado en otras fuerzas políticas no nos pone en riesgo, no porque se venga alguien a sumar porque estuvo en el PRI, Morena se va a volver priista, no, Morena tiene sus principios, tiene valores, tenemos un proyecto muy claro y no nos vamos a desviar”.

También el partido Movimiento Ciudadano recibió a un sinnúmero de políticos “camaleones”, principalmente priista y perredistas, que fueron ignorados en sus organizaciones políticas. Dos de ellas son Alejandra Barrales, quien fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; y la ex aliancista del Frente Amplio y actual alcaldesa en Cuauhtémoc, la conflictiva Sandra Cuevas. El MC estuvo en condiciones de hacer un buen trabajo en la contienda electoral, pero las ambiciones personales de sus dirigentes lo tienen en la lona.

En la oposición soplan los aires de siempre. Ninguna sorpresa por parte de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien no pierde la oportunidad de soltar sus albures.

¿Usted qué opina amable lector?

