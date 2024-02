La verdad sea dicha

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

Durante la entrevista —a modo— que el pasado viernes 23 de febrero le hizo el reportero Gerardo Cedillo, del Núcleo Radio Mil, la estación de radio del “canguro”, a Bertha Xóchitl Gálvez, le dijo: “Insisto, ¿hay la posibilidad de una narco-elección?, o sea, ¿tú la ves así, una posibilidad de que el narco llegue a decidir quién es el presidente en México? Y la última: ¿tú pagas bots o no pagas bots?, porque también es la otra (afirmación) del Presidente. ¿Tú estás destinando recursos, gente cercana a ti está destinando recursos a pagar esos bots?”.

La ingeniera que vendía gelatinas en el estado de Hidalgo, ahora la señora “X”, escupió la respuesta: “Ya hay narco-elecciones en México. Ya hay regiones del país donde la delincuencia decide quién va a ser el alcalde; decide quién puede ser el diputado local… Es muy peligroso lo que está pasando. Por eso las acusaciones contra el presidente son extremadamente delicadas, porque estamos hablando de si el narcotráfico se involucró o no en la elección de 2006 a 2018.

“Y no se confundan: lo que dijo el gobierno de Estados Unidos es que hoy no hay una investigación; pero no dijo que no hubo una investigación. O sea, es totalmente distinto y por eso insisto, no pago un bot.

“No pago bots, no tengo dinero para pagar bots. Y el Presidente tiene acceso a mis tarjetas de crédito, ya las hizo públicas; tiene acceso a mis cuentas de cheques y él, mejor que nadie, sabe si yo asigno recursos al pago de bots”.

Y como es su costumbre el mentir, falsear, sesgar la información y la verdad, declaró tajante: “Ellos sí me hicieron la campaña más negra, con sus 300 portales que les pagan con recursos públicos, al señor Molécula, al Chapucero, y a no sé cuántos tienen pagados. Revisen la cantidad de notas que pautaron en mi contra con dinero público”.

Y espetó: “Entonces, cuando ellos lo hacen, son personas; y cuando alguien se los hace, son bots. Entonces, yo, la verdad, aquí se los digo a los ojos, de frente: yo no pago bots”.

Ante esas mentiras de la semana pasada, el autor de esta columna emitió un comunicado de prensa, en donde respondí: “Ante las mentiras sin fundamento de la señora Bertha Xóchitl, me veo en la necesidad de alzar la voz y desmentir sus calumnias: Es FALSO que mi portal www.lordmoleculaoficial.com haya realizado una campaña negra en su contra”.

Es FALSO que se haya pagado con recursos públicos, como la señora “X” falsamente afirma: “al señor Molécula, al Chapucero, Nacho Rodríguez”.

Han pasado cuatro días y la señora “X” ha guardado silencio, hasta la publicación de esta columna, y no ha aceptado el reto a que —en un verdadero ejercicio de transparencia— me muestre la cantidad de notas en mi portal en su contra. ¡Quiero pruebas!

Nuevamente, ahora desde esta columna, reto a Bertha Xóchitl a que muestre las órdenes de inserción o pagos con dinero público, que ella asegura.

Pero, además, estoy dispuesto a concederle espacio para una entrevista en mi programa de YouTube, Lord Informa, para que me diga frente a frente sus mentiras y no en su copia de “mañanera” (segundas partes son siempre MALAS).

Desde este humilde espacio le digo que Carlos Pozos y sus benditas redes sociales NO TIENEN NADA QUÉ ESCONDER NI OCULTAR.

Sigamos el ejemplo del Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, que nos recuerda día con día que la honestidad es el mejor camino hacia la transformación de México. Y reitero lo dicho en el comunicado de prensa de la semana pasada: los periodistas de la 4T estamos desplazando a los voceros del viejo régimen, que han perdido la credibilidad al haberse prostituido. ¡La verdad sea dicha!