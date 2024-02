Escándalos y filtraciones

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

México es una nación cuya frágil democracia la hace presa de escándalos, abusos, filtraciones y todo tipo de información malsana, falsa o cierta que despierta apasionados y calurosos debates.

Conforme se acerca la realización de los comicios, la exaltación es grande y todo suceso desata comentarios, puyas, presiones y decires de uno y otro lado.

Los contendientes saben que las revelaciones, los hechos, aunque no se comprueben, pegan en la línea de flotación de los participantes en el proceso electoral.

Quienes participan en los procesos electorales recurren a todo tipo de intrigas, falsedades, verdades a medias, infamias y todo lo que pueda dañar al adversario.

Estamos acostumbrados a eso, lo que no significa que sigamos soportándolo y caigamos en ese tipo de información, venga de donde venga.

Las reglas electorales y las leyes en general son cada vez más estrictas y hay quienes aprovechan pequeñas lagunas para difamar, denigrar o, incluso descalificar al adversario.

En las campañas salen a relucir historias oscuras de los personajes destacados, de amores pasados, de infidelidades, agresiones y violencia del pasado y que se guardaron por mucho tiempo.

De ahí el dicho que establece si quieres conocer la historia de tu familia, métete de político y ahí te enterarás de todo.

Una de las historias que más llaman al morbo es la de aquellos personajes que aspiran a un cargo de elección que son sorprendidos por denuncias públicas o judiciales de algún hecho del pasado por alguna ex que busca frenar o, simplemente, exponer a su ex pareja, acusándolo de todo lo posible. Al respecto, existen leyes a las que no acuden, ya que es mejor esperar el momento idóneo para causar daño.

Otros son acusados de malversación de fondos, desvío de recursos o simples señalamientos de enriquecimiento ilícito, sin aportar datos que lo confirmen.

Aquí cabe la frase que repite constantemente el presidente López Obrador la calumnia cuando no mancha tizna.

Y es que la idea es que al adversario o enemigo político le impacte dentro de su trayectoria y quede expuesto por algo que en realidad no ocurrió o que si lo fue no fue comprobado.

Los rumores son tomados como ciertos y los personajes señalados quedan dañados con esa imagen.

En el caso de los Presidentes de México cada uno de ellos guarda distintos calificativos que han pasado a la posteridad. Algunos son señalados por torpes, otros abusadores, unos más por enriquecimiento y casi a ninguno de ellos se les recuerda por las aportaciones que hicieron al desarrollo del país.

Esa es una de las principales dinámicas de los estrategas que asesoran a los candidatos de todos los partidos. La guerra sucia es un arma letal que puede destrozar a un adversario y dejarlo inerme para el repudio del electorado.

Veremos en esta ocasión cuáles son las estrategias que traen los principales contendientes políticos y si prefieren las propuestas, las descalificaciones, las infamias o realizar campañas acordes con lo que requiere el pueblo de México.

Ernesto Cordero y Javier Lozano, ex secretarios de Hacienda y del Trabajo en el gabinete de Felipe Calderón, se sumaron al equipo del candidato opositor al gobierno de la CDMX, Santiago Taboada… Oaktree, una de las firmas más sólidas por su participación en la infraestructura de puertos y aeropuertos, ve en Baja California un gran potencial para la inversión, luego de participar en el Baja Investor Summit, a invitación de Marco Antonio Moreno, secretario estatal de Hacienda… Las filtraciones de audio están a la orden del día, la víctima nuevamente es Layda Sansores, quien augura la derrota de Rocío Nahle en Veracruz. ¿Será cierto?

