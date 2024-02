¿AMLO, Presidente mala onda?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

¡Buenos días! ¡Ánimo!… lo mejor es lo peor que se va a poner… jejejejejeje!

¿Habrá todavía alguien en México que no haya escuchado la risita burlona con que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra, cuando acompaña alguna de sus frases?

La burla entonces deja en claro que el mandatario se cree en un plano superior al de su audiencia. Y la risita socarrona cumple así con su fin de menospreciar a su interlocutor.

Con este dicho y risa abrió el Presidente ayer su mañanera. No es la primera vez que lo hace.

Fajador, peleonero de callejón, AMLO abrió ayer fuego contra otro adversario: YouTube, el sistema predominante de la comunicación en la web al que acusó de ir contra la libertad de expresión al bajar el video de su mañanera donde muestra el número del celular de la periodista de The New York Times.

Y en un juego mañoso que acostumbra hacer con Jesús Ramírez su jefe de prensa, al que instruye colocar en la pantalla de la mañanera textos o imágenes, videos y otros, que luego ordena quitar porque lo pueden sancionar o reprender, AMLO dijo:

“Ah… ¿Pero si me vas a poner el ultimátum?, porque lo pone dos veces. El inicio (del cuestionario del NYT) no lo pongas, yo creo que no lo pones porque como te dice estimado Jesús je, je, je… ¡Ah!, para amiguitas para qué quieres adversarios.

“No, no, no, quita lo de arriba… el teléfono también, no nos vayan a cepillar. ¡Ah!, ya lo quitaste”, comentó en forma irónica.

Ramírez colocaría luego una nueva imagen del cuestionario del NYT en la pantalla en el que el cel de la periodista aparece tachado con 55 xxxx xxx.

Así, entre burlas pasó luego a su ataque contra YouTube donde le editaron un video de la conferencia en la que difundió el teléfono de una periodista de The New York Times.

“Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa, pues, según ellos, ‘infringe las normas de la comunidad’. Es una actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío”, indicó.

Según él, todos estos medios y sistemas actúan en su contra.

Xóchitl Gálvez inicia campaña en Fresnillo, el municipio más inseguro

Bajo la promesa de que ella sí irá a fondo contra narcos y delincuencia organizada, la candidata del Frente Opositor PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez anunció que este fin de semana iniciará campaña en los primeros minutos del 1 de marzo en Fresnillo, Zacatecas, señalado como el municipio más inseguro y violento no sólo de México sino del mundo.

A partir de ahí irá luego a León, Guanajuato y de ahí a recorrer todo el país durante marzo, abril y mayo para buscar el triunfo que la lleve a la Presidencia de México.

En su mañaneta de ayer insistió en que las encuestas que colocan a Claudia Sheinbaum con 30 o más puntos arriba no dicen nada porque las encuestadoras aceptan que más del 50 por ciento de los encuestados no responden a sus preguntas.

Los sondeos de sus partidos, afirma, advierten otra cosa y la ponen a un punto abajo de la candidata del oficialismo.

PRI: injerencia del crimen amenaza cancelar elecciones

Las advertencias del magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata, de que la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral del 2024 podrían derivar en su anulación, son retomadas por el PRI a través de Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del tricolor, como un serio aviso de lo que puede ocurrir en estos comicios.

Estamos, dijo, frente a una abierta intentona del crimen organizado de apoderarse de este país y a través de intervenir en las elecciones.

“La democracia sí está en peligro por la inseguridad y a este país le falta que el Estado, los políticos y la sociedad realicen un gran acuerdo para expulsar ese monstruo que atenta contra la democracia, como lo hicieron con el terrorismo los españoles”, indicó.

Ante el XIX Congreso Nacional de Abogados de la Barra Mexicana, que preside Víctor Olea, el ex gobernador de Coahuila pidió no rehuir nuestra responsabilidad de preservar la democracia y detener la incursión del crimen en ella.

Reveló que hoy en todos los partidos de la oposición proliferan los casos de aspirantes que deciden no participar ante las amenazas que reciben del crimen organizado.

Eso sin contar con que en este proceso electoral en curso ya hay más de una decena de políticos asesinados.

Disminuye violencia de género en Guerrero

Por su cultura y tradiciones, posición geográfica y otras muchas circunstancias, Guerrero es una entidad que enfrenta grandes y graves retos en su lucha contra la violencia de género y búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas indica el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este indicador señala que su estrategia para responder a estos delitos ha logrado ya una efectividad del 96 por ciento a través del “protocolo violeta” y la operación de unidades de la policía de género desplegadas en las ocho regiones guerrerenses.

Los mismos indicadores reportan igual a la baja los delitos de secuestro y violencia feminicida, entre los de mayor impacto.

Ello se destaca en la mesa diaria de coordinación para la construcción de la paz que lidera la gobernadora Evelyn Salgado que reúne representantes de los 3 órdenes de gobierno y desde donde se coordina a elementos estatales, militares y la guardia nacional.

Sin maíz no hay país

La senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, afirma que el decreto del gobierno de México que impide la importación de maíz transgénico para consumo humano es uno de los grandes aciertos de esta administración.

“Estamos ya en una disputa internacional por el control del maíz y su mercado. Hoy más que nunca debemos levantar la voz desde el Senado de la República, para defender este decreto que en favor de la biodiversidad del país, porque si el maíz es contaminado con transgénicos se vendrían abajo 10 mil años de evolución”, afirmó.

Así al celebrar el Día Nacional del Maíz, consideró que nuestra cultura se sustenta en el maíz, por lo que es necesario trabajar por la defensa de esta semilla que “representa lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, por lo que, sin maíz, no hay país”.

