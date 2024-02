Apertrechado en Palacio Nacional, AMLO sólo vocifera contra la prensa

Ni sus propios correligionarios le “tocan Las Golondrinas” a Álvarez Máynez

Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI exhortaron por medio de un Punto de Acuerdo, al presidente Andrés Manuel López Obrador a que acuda a tribunales de los Estados Unidos y presente una demanda por las acusaciones y señalamientos en su contra. Esto, sobre las investigaciones que realizó el diario The Washington Post por presunto financiamiento de la delincuencia organizada en dos de las campañas presidenciales del tabasqueño.

Sin embargo, el de Tepetitán ha permanecido apertrechado en Palacio Nacional; tal pareciera que solo desde ahí se da valor para vociferar en contra de la prensa no solo nacional y ahora también, de las “ex benditas redes sociales”. Salir de su Palacio le podría causar daño, por ejemplo, que los conservadores atenten contra él y le dañen su ya de por sí maltrecha investidura presidencial.

Los senadores de la oposición le solicitan al presidente, “que limpie su nombre y el de México, ya que el desprestigio a su gobierno y a su persona daña a las instituciones de nuestro país”.

Lo anterior es indudable y se espera que hoy, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, se haga un espacio para responder a este Punto de Acuerdo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria y tiene un par de cuestiones muy interesantes ante las cuales, no tiene respuesta el Ejecutivo.

En su parte nodal, se puede leer: “Esta no es la primera vez que se liga al titular del Ejecutivo federal y a Morena con las bandas del crimen organizado. Al amparo del gobierno federal. Los delincuentes actúan con impunidad. El año pasado, la agencia Reuters publicó un reportaje donde documenta cómo los cárteles de la droga utilizan el envío de remesas para legalizar el dinero obtenido por la venta ilegal de drogas. Igualmente, se ha hecho pública la red de fabricación y transportación de drogas como el fentanilo”.

Efectivamente, a lo largo de su gestión, López Obrador se la ha pasado haciendo “caravana con el sombrero ajeno” de las remesas y ¡vaya! que se ha referido al tema del fentanilo diciendo una y otra vez que en México no se consume, culpando a Estados Unidos de este mal y a quien se le ponga enfrente.

Y ahora, ¿qué va a responder el presidente ante el pedimento de la oposición?, ya se puede suponer.

*** A horas de que inicien las campañas, el próximo 1 de marzo, en la Cámara de Diputados tuvieron mucho trabajo ya que por ejemplo, de un jalón, el Pleno aprobó 17 solicitudes de licencia de legisladores de todos los partidos representados en la Cámara Baja diferentes partidos, como por ejemplo, las de los panistas Miguel Ángel Varela y Ana Teresa Aranda y la del famosísimo candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. Y tan famoso es el abanderado presidencial de MC, que nadie, ni siquiera sus propios correligionarios diputados, le dieron la despedida. ¿De plano será que tiene más personalidad un vaso de agua que él?, menos aún le tocaron “Las Golondrinas”, legisladores de otros partidos. Porque lo que se acostumbra en este tipo de ocasiones es que se haga uso de la tribuna, en este caso, de San Lázaro, para elogiar al que se va y hacer notar sus cualidades no sólo legislativas, pero en este caso, nada. Eso pasa por andar tomando cerveza y subiendo mensajes en lugares públicos.

*** Como se recordará, hace unos días la senadora Patricia Mercado renunció a ser la coordinadora de campaña del conocidísimo candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, quien ya es conocido como el “patiño” de la contienda del 2024, por no estar de acuerdo con las decisiones del dirigente nacional, Dante Delgado como la de darle un escaño así como de premio a la controvertida alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Tan rápido, los naranjas nombraron a Laura Ballesteros como la nueva y flamante coordinadora general de la campaña del famoso Álvarez Máynez, que trabajará junto con el diputado Juan Zavala Gutierrez, que fue nombrado personalmente por el popular candidato presidencial como su coordinador político. A decir del senador Clemente Castañeda, quien por cierto fue suplente de la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, es “una mujer profesional, entregada, que ha abrazado nuestras causas en más de alguna ocasión. Yo me siento además muy contento porque cuando yo fui dirigente nacional, Laura fue Secretaria de Organización justamente en ese periodo y creo que es una mujer capaz, joven, que le dará mucho a la campaña y estoy seguro al proyecto de Movimiento Ciudadano”. ¿Será?, no es muy creíble que la senadora emecista vaya a levantar la campaña del candidato “patiño”.

*** Una verdadera vergüenza, por decir lo menos, son personajes como el juez del Poder Judicial del Estado de México, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien exoneró a un violador porque la menor afectada, de cuatro años de edad, no pudo decir la hora y la fecha en la que ocurrieron estos deleznables hechos que indudablemente constituyen una experiencia traumática, pero para este pseudo juez, hay insuficiencia probatoria. La madre de la pequeña no está dispuesta a fallarle y la ha defendido con todo, a lo que se han sumado diversos grupos feministas

*** Con el propósito de proporcionar atención óptima a los menores albergados en el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas (CETNN), dependiente de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, la vicecoordinadora del PRD en el Congreso capitalino, Polimnia Romana Sierra Bárcena, pidió instalar una mesa de trabajo interinstitucional, para revisar la situación jurídica, administrativa y presupuestal de dicho Centro. A través de un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, presentado ante el Pleno del Congreso local, la perredista exhortó al jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama; al encargado del despacho de la FGJ, Ulises Lara López; y a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, Rebeca Olivia Sánchez Sandín, para cumplir con dicha tarea. La propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno. “Por el bien superior de las niñas y niños de esta ciudad, subo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo relacionado con ese Centro, donde atienden a menores de 0 a 12 años, víctimas de delitos como violencia familiar, abuso sexual, violación, abandono o que están en una situación que puede privarlos de sus derechos fundamentales”.

