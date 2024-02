La publicación incómoda y la frase fatal

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, la semana que recién terminó el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue de las más difíciles de su sexenio. La relación con los medios de comunicación no ha sido fácil y mucho menos cordial.

La publicación del reportaje de The New York Times sobre una investigación sobre el supuesto financiamiento del narco a su campaña presidencial, ocasionó la gran molestia del Presidente y sobre todo por la amenaza de publicar un video en donde sus hijos reciben dinero de miembros del crimen organizado.

Ha sido notorio el enojo de AMLO sobre este asunto a tal grado que pidió al gobierno de los Estados Unidos que se pronunciara al respecto. Es más que comprensible que AMLO esté molesto, dado que la publicación es en base a declaraciones de testigos protegidos, pero las pruebas no han aparecido.

Van cuatro publicaciones en menos de un mes que hablan de dinero de los cárteles en campañas presidenciales de López Obrador.

Desde su plataforma informativa y de comunicación nacional, “la mañanera”, el Presidente se defendió como es su costumbre con el ataque. Al tocar el tema dijo que el New York Times es “pasquín inmundo en franca decadencia” y relató que el miércoles su oficina de Comunicación recibió un cuestionario del diario estadunidense para pedir su versión sobre dicho artículo en el que se hace referencia a una indagatoria que relaciona a su campaña y a sus hijos con dinero de Ismael El Mayo Zambada, del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas.

La cosa no llegó hasta ahí. El Presidente hizo público el cuestionario que Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de The New York Times en México, que le envió a Jesús Ramírez y lo mostró en pantalla de la mañanera e incluyó el teléfono privado de la periodista, cuestión que fue inmediatamente reclamado por el influyente diario. Al ser cuestionado que había violado una ley de datos personales y privacidad, contestó la frase fatal: “Mi dignidad y mi autoridad moral como Presidente están por encima de esa ley”. Eso lo dibuja de cuerpo completo.

El diario le respondió al Presidente, a través de su cuenta de X, asegurando que es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial, en momentos en que las amenazas a los periodistas van en aumento. El NYT manifestó el apoyo total a su reportera. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportera y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre, puntualizó dice el texto publicado en redes.

El presidente AMLO consideró a The New York Times como un “pasquín”, cuando en realidad es uno de los periódicos más importantes del mundo, lo que ocasionó que el Gobierno de Estados Unidos rechazara las declaraciones de López Obrador y defendió la libertad de los periodistas para informar. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue cuestionada sobre los comentarios que hizo el mandatario mexicano en la que reveló el número del teléfono celular personal de la corresponsal del Times, que estaba escribiendo un artículo que podría ser perjudicial para él. “No he visto esto. Pero, obviamente no es algo que apoyemos”, respondió la portavoz de la Casa Blanca, al dejar claro que la actitud del mandatario mexicano no es aceptable. En nuestro México se abre una investigación de oficio en el INAI por este asunto.

La Corte de Zaldívar

La revelación de AMLO sobre la participación del ex ministro Arturo Zaldívar durante su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que con ello exhibiera las formas de ambos, el presidente López Obrador vuelve a atacar al Poder Judicial como es su costumbre. “El poder Judicial está podrido”, porque con Zaldívar hablaba y ayudaba.

Exhibió claramente que antes hablaba con el ministro presidente de La Corte, Arturo Zaldívar, sobre algunos asuntos y él (AMLO) intervenía y Zaldívar hablaba con los jueces y los ayudaba. “Se hablaba con él (Arturo Zaldívar) y él pedía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y decía cuidado con esto, entonces, él ayudaba”, dijo el presidente López Obrador.

Estimado lector, más claro no puede ser, la invasión en las decisiones del otro poder es una falta totalmente inconstitucional, motivo por lo cual la corte ha rechazado tantos casos en la revisión que por ley realiza la Corte.

Apuntes

Durante su gira del fin de semana por el estado de Baja California, AMLO anunció que México nacionalizó a Exportadora de Sal (ESSA), líder mundial en la producción de sal, cuyas instalaciones se encuentran en Guerrero Negro y Mulegé.

El gobierno de México compró a la empresa japonesa Mitsubishi el 49% de ESSA por 1,500 millones de pesos. ESSA tuvo en años recientes irregularidades detectadas por la ASF, porque el gobierno contaba con el 41% de la empresa y hoy ya tiene el total.

La decisión del presidente AMLO de dar a conocer en su mañanera el número telefónico de la periodista de The New York Times desató una cascada de filtraciones de números particulares de familiares del mandatario, morenistas, cercanos y simpatizantes de su gobierno, así corno de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Esto se convirtió en una verdadera guerra y fue tomado como una venganza. José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO, denunció el sábado que su número personal de teléfono fue filtrado en redes sociales. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com