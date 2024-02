“Anastasia: El Musical” celebra 200 exitosas representaciones

En el Teatro Telcel de la Ciudad de México

Contaron con Susana Zabaleta como madrina en la develación de la placa

Anastasia, el musical de Broadway, celebró 200 representaciones en el Teatro Telcel, donde ofrecieron una emotiva función y posteriormente, la actriz y cantante Susana Zabaleta, se encargó de la develación de la placa conmemorativa en compañía de productores Julieta González y Morris Gilbert.

La historia gira en torno a la leyenda de la duquesa Anastasia Nikoláyevna de Rusia y en este caso el musical está basado en la película de 1997, por lo que ha recibido hasta la fecha a más de 165 mil asistentes que aman el teatro, aseguró Julieta González sobre el musical número 26 de Ocesa Teatro.

Por su parte Morris Gilbert añadió “Nos complace muchísimo haber compartido con ustedes esta noche gloriosa, las 200 representaciones de la obra con esta brillantísima compañía. Les decimos de corazón que esta ha sido una temporada muy afortunada; en esta compañía se respira amor desde el primer día y estamos muy felices de llegar a las 200 representaciones”.

Cuando llegó el momento de develar la placa conmemorativa, Susana Zabaleta se dijo emocionada de ver ese maravilloso ensamble “qué cosa de voces; gracias por traernos siempre lo mejor pero, sobre todo, gracias a ustedes, el público, porque sin ustedes esto no existiría, por estar y darse a la tarea de pagar un boleto; sin ellos no existiríamos por miles de cosas que tuviéramos. Sin esta música no se movería ninguno de nosotros y esta maravillosa orquesta bajo la batuta de Isaac Saúl es sensacional; felicidades a todos”.

En el espectáculo, el público disfruta dos actos, durante más de dos horas y se suma expectante al viaje a San Petersburgo y a París, así como en el recorrido por tren donde es perseguida Anya con sus dos acompañantes estafadores. Los movimientos son posibles gracias a la escenografía que se compone de tres elementos giratorios, uno central y dos laterales, así como alrededor de 130 metros cuadrados de pantallas LED, video, audio e iluminación.

La escenografía más voluminosa y pesada es el Palacio de los Romanov; además se recurre a más de 550 piezas de vestuario, 165 pares de zapatos, infinidad de pelucas y se realizan 191 cambios de ropa. La orquesta cuenta con 11 miembros que interpretan en vivo 25 instrumentos diferentes, así como todas las canciones de la película y fueron añadidos los temas Entre aquel gentío y San Petersburgo, mi ciudad.

La trama que combina la historia verídica de los Romanov y la magistral belleza de la cinta, fue escrita por Terrence McNally, con música de Stephen Flaherty y letras de Lynn Ahrens. El elenco está integrado por Mariana Dávila, como la versión adulta de Anastasia, Irasema Terrazas como la emperatriz viuda y Sara Smith quien alterna con Majo Rangel en el papel de la pequeña Romanov; además Gleb, el villano de esta historia lo interpreta Carlos Quezada; Manuel Corta y Javier Manante le dan vida a Vlad y Dimitri, respectivamente, entre otros actores y el ensamble, que cantan y realizan atractivas coreografías.

Anastasia, se estrenó en 2017 en Broadway, y desde entonces se ha presentado en Alemania, Austria, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón y Países Bajos. Al Teatro Telcel llegó el año pasado y actualmente sigue en temporada.

