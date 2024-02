La gobernadora Delfina Gómez inaugura conexión entre Naucalpan y Atizapán; inversión de $627 millones

Libre de peaje

Naucalpan, Estado de México.— La gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la Conexión Atizapán-Naucalpan, conocida como Vialidad El Cristo, libre de peaje, que representa una inversión de 627 millones de pesos en beneficio de más de 250 mil personas al unir estos dos municipios, a través de 4.24 kilómetros, lo que significa un ahorro en el tiempo de traslado y mejor calidad de vida para los vecinos de la zona.

“Lo único que le pido a los empresarios y siempre lo he pedido, es trabajo para los mexiquenses, yo con eso me siento agradecida, cero corrupción, nada que se les pida un porcentaje para una obra o para una acción, lo único que les pedimos es que lo hagan de buena calidad, que contraten a los mexiquenses y con eso yo me siento agradecida”, dijo la Maestra Delfina Gómez.

La Mandataria mexiquense destacó la importancia de generar empleos en la entidad y por ello mostró su disposición para sumar esfuerzos con los empresarios, con los pequeños comerciantes y con aquellos que puedan generar esa economía, dijo que su administración ofrece un gobierno amigable que no ponga obstáculos a la inversión.

Asimismo, la Gobernadora Delfina Gómez pidió a los empresarios definir el perfil de los egresados de educación superior, para que realicen un mejor trabajo en las empresas asentadas en territorio mexiquense. “Sí necesitamos saber cuál es el perfil que necesitan ustedes como empresarios para nosotros como Gobierno atender y dar ese perfil a nuestros egresados.

También necesitamos atender la cuestión de seguridad y tenemos que trabajar en coordinación con todas las acciones, como instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico, los arcos; estamos pretendiendo establecer alguna conectividad, pero necesitamos escucharlos también a ustedes”, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez.

Esta obra que será entregada al municipio de Naucalpan para su mantenimiento cuenta con dos puentes sobre la avenida Lomas Verdes y la autopista Chamapa-Lechería. “Y les comento, no va a haber cobro, es libre y yo creo también que es importante para el beneficio de la economía”, afirmó la Maestra Delfina Gómez.

Por su parte, Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad puntualizó que esta obra además de interconectar diversos puntos, generará inversión y empleo. Agregó que siguiendo las instrucciones de la Gobernadora se trabaja para consolidar un gobierno de puertas abiertas y cercano a los diferentes sectores de la población, mediante El Poder de Servir para mejora la vida de los mexiquenses a través del combate a la corrupción y sirviendo con humildad, para transformar y atraer desarrollo al Estado de México.

Mientras que Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico apuntó que esta obra permitirá coadyuvar al desarrollo del Estado de México, pero sobre todo con la estabilidad y el bienestar de las y los mexiquenses. Destacó que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez será el sexenio que garantizará la permanencia, llegada de inversiones y el crecimiento de empresas, para crear empleo y estabilidad para la población.