Paco de María regresa para festejar su cumpleaños 40

La voz del Big Band en México

La cita es este 2 de marzo en El Cantoral

Arturo Arellano

El legado y el talento vocal e interpretativo de Paco de María se unirán el próximo 2 de marzo de 2024 al filo de las 20:00 horas en el recinto que alberga a los músicos y compositores de México, El Cantoral, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Durante esta velada, la voz del Big Band en México celebrará su cumpleaños a través de un recorrido por sus éxitos y su nueva producción “Personal” en compañía de su orquesta y por supuesto, de su público, de lo cual nos habló en entrevista para DIARIO IMAGEN “Es una oportunidad muy buena aprovechar que mi cumpleaños cae en fin de semana y compartirlo con el público que me ha acompañado por tantos años”.

Y adelantó que lo va a dividir en tres partes “primero las canciones en español que he grabado, temas del bolero mexicano, baladas de compositores españoles, un homenaje a José José a Juan Gabriel y a otros grandes artistas. Luego vienen temas en ingles de Tony Bennett, Nat King Cole, Frank Sinatra y finalmente en una tercera parte, vamos a cantar temas de los 70’s, 80’s y 90’s, pero de agrupaciones de rock como Radiohead, Queen y otros, de hecho, estrenaremos el segundo volumen del disco en este concepto cantando éxitos del rock”.

En cuanto al segundo volumen de su disco “Personal” dijo “tuve la oportunidad de grabar con 60 músicos, es uno de mis propósitos mantener la música en vivo, que sea una ventana para las nuevas generaciones, porque la música que está de moda disminuye instrumentación real, no tienen músicos de verdad. Aquí vienen temas de Madonna, Alanis Morrisette, Police, y el de ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’ de U2”.

Destacó que se ha inclinado por estos temas “Por dos razones, definitivamente formaron parte de mi adolescencia, de cuando descubría la vida por mí mismo. Segundo, creo que, al hacer versiones nuevas y arreglos, al orquestar estas canciones es un gancho bueno para que las nuevas generaciones las escuchen, porque no conectan tanto con el bolero, pero pueden hacerlo con estas que son más contemporáneas”.

Retomando los del concierto adelantó que “Esperamos la confirmación de una participación especial de Kika Edgar, acabo de grabar el primer dueto en mi carrera personal y espero que podamos estrenarlo en este concierto en vivo. Cabe destacar que show lo cerramos con mariachi y temas mexicanos”.

Reconoció que no ha sido sencillo definir el repertorio para El Cantoral “de repente se empiezan a acumular los discos y es difícil compactar un concierto con tantas canciones grabadas, de modo que, hacemos dinámicas en redes sociales, donde les pido que me digan cuáles son sus canciones favoritas y atendemos sugerencias, entonces me basaré en eso para que pasen una muy buena noche”.

Y adelantó que va a usar el traje de charro “Ya tengo listo el traje de charro, obviamente lo usaré, pero el mariachi empezará con instrumental, porque no es tan fácil ponérselo. Haremos canciones tradicionales, temas auténticos mexicanos. Siento que el género de mariachi se ha ido perdiendo demasiado y se exporta otra cosa como música mexicana, cuando el representante autentico es el mariachi y aquí le vamos a rendir homenaje” concluyó.

