Comisión de la Verdad de senadores que vea si AMLO tiene o no vínculos con narcos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Solidaridad con Carlos Loret

La idea ha girado desde semanas en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez y su Frente Opositor PAN, PRI y PRD ante la proliferación de indicios y datos surgidos de la DEA respecto de que narcos mexicanos pudieron entregar millones de dólares a las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.

Las versiones conocidas a través de la gran prensa de EU, se suman a los hechos que advierten que el gobierno del tabasqueño ha dejado hacer y crecer al narco y a la delincuencia organizada a niveles sin precedentes mientras ocupa a las fuerzas armadas en tareas ajenas a su responsabilidad.

Frente a estas versiones y reportajes de medios estadounidenses la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez ha reclamado que AMLO acuda a tribunales de EU a interponer denuncias para demostrar su inocencia.

Pero el enojo del mandatario no ha pasado de cuestionar en sus mañaneras a esos medios que lo acusan de recibir financiamiento del narco. Y es por ello que ahora su jefa de campaña, la senadora Kenia López Rabadán ha pedido al Pleno del Senado crear una Comisión de la Verdad Senatorial pluripartidista que indague si AMLO tiene o no vínculos mafiosos.

Comisiones de la Verdad han sido creadas en países latinoamericanos sobre todo para indagar a dictaduras.

Ayer, la senadora panista López Rabadán pidió al Pleno del Senado iniciar la formación de esta Comisión que pueda decirle a los mexicanos si existen o no vínculos del gobierno federal de la 4T con el crimen organizado

“Nosotros, desde el PAN, el PRI, el PRD, y estoy absolutamente segura que toda la oposición, incluyendo a mis compañeras y compañeros del grupo plural, representamos a millones de mexicanos. Somos aquí la voz de millones de mexicanos que hoy se preguntan si efectivamente López Obrador tiene vínculos con la delincuencia.

“Y es necesario saber si López Obrador ha recibido dinero del narcotráfico. En las redes sociales se reclama diciéndole que López Obrador es un narcopresidente y narcocandidata.

“Por eso es que hoy venimos aquí, al Senado de la República, a exigir que se cree una Comisión de la Verdad, que investigue y esclarezca los vínculos del gobierno federal con el crimen organizado…”, indicó.

Elecciones, bajo asedio del narco y crimen organizado

En lo que va de esta semana, asesinaron a Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez Luna, candidatos de Morena y del PAN a la Alcaldía de Maravatío, Michoacán.

Y en enero y febrero han ejecutado 14 precandidatos a alcaldes, diputados locales y federales en otros estados del país.

Los reportes indican que 4 eran de Morena, 2 de MC, 2 del PRI, 2 del PAN, 1 del PRD, 1 del Verde y 2 dos más buscaban a sus compañeros desaparecidos.

Así en este incipiente 2024, cada 4 días han matado a un candidato.

La campaña electoral general amplísima, la más grande en la historia del país, iniciará en los primeros minutos del viernes próximo.

Omar Jalil Flores, ex alcalde y ex diputado local priista en Taxco, Guerrero, y quien busca su reelección sufrió hace un par de días un intento de secuestro.

En este contexto, nadie está seguro. Consultora Integralia, dirigida por Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, considera que las bandas criminales van, principalmente, por los aspirantes a las alcaldías porque así aseguran el control de las localidades.

Mientras el INE ha establecido un mecanismo con el Gobierno federal para proteger con Guardias Nacionales a candidatos previa aprobación sus partidos

O sea…

Lilly Téllez, en defensa de Loret

La hoy senadora panista sonorense Lilly Téllez es más que un dolor de mueles para su ex bancada de Morena en el Senado.

No hay participación de ella en tribuna que no les saque urticaria o inflame al máximo las úlceras estomacales de sus ex compañeros y en especial de sus ex compañeras Citlalli Hernández y Lucía Trasviña —quien quisiera tener poderes extraterrestres para fulminarla—, pero sobre todo represente un reto de conducción para la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, quien acude a sus conocimientos de yoga y serenidad para no perder el estilo.

Ayer, Lilly Téllez subió a tribuna para referirse a la demanda “por daño moral” presentada por Pío López Obrador, hermano del Presidente, contra el periodista Carlos Loret de Mola.

La ex conductora de TV afirmó que con Andrés Manuel López Obrador llegaron al poder “destacados delincuentes de cuello guinda”, entre quienes sobresalió su hermano Pío, quien fue exhibido por TV digital por el periodista recibiendo sobres amarillos llenos de efectivo que el propio hermano del presidente López Obrador dijo que recibía para el mandatario.

Hoy, en lugar de que Pio esté en la cárcel, quien está bajo proceso es el periodista.

Esto es una gravísima amenaza a la libertad de expresión en México, afirma la senadora Téllez.

“Es el mundo al revés de estos ladrones mentirosos y traidores de Morena que habían abanderado el slogan contra la corrupción y llegaron al poder sólo para dar clases de corrupción.

“Hago un atento llamado a la comunidad internacional para que voltee a ver lo que sucede en nuestro país…

“Que está implementando las prácticas propias de los países como Cuba, Venezuela, Rusia y Nicaragua, al perseguir a los ciudadanos que exhiben la corrupción en lugar de perseguir a la familia del presidente López Obrador, cuya corrupción al recibir fajos de dinero en efectivo para la campaña y para todos sus lujos y privilegios en lugar de encarcelarlos a ellos van contra los ciudadanos que los denuncian…

“Que quede claro que ustedes (señaló a senadores de Morena) apoyan esa corrupción y esa persecución de los periodistas que valientemente los han denunciado”, concluyó.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa